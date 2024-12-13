Erklärvideo-Ersteller für Teilnehmer an klinischen Studien

Erstellen Sie ansprechende Erklärvideos für klinische Studien mit KI-Avataren, um die Patientenaufklärung zu verbessern und das Gesundheitsmarketing zu optimieren.

Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.

Aufforderung 1
Dieses 60-sekündige Erklärvideo im Gesundheitsbereich ist für medizinisches Fachpersonal konzipiert, das Patienten über die Bedeutung klinischer Studien aufklären möchte. Mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript heraus kombiniert das Video informativen Inhalt mit dynamischen Visualisierungen und KI-Avataren und schafft so ein fesselndes und lehrreiches Erlebnis. Der visuelle Stil ist professionell und dennoch zugänglich und zielt darauf ab, den Prozess klinischer Studien für ein breiteres Publikum zu entmystifizieren.
Aufforderung 2
Ein 30-sekündiges animiertes Video, das sich an Gesundheitsmarketer richtet, demonstriert die Stärke von HeyGens Videovorlagen bei der Erstellung überzeugender Erklärvideos für klinische Studien. Die Erzählung hebt die Einfachheit der Verwendung von Vorlagen hervor, um schnell hochwertige Inhalte zu produzieren, mit einem Schwerpunkt auf Patientenaufklärung. Der visuelle Stil ist lebendig und modern und spricht Marketer an, die nach innovativen Wegen suchen, komplexe Gesundheitsthemen zu kommunizieren.
Aufforderung 3
In diesem 45-sekündigen Patientenaufklärungsvideo untersuchen wir die Rolle klinischer Studien bei der Weiterentwicklung des Gesundheitswesens. Zielgruppe sind Patienten und ihre Familien, wobei das Video die Medienbibliothek und das Stockmaterial von HeyGen nutzt, um realistische Bilder und eine KI-Sprachausgabe einzubinden, was eine vertrauenswürdige und informative Erzählung schafft. Der visuelle Stil ist warm und beruhigend, konzipiert um Vertrauen und Verständnis unter den Zuschauern aufzubauen.
Kopieren Sie die Aufforderung
Fügen Sie es in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativmotor

Keine Crew. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Videoagent bei der Arbeit

Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.

Aufforderung zur Erstellung von nativen Videos

End-to-End-Videogenerierung

Mit Struktur und Absicht erstellt

Bewertungen

So erstellen Sie ein Erklärvideo für Teilnehmer an klinischen Studien

Ein Schritt-für-Schritt-Leitfaden zur Erstellung von ansprechenden und informativen Erklärvideos für Teilnehmer klinischer Studien mit HeyGen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Videovorlage aus
Beginnen Sie damit, aus einer Vielzahl von Videovorlagen zu wählen, die speziell für Erklärvideos im Gesundheitsbereich entwickelt wurden. Diese Vorlagen bieten eine solide Grundlage, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und professionell ist.
2
Step 2
AI-Sprachausgabe hinzufügen
Verbessern Sie Ihr Video mit einer KI-Sprachausgabe. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, eine natürlich klingende Erzählung zu erzeugen, die komplexe Informationen über klinische Studien effektiv an die Teilnehmer vermitteln kann.
3
Step 3
Anpassen mit Branding-Einstellungen
Wenden Sie die Markenelemente Ihrer Organisation, wie Logos und Farben, auf das Video an. Dies gewährleistet Konsistenz mit Ihren Marketingmaterialien im Gesundheitswesen und verstärkt die Markenwiedererkennung.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald Ihr Video fertiggestellt ist, exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis und Format. Teilen Sie es mit den Teilnehmern klinischer Studien, um die Patientenaufklärung und -beteiligung zu verbessern.

Anwendungsfälle

HeyGen befähigt Gesundheitsfachkräfte dazu, überzeugende Erklärvideos für klinische Studien zu erstellen, um die Patientenaufklärung und -beteiligung mit Hilfe von KI-gesteuerten Werkzeugen zu verbessern.

Erstellen Sie in Minuten ansprechende Videos und Clips für soziale Medien

Quickly produce animated videos for healthcare marketing, effectively reaching and informing potential clinical trial participants.

Häufig gestellte Fragen

Wie verbessert HeyGen die Erstellung von Erklärvideos?

HeyGen revolutioniert die Erstellung von Erklärvideos mit seinen KI-gesteuerten Werkzeugen, einschließlich KI-Avataren und Sprachgenerierung. Diese Funktionen, kombiniert mit anpassbaren Videovorlagen, erleichtern die Produktion von ansprechenden Erklärvideos für den Gesundheitsbereich und klinische Studien.

Was macht HeyGen ideal für das Gesundheitsmarketing?

HeyGen ist ideal für das Gesundheitsmarketing, da es animierte Videos erstellen kann, die komplexe Informationen effektiv vermitteln. Mit Funktionen wie Text-zu-Video aus einem Skript und Markenkontrolle stellt HeyGen sicher, dass Ihre Erklärvideos im Gesundheitsbereich sowohl informativ als auch visuell ansprechend sind.

Kann HeyGen bei Patientenaufklärungsvideos helfen?

Ja, HeyGen eignet sich perfekt zur Erstellung von Patientenaufklärungsvideos. Seine Medienbibliothek und Stock-Support bieten eine Fülle von Ressourcen, während KI-Sprachausgabe und Untertitel Klarheit und Zugänglichkeit für verschiedene Zielgruppen gewährleisten.

Warum sollten Sie sich für HeyGen für die Produktion von animierten Videos entscheiden?

Wählen Sie HeyGen für die Produktion von animierten Videos, da es eine umfassende Palette an Werkzeugen bietet, einschließlich Anpassung des Seitenverhältnisses und Exportoptionen, um Ihre Videos für jede Plattform zu optimieren. Das macht es zu einer ausgezeichneten Wahl für die Erstellung vielseitiger und professioneller Erklärvideos im Gesundheitsbereich.

