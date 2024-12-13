Cloud-Software-Videoeditor: AI-gestützt & kollaborativ

Steigern Sie Ihre Produktivität, indem Sie lebensechte AI-Avatare für dynamische Präsentationen und ansprechende Inhalte erstellen, alles in der Cloud.

Erstellen Sie ein 1-minütiges technisches Tutorial, das den effizienten Arbeitsablauf eines Online-Videoeditors für Softwareentwickler demonstriert, mit einem sauberen, professionellen visuellen Stil und klarer Erzählung. Das Video sollte hervorheben, wie Text-zu-Video aus einem Skript in Kombination mit AI-Avataren schnell prägnante, genaue Erklärvideos generieren kann.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie eine 45-sekündige Produktankündigung, die sich an B2B-Marketingmanager richtet, mit einer modernen, unternehmerischen Ästhetik und einem optimistischen Audiostil. Dieses Video sollte zeigen, wie HeyGens Voiceover-Generierung und Untertitel-/Caption-Funktionen die Erstellung von polierten, mehrsprachigen Marketinginhalten mit einem Cloud-Software-Videoeditor vereinfachen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie eine 90-sekündige Einführung für große Unternehmensschulungsabteilungen, die einen benutzerfreundlichen, schrittweisen visuellen Ansatz mit ansprechendem, informativem Audio verwendet. Veranschaulichen Sie, wie die Nutzung von HeyGens Vorlagen & Szenen und die Anpassung von Seitenverhältnissen & Exportmöglichkeiten die Anpassung von Videobearbeitungssoftware-Inhalten auf verschiedenen internen Plattformen vereinfacht.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 60-sekündiges Feature-Deep-Dive für Content-Ersteller, die an AI-Tools interessiert sind, mit einem dynamischen visuellen Stil, der verschiedene Medientypen zeigt und einem begeisterten, informativen Audioton. Dieses Video wird erkunden, wie ein AI-Video-Generator HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und Voiceover-Generierung nutzen kann, um mühelos hochwertige, ansprechende Inhalte zu produzieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Cloud-Software-Videoeditor funktioniert

Entfesseln Sie nahtlose Videoproduktion von überall mit unserer leistungsstarken Cloud-Software. Produzieren Sie mühelos professionelle Videos für jede Plattform mit AI-gesteuerten Tools.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Video-Grundlage
Starten Sie Ihr Projekt, indem Sie aus verschiedenen "Videovorlagen" auswählen oder HeyGens AI nutzen, um Inhalte aus einem Skript zu generieren. Dies bildet die Grundlage für Ihr professionelles Video.
2
Step 2
Laden Sie Ihre Medien hoch oder generieren Sie sie
Erwecken Sie Ihre Geschichte zum Leben, indem Sie Ihre eigenen Assets importieren oder HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" nutzen. Verbessern Sie Ihre Erzählung mit Voiceovers und automatischen "Transkriptionen und Untertiteln".
3
Step 3
Verleihen Sie Ihrem Video professionellen Schliff
Verfeinern Sie die visuelle Attraktivität Ihres Videos und sorgen Sie für Markenkonsistenz mit HeyGens "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)". Integrieren Sie dynamische "Animationseffekte und Übergänge", um Ihr Publikum zu fesseln.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Sobald es fertig ist, exportieren Sie Ihr Video mühelos in verschiedenen Formaten und Seitenverhältnissen. Nutzen Sie die Plattform, um Ihr fertiges Produkt "zu exportieren, zu teilen oder einzubetten" und so Ihr Publikum effizient zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbesserte Schulung und Bildung

.

Verbessern Sie das Lernen und die Behaltensquote, indem Sie ansprechende, AI-gestützte Schulungsvideos erstellen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion mit AI?

HeyGen fungiert als leistungsstarker Cloud-Software-Videoeditor, der seinen fortschrittlichen AI-Video-Generator nutzt, um Text in professionelle Videos zu verwandeln. Diese Plattform ermöglicht es den Nutzern, mühelos Inhalte zu erstellen, einschließlich realistischer AI-Avatare und synthetischer Voiceovers, direkt aus der Cloud.

Welche Videobearbeitungsfunktionen bietet HeyGen für Teams?

HeyGen bietet ein umfassendes Online-Videoeditor-Erlebnis für Teams, das nahtlose Videokollaboration in einer Cloud-Videobearbeitungsumgebung ermöglicht. Nutzer können problemlos Aufgaben wie das Zusammenfügen und Schneiden von Clips durchführen, Transkriptionen und Untertitel hinzufügen und verschiedene Videovorlagen nutzen, um ihren Arbeitsablauf zu optimieren.

Kann ich die Präsenz meiner Marke in mit HeyGen erstellten Videos anpassen?

Absolut. HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr spezifisches Logo und Ihre Markenfarben direkt in Ihre Videoprojekte zu integrieren. Sobald sie fertiggestellt sind, können Sie Ihre gebrandeten Videos mühelos exportieren, teilen oder auf jeder gewünschten Plattform einbetten.

Bietet HeyGen erweiterte Funktionen zur Erstellung von Talking-Head-Videos?

Ja, HeyGen ist auf die Erstellung ansprechender Talking-Head-Videos mit Hilfe fortschrittlicher AI-Tools spezialisiert. Sie können die Text-zu-Video-Technologie nutzen, um Skripte mit einem AI-Voice-Generator zu animieren und sogar verschiedene AI-Avatare einbinden, um Ihre Botschaft dynamisch zu präsentieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo