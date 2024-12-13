B2B-Videoerstellung: Erstellen Sie professionelle Geschäftsvideos

Erstellen Sie mühelos professionelle Marketing- und Verkaufsvideos mit AI-Avataren, die komplexe Ideen in ansprechende Inhalte verwandeln.

Erstellen Sie ein fesselndes 30-sekündiges Produktvideo, das sich an B2B-Marketingteams richtet und eine neue Softwarefunktion präsentiert. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit lebendigen Motion Graphics und einem AI-Avatar, der die wichtigsten Vorteile mit einer fröhlichen, professionellen Stimme aus einem Skript vorträgt. Dieses kurze Marketingvideo sollte hervorheben, wie das Produkt ein häufiges B2B-Problem effektiv löst.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Verkaufsvideo für B2B-Vertriebsprofis, das darauf abzielt, Interessenten zu konvertieren. Die Ästhetik sollte dynamisch und vertrauenswürdig sein, mit professionell gestalteten Vorlagen, sanften Übergängen und einer selbstbewussten, inspirierenden Erzählung. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um eine konsistente Botschaft und visuell ansprechende Verkaufsvideos zu gewährleisten, die bei Entscheidungsträgern Anklang finden.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives 60-sekündiges Schulungsvideo für interne B2B-Schulungsabteilungen, das ein komplexes Betriebsverfahren erklärt. Verwenden Sie einen klaren und instruktiven visuellen Stil, der eine Mischung aus Bildschirmaufnahmen und relevantem Stock-Material aus der Mediathek beinhaltet, ergänzt durch eine ruhige, autoritative Stimme. Fügen Sie unbedingt genaue Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit und das Verständnis für alle Zuschauer innerhalb der Organisation zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein prägnantes 20-sekündiges AI-Videoerklärvideo vor, das sich an Kleinunternehmer und B2B-Startups richtet, die effiziente Inhaltslösungen suchen. Der visuelle Ton sollte energisch und inspirierend sein, mit schnellen Schnitten, modernen Grafiken und einer schnellen, motivierenden Stimme, um sicherzustellen, dass das Video ein hohes Engagement aufrechterhält. Nutzen Sie die Funktion zur Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte, um das endgültige B2B-Videoerstellungsergebnis nahtlos für verschiedene Social-Media-Plattformen anzupassen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der B2B-Videoersteller funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre B2B-Kommunikation in ansprechende, professionelle Videos mit der AI-gestützten Plattform von HeyGen, die Ihren Inhaltserstellungsprozess optimiert.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie damit, Ihr Videoskript in HeyGen zu schreiben oder einzufügen. Unsere Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript verwandelt Ihren Text sofort in dynamische Videoinhalte und legt den Grundstein für Ihre Botschaft.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente & Avatare
Wählen Sie aus einer Bibliothek von professionell gestalteten Vorlagen und passen Sie Szenen an, um Ihre Marke widerzuspiegeln. Integrieren Sie realistische AI-Avatare, um Ihre Botschaft zu präsentieren und Ihre B2B-Videos zum Leben zu erwecken, ohne eine Kamera zu benötigen.
3
Step 3
Fügen Sie professionelle Sprachaufnahmen hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit natürlich klingenden Sprachaufnahmen, die direkt aus Ihrem Skript generiert werden. Wählen Sie aus verschiedenen Stimmen und Sprachen, um Ihre Botschaft perfekt zu vermitteln und für Klarheit und Engagement bei Ihrem Geschäftspublikum zu sorgen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Sobald Ihr Video fertig ist, exportieren Sie es einfach in verschiedenen Formaten und Seitenverhältnissen, die für jede Plattform geeignet sind. Teilen Sie Ihre hochwertigen Marketingvideos mit Ihrem Publikum und steigern Sie Ihre B2B-Kommunikationsbemühungen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten

.

Entwickeln Sie überzeugende Kundenerfolgsvideos mit AI-Avataren, um Vertrauen aufzubauen und potenziellen B2B-Kunden nachweislichen Wert zu demonstrieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von B2B-Videos?

HeyGen ist ein leistungsstarker "B2B-Videoersteller", der den gesamten Prozess der "AI-Videoerstellung" vereinfacht und es Unternehmen ermöglicht, schnell hochwertige Inhalte zu generieren. Unsere Plattform nutzt fortschrittliche "AI-Avatare" und Text-zu-Video-Technologie, um Skripte mühelos in ansprechende visuelle Inhalte zu verwandeln.

Welche Arten von kreativen Videos kann ich mit HeyGen produzieren?

Mit HeyGen können Sie vielfältige Inhalte wie überzeugende "Marketingvideos", effektive "Verkaufsvideos" und informative "Schulungsvideos" erstellen. Unsere Plattform bietet eine große Auswahl an "professionell gestalteten Vorlagen", um Ihre Projekte zu starten und ein poliertes Ergebnis zu gewährleisten.

Kann HeyGen Videos mit individueller Markenanpassung und Stimmen personalisieren?

Absolut. HeyGen bietet robuste "AI-Personalisierungs"-Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre spezifischen Markenelemente, einschließlich Logos und Farben, einfach zu integrieren, indem Sie unsere "Branding-Kontrollen" verwenden. Sie können auch Videos mit realistischer "Sprachgenerierung" verbessern, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft authentisch ankommt.

Welche Unterstützung bietet HeyGen über die Erstellung hinaus für Teams?

HeyGen erleichtert nahtlose Team-"Zusammenarbeit" während des gesamten Videoerstellungsprozesses und verbessert die Effizienz des Workflows. Wir bieten auch integrierte "Video-Hosting"-Lösungen, die es einfach machen, Ihre fertigen Inhalte sicher zu verwalten und zu teilen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo