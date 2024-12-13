Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein beeindruckendes 30-sekündiges Kalligrafie-Showcase für Ihr Instagram, das für aufstrebende Künstler und Grafikdesigner konzipiert ist. Visuell sollte das Video elegante, fließende Textanimationen mit beruhigender instrumentaler Musik zeigen, die den zarten Tanz der Tinte auf Papier hervorheben. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ihre künstlerischen Zitate zu verwandeln, und fügen Sie eine sanfte Voiceover-Generierung hinzu, um die Schönheit jedes Strichs zu erzählen.

