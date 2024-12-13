Banner Video Maker: Gestalten Sie sofort auffällige Videos

Erstellen Sie schnell beeindruckende Videobanner. Nutzen Sie unsere 'Vorlagen & Szenen', um auffällige visuelle Elemente zu gestalten und die Interaktion zu steigern.

Erstellen Sie ein dynamisches 15-sekündiges kreatives Videobanner, das sich an Kleinunternehmer und digitale Vermarkter richtet. Präsentieren Sie eine neue Produkteinführung mit lebendiger, fröhlicher Musik und professionellen, aber ansprechenden visuellen Elementen, indem Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript nutzen, um schnell überzeugende Erzählungen zu generieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein energiegeladenes 20-sekündiges YouTube-Banner-Video, das sich an YouTube-Gamer und Content-Ersteller richtet. Bewerben Sie einen bevorstehenden Stream mit schnellen, spielthematischen Grafiken und epischer Hintergrundmusik, indem Sie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen nutzen, um den kreativen Prozess zu starten.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 10-sekündiges Website-Banner-Video, das sich an E-Commerce-Unternehmen und Online-Dienstleister richtet. Präsentieren Sie einen klaren Call-to-Action, um Verkäufe mit einem eleganten, modernen Design und einer selbstbewussten Voiceover-Generierung durch HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion zu fördern.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein anspruchsvolles 30-sekündiges Social-Media-Banner-Video für Marketingagenturen und Markenmanager. Vermitteln Sie die Kernmarkenwerte und die Unternehmensmission mit einem minimalistischen visuellen Stil, sanfter Instrumentalmusik und der Integration hochwertiger visueller Elemente aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Banner Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Videobanner für Ihre Website, soziale Medien oder Ihren YouTube-Kanal in nur wenigen Klicks, um die Interaktion und Markenpräsenz zu steigern.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie Ihr Banner-Video-Projekt, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek vorgefertigter Banner-Video-Vorlagen wählen oder mit einer leeren Leinwand starten.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Medien hinzu
Personalisieren Sie Ihr Banner, indem Sie Ihre eigenen hochauflösenden Bilder und Videoclips hinzufügen oder die integrierte Medienbibliothek nach beeindruckenden Stock-Assets durchsuchen.
3
Step 3
Wenden Sie Ihr Branding an
Wenden Sie Ihre einzigartigen Markenassets an, passen Sie Farben an und integrieren Sie überzeugende Textanimationen, um Ihr Banner hervorzuheben.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Sobald Ihr Banner-Video perfekt ist, exportieren Sie es in hoher Auflösung. Optimieren Sie das Seitenverhältnis für eine nahtlose Integration auf verschiedenen Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erfolgsgeschichten präsentieren

.

Erstellen Sie überzeugende Videobanner, um Kundenerfolgsgeschichten hervorzuheben und Vertrauen effektiv aufzubauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung auffälliger Videobanner vereinfachen?

HeyGen bietet intuitive Werkzeuge und eine Vielzahl von Videobanner-Vorlagen, die Ihnen helfen, kreative Videobanner mühelos zu gestalten. Sie können diese Vorlagen schnell mit Ihren Markenassets und Textanimationen anpassen, um überzeugende visuelle Inhalte für Ihr Publikum zu erstellen.

Welche Anpassungsoptionen stehen für meine Videobanner in HeyGen zur Verfügung?

Mit HeyGen haben Sie umfangreiche Anpassungsoptionen für Ihre Videobanner, einschließlich der Integration Ihrer Markenassets, der Auswahl von Videohintergründen und der Nutzung einer reichhaltigen Medienbibliothek mit Stockmedien. Dies ermöglicht es Ihnen, einzigartige und professionelle Videobanner zu erstellen, die Ihre Marke wirklich repräsentieren.

Kann HeyGen helfen, Videobanner für verschiedene Social-Media-Plattformen zu optimieren?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, das Videoverhältnis Ihrer Banner-Videos einfach anzupassen und sie in hoher Auflösung zu exportieren, sodass sie auf Plattformen wie YouTube, Facebook oder TikTok perfekt aussehen. Diese Vielseitigkeit macht die Erstellung eines YouTube-Banner-Maker-Erlebnisses einfach und effektiv für verschiedene Kanäle.

Wie verbessert HeyGen die Wirkung meiner Videobanner mit AI?

HeyGen nutzt AI-gestützte Werkzeuge, einschließlich Text-zu-Video aus dem Skript und Voiceover-Generierung, um dynamische und ansprechende Videobanner zu erstellen. Dies ermöglicht es Ihnen, schnell ein Banner-Video zu erstellen, das Aufmerksamkeit erregt und Ihre Botschaft effektiv über verschiedene digitale Räume hinweg vermittelt.

