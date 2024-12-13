Erstellen Sie ein herzliches 30-sekündiges Video zur Babyparty-Einladung, das für werdende Eltern gedacht ist, die enge Freunde und Familie einladen. Es sollte einen warmen, pastellfarbenen visuellen Stil und sanfte Hintergrundmusik enthalten. Nutzen Sie HeyGens Sprachgenerierung, um eine persönliche, einladende Botschaft an alle Ihre Gäste hinzuzufügen, was es einfach macht, Ihre freudige Nachricht anzupassen und zu teilen.

Video Generieren