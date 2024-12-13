Kunden-Onboarding-Videoersteller: Erschaffen Sie fesselnde Erlebnisse

Gestalten Sie atemberaubende, fesselnde Onboarding-Videos, die Kunden begeistern. Nutzen Sie 'AI-Avatare', um jedes Erlebnis mühelos zu personalisieren.

Stellen Sie sich ein 60-sekündiges personalisiertes Onboarding-Video für neue SaaS-Kunden vor. Dieses Video sollte einen freundlichen, professionellen Ton haben, mit hellen, ansprechenden Animationen, die HeyGens AI-Avatare nutzen, um ein wirklich personalisiertes Erlebnis zu bieten, das sie als führenden "Kunden-Onboarding-Videoersteller" für effektives "personalisiertes Video-Onboarding" in Ihre Plattform einführt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Wie wäre es mit einem prägnanten 90-sekündigen Anleitungsvideo, das sich an bestehende Kunden richtet, die fortgeschrittene Funktionen verstehen möchten? Der visuelle und akustische Stil sollte klar und schrittweise sein, mit professionellen Erklärungen, die HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript nutzen, um die Erstellung detaillierter "Kunden-Onboarding-Videos" zu vereinfachen, die den gesamten "Onboarding-Prozess" optimieren.
Beispiel-Prompt 2
Überlegen Sie, ein dynamisches 45-sekündiges Werbevideo für potenzielle oder neu angemeldete Kunden zu entwickeln. Dieses Video benötigt eine energetische Atmosphäre, die reichhaltige Grafiken, peppige Musik und animierte Charaktere zeigt, die alle leicht mit HeyGens vielfältigen Vorlagen und Szenen zusammengefügt werden können, um wirklich "fesselnde Onboarding-Videos" zu produzieren, die die "animierten Videos"-Fähigkeit Ihrer Lösung hervorheben.
Beispiel-Prompt 3
Lassen Sie uns ein kurzes 30-sekündiges Einführungsvideo speziell für Benutzer erstellen, die sich zum ersten Mal einloggen. Das Design sollte minimalistisch und direkt sein, mit Text auf dem Bildschirm und einer beruhigenden Stimme, die aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für schnelle visuelle Elemente schöpft, um einen nahtlosen Start in ihre "Benutzer-Onboarding-Videos"-Erfahrung zu gewährleisten, die leicht mit vorgefertigten "Video-Vorlagen" erstellt werden kann.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Kunden-Onboarding-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde und personalisierte Kunden-Onboarding-Videos mit unserer intuitiven Plattform und sorgen Sie für eine reibungslose und wirkungsvolle Einführung für Ihre neuen Kunden.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Grundlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer vielfältigen Bibliothek professioneller Video-Vorlagen und Szenen, die für verschiedene Kunden-Onboarding-Szenarien entwickelt wurden. Dies bietet einen schnellen und effizienten Ausgangspunkt für Ihr Video.
2
Step 2
Passen Sie Ihre Botschaft an
Passen Sie Ihr Video mit der einzigartigen Identität Ihrer Marke an, indem Sie benutzerdefinierte Branding-Kontrollen verwenden. Integrieren Sie Ihr Logo und Ihre Farben, um ein professionelles und erkennbares Kunden-Onboarding-Erlebnis zu schaffen.
3
Step 3
Bereichern Sie mit dynamischem Inhalt
Bereichern Sie Ihren Inhalt, indem Sie natürlich klingende Erzählungen mit AI-Sprachüberlagerungen hinzufügen. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Stimmen und Sprachen, um Ihre Botschaft klar zu übermitteln und Ihre neuen Kunden effektiv zu begeistern.
4
Step 4
Teilen Sie Ihr Onboarding-Video
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie das Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen anpassen, und exportieren und teilen Sie dann Ihr professionelles Kunden-Onboarding-Video mühelos. Bieten Sie Ihren neuen Kunden ein nahtloses und unvergessliches Erlebnis.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Gestalten Sie einladende und wirkungsvolle Einführungen

.

Entwerfen Sie überzeugende Einführungs- und Willkommensvideos, die neuen Kunden das Gefühl geben, geschätzt zu werden, und einen positiven Ton für ihre Reise setzen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von fesselnden Onboarding-Videos vereinfachen?

HeyGen fungiert als intuitiver Kunden-Onboarding-Videoersteller, mit dem Sie schnell hochwertige Mitarbeiter-, Kunden- und Benutzer-Onboarding-Videos produzieren können. Nutzen Sie seine umfangreichen Video-Vorlagen und AI-Fähigkeiten, um Ihren gesamten Onboarding-Prozess zu vereinfachen.

Unterstützt HeyGen die Erstellung personalisierter Onboarding-Videos?

Ja, mit HeyGen können Sie problemlos personalisierte Video-Onboarding-Inhalte erstellen. Nutzen Sie AI-Avatare und benutzerdefinierte Branding-Kontrollen, um ein einzigartiges Erlebnis zu bieten, das das Kundenengagement und den Wissenstransfer verbessert.

Welche Teams profitieren am meisten von HeyGens Onboarding-Videoersteller?

HeyGens Onboarding-Videoersteller ist ideal für SaaS-Unternehmen, Remote-Teams und jede Organisation, die ihren Mitarbeiterlebenszyklus und die Kundenbindung verbessern möchte. Es bietet effektive Onboarding-Lösungen sowohl für neue Mitarbeiter als auch für Kunden.

Sind HeyGens Onboarding-Lösungen effizient für die Skalierung?

Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihr Onboarding-Programm kosteneffektiv zu skalieren, indem Sie unbegrenzt viele hochwertige Videos ohne umfangreiche Produktionszeit erstellen. Dies verkürzt die Zeit bis zum Mehrwert sowohl für Mitarbeiter als auch für Kunden.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo