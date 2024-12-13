Kreativität freisetzen mit unserem Bundle-Deal-Video-Maker

Steigern Sie Ihre Videoproduktion mit unserer kreativen Maschine, die professionelle Marketingvideos und soziale Inhalte mühelos mit leistungsstarken AI-Avataren erstellt.

Erstellen Sie ein dynamisches 30-sekündiges Erklärvideo, das sich an Kleinunternehmer und angehende Content-Ersteller richtet und zeigt, wie der "Bundle-Deal-Video-Maker" ihnen ermöglicht, mühelos beeindruckende Marketingvideos zu produzieren. Der visuelle Stil sollte schnelllebig sein, mit hellen, modernen Grafiken und schnellen Übergängen, begleitet von einem energiegeladenen, professionellen Voiceover. Heben Sie die Einfachheit hervor, mit vorgefertigten "Vorlagen & Szenen" zu beginnen, um ihre kreative Maschine ohne umfangreiche Bearbeitungswerkzeuge in Gang zu setzen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein elegantes 45-sekündiges Marketingvideo, das sich an vielbeschäftigte Marketer und Social-Media-Manager richtet und die Leistungsfähigkeit eines "AI-Video-Makers" demonstriert, personalisierte Inhalte in großem Maßstab zu generieren. Das Video sollte eine saubere, professionelle Ästhetik mit sanften Animationen und subtiler Klanggestaltung annehmen und sich auf die nahtlose Integration von benutzerdefinierten "AI-Avataren" konzentrieren, um wichtige Botschaften zu übermitteln. Betonen Sie, wie dieses Tool als kreative Maschine fungiert und die Videoproduktion vom Konzept bis zur Fertigstellung vereinfacht.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives 60-sekündiges Erklärvideo für Pädagogen und E-Learning-Profis, das den umfassenden Wert eines neuen "Bundle-Deals" für die Erstellung von Bildungsinhalten veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte sauber sein, mit animierten Infografiken und On-Screen-Text, der die wichtigsten Punkte verstärkt, ergänzt durch ein freundliches, klares Voiceover. Zeigen Sie, wie die integrierte "Voiceover-Generierung"-Funktion vielfältige Erzähloptionen ermöglicht, um komplexe Themen für verschiedene Lernstile zugänglich und ansprechend zu machen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein energiegeladenes 30-sekündiges Social-Media-Inhaltsstück für Influencer und kleine Unternehmen, die ihre Reichweite über Plattformen hinweg maximieren möchten, und heben Sie die Vielseitigkeit einer "Video-Maker"-Lösung hervor. Das Video sollte schnelle Schnitte, fette Textüberlagerungen und trendige Musik enthalten, um zu veranschaulichen, wie mühelos man Inhalte anpassen kann. Demonstrieren Sie die Funktion "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um zu zeigen, wie ein einziges Video sofort für Instagram Stories, TikTok und YouTube Shorts optimiert werden kann, um ihre Social-Media-Inhaltsproduktion zu steigern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Bundle-Deal-Video-Maker funktioniert

Entfesseln Sie das volle Potenzial Ihrer kreativen Vision mit unserem Bundle-Deal-Video-Maker, der Ihre Ideen schnell und effizient in professionelle Marketingvideos und ansprechende Social-Media-Inhalte verwandelt.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Projektgrundlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl professioneller Vorlagen & Szenen, um sofort die Bühne für Ihr Video zu bereiten und in wenigen Augenblicken loszulegen.
2
Step 2
Erzeugen Sie dynamische Elemente
Nutzen Sie die Kraft Ihres AI-Video-Makers, um benutzerdefinierte AI-Avatare zu erstellen, die perfekt zu Ihrer Marke und Botschaft passen.
3
Step 3
Verfeinern Sie Ihre Kreation
Verwenden Sie den intuitiven Drag-and-Drop-Editor, um Szenen mühelos anzuordnen, Effekte hinzuzufügen und jedes Detail zu optimieren, bis Ihr Video perfekt ist.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Meisterwerk
Mit Ihrem Bundle-Deal-Video-Maker exportieren Sie Ihr poliertes Video in mehreren Seitenverhältnissen, um sicherzustellen, dass es perfekt für jede Plattform oder jeden Bildschirm optimiert ist.

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten

Bauen Sie Vertrauen und Glaubwürdigkeit für Ihre Bundle-Angebote auf, indem Sie authentische Kundenreferenzen und Erfolgsgeschichten präsentieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die kreative Videoproduktion?

HeyGen fungiert als Ihr AI-Video-Maker und kreative Maschine, die es Ihnen ermöglicht, mühelos hochwertige Marketingvideos und Social-Media-Inhalte zu erstellen. Unsere Plattform integriert AI-Avatare und intuitive Text-zu-Video-Funktionen, um Ihren kreativen Prozess zu optimieren.

Welche kreativen Werkzeuge bietet HeyGen für die Videobearbeitung?

HeyGen bietet eine umfassende Suite kreativer Werkzeuge, darunter einen Drag-and-Drop-Editor mit einer umfangreichen Bibliothek von Vorlagen & Szenen. Sie können Ihre Videos mit verschiedenen Effekten und fortschrittlichen Bearbeitungswerkzeugen einfach anpassen, um Ihre kreative Vision zum Leben zu erwecken.

Kann HeyGen bei der Erstellung von Voiceovers und der Zugänglichkeit von Videos helfen?

Absolut. HeyGen bietet fortschrittliche Voiceover-Generierung, um Ihr Skript mit natürlich klingender Erzählung zum Leben zu erwecken. Darüber hinaus sorgen automatische Untertitel dafür, dass Ihre Inhalte, einschließlich Erklärvideos und Marketingvideos, ansprechend und für ein breiteres Publikum zugänglich sind.

Welche einzigartigen kreativen Funktionen können Content-Ersteller mit HeyGen nutzen?

HeyGen befähigt Content-Ersteller mit einzigartigen Funktionen wie AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionalität. Dies ermöglicht es Ihnen, schriftliche Inhalte in dynamische Videonarrative zu verwandeln und effizient überzeugende und vielfältige Social-Media-Inhalte zu produzieren.

