Promi-Nachrichten-Video-Maker: Erstellen Sie viralen Content mit AI

Verwandeln Sie Ihre Skripte mühelos in fesselnde Promi-Nachrichten-Videos mit fortschrittlicher Text-zu-Video-Technologie aus dem Skript.

Erstellen Sie ein dynamisches 30-sekündiges Segment für einen Promi-Nachrichten-Video-Maker, das sich an Unterhaltungsbegeisterte richtet und die neuesten Modetrends vom roten Teppich aufschlüsselt. Der visuelle Stil sollte glänzend und energiegeladen sein, mit einem modernen Soundtrack, der HeyGen's AI-Avatare nutzt, um die Nachrichten mit Flair zu präsentieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein fesselndes 45-sekündiges Video, das ein einfaches Skript in ein Promi-Klatsch-Update verwandelt, das sich an Social-Media-Inhaltsersteller richtet, die nach viralem Content suchen. Dieses Video sollte einen schnellen Schnittstil, beliebte Hintergrundmusik und HeyGen's Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript nutzen, um die Geschichte sofort zum Leben zu erwecken.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges, tiefgehendes Promi-Exposé, das für aufstrebende virale Inhaltsersteller konzipiert ist und sich mit den jüngsten philanthropischen Bemühungen eines Stars befasst. Der visuelle und akustische Stil sollte inspirierend und erhebend sein und eine Vielzahl von Clips und Bildern aus HeyGen's umfangreicher Medienbibliothek/Stock-Unterstützung verwenden, um wichtige Punkte zu veranschaulichen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine prägnante 25-sekündige Eilmeldung aus der Unterhaltungsbranche, perfekt für digitale Nachrichtenverlage, die über eine große Filmcasting-Ankündigung berichtet. Der Ton sollte autoritativ, aber aufregend sein, mit einer klaren, menschlich klingenden Erzählung, die mit HeyGen's Voiceover-Generierungsfunktion produziert wird, zusammen mit einem klaren Nachrichtenticker-Visual.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Promi-Nachrichten-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie schnell und einfach fesselnde Promi-Nachrichten-Videos mit AI, indem Sie Ihr Skript in fesselnde visuelle Geschichten mit lebensechten AI-Avataren und dynamischen Effekten verwandeln.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Promi-Nachrichten-Skript in den Editor einfügen. Unser AI-Nachrichten-Video-Generator analysiert Ihren Text und bereitet ihn für eine fesselnde visuelle Präsentation vor.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl realistischer sprechender AI-Avatare, die Ihr Nachrichtensprecher sein sollen. Jeder Avatar erweckt Ihr Skript mit natürlichen Ausdrücken und Bewegungen zum Leben.
3
Step 3
Passen Sie Ihre Visuals an
Verbessern Sie Ihr Video mit Elementen aus unserer umfangreichen Medienbibliothek. Fügen Sie Hintergrundmusik, Overlays und dynamische Textanimationen hinzu, um fesselnden viralen Content zu erstellen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Sobald Sie zufrieden sind, exportieren Sie Ihr fertiges Promi-Nachrichten-Video in verschiedenen Seitenverhältnissen für nahtloses Teilen auf allen sozialen Medienplattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie Werbeinhalte

.

Entwickeln Sie in Minuten wirkungsvolle Videoanzeigen und -promotionen, um neue Zuschauer zu gewinnen und Ihr Promi-Nachrichtenpublikum zu vergrößern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie funktioniert HeyGen als AI-Promi-Nachrichten-Video-Maker?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos fesselnde Promi-Nachrichten-Videos zu erstellen. Nutzen Sie unseren fortschrittlichen AI-Video-Generator, um Text-zu-Video aus Ihrem Skript zu verwandeln, indem Sie realistische sprechende AI-Avatare und anpassbare Vorlagen für professionellen Content integrieren.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für AI-Avatare und Videoinhalte mit HeyGen?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Ihre Videos und AI-Avatare. Sie können Ihre Videoinhalte mit Branding-Kontrollen personalisieren, auf eine umfangreiche Medienbibliothek zugreifen und fortschrittliche Tools für die End-to-End-Videoerstellung nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft einzigartig präsentiert wird.

Kann HeyGen professionelle AI-Nachrichtenvideos für verschiedene Plattformen erstellen?

Absolut, HeyGen ist hervorragend als AI-Nachrichten-Video-Generator geeignet, der es Ihnen ermöglicht, Text mühelos in Nachrichtenvideos zu verwandeln. Erstellen Sie fesselnde Inhalte mit AI-Nachrichtensprechern und vielfältigen AI-Stimmen, perfekt für soziale Medien oder jede Eilmeldung.

Welche Funktionen bietet HeyGen für eine effiziente Videoproduktion?

HeyGen bietet robuste Funktionen für eine effiziente Videoproduktion, einschließlich prompt-nativer Videoerstellung und nahtloser Text-zu-Video-Funktionalität aus dem Skript. Diese End-to-End-Videoerstellungsplattform hilft Ihnen, schnell professionellen Content zu produzieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo