B2B-Videoerstellung: Erstellen Sie professionelle Geschäftsvideos
Erstellen Sie mühelos professionelle Marketing- und Verkaufsvideos mit AI-Avataren, die komplexe Ideen in ansprechende Inhalte verwandeln.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Entwickeln Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Verkaufsvideo für B2B-Vertriebsprofis, das darauf abzielt, Interessenten zu konvertieren. Die Ästhetik sollte dynamisch und vertrauenswürdig sein, mit professionell gestalteten Vorlagen, sanften Übergängen und einer selbstbewussten, inspirierenden Erzählung. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um eine konsistente Botschaft und visuell ansprechende Verkaufsvideos zu gewährleisten, die bei Entscheidungsträgern Anklang finden.
Produzieren Sie ein informatives 60-sekündiges Schulungsvideo für interne B2B-Schulungsabteilungen, das ein komplexes Betriebsverfahren erklärt. Verwenden Sie einen klaren und instruktiven visuellen Stil, der eine Mischung aus Bildschirmaufnahmen und relevantem Stock-Material aus der Mediathek beinhaltet, ergänzt durch eine ruhige, autoritative Stimme. Fügen Sie unbedingt genaue Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit und das Verständnis für alle Zuschauer innerhalb der Organisation zu gewährleisten.
Stellen Sie sich ein prägnantes 20-sekündiges AI-Videoerklärvideo vor, das sich an Kleinunternehmer und B2B-Startups richtet, die effiziente Inhaltslösungen suchen. Der visuelle Ton sollte energisch und inspirierend sein, mit schnellen Schnitten, modernen Grafiken und einer schnellen, motivierenden Stimme, um sicherzustellen, dass das Video ein hohes Engagement aufrechterhält. Nutzen Sie die Funktion zur Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte, um das endgültige B2B-Videoerstellungsergebnis nahtlos für verschiedene Social-Media-Plattformen anzupassen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erzeugen Sie leistungsstarke Anzeigen.
Erstellen Sie schnell wirkungsvolle B2B-Videoanzeigen mit AI, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen und die Konversion zu steigern.
Verbessern Sie Schulung und Lernen.
Verbessern Sie das Engagement der Lernenden und die Wissensspeicherung mit AI-gestützten Schulungsvideos für interne Teams oder die Einarbeitung von Kunden.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von B2B-Videos?
HeyGen ist ein leistungsstarker "B2B-Videoersteller", der den gesamten Prozess der "AI-Videoerstellung" vereinfacht und es Unternehmen ermöglicht, schnell hochwertige Inhalte zu generieren. Unsere Plattform nutzt fortschrittliche "AI-Avatare" und Text-zu-Video-Technologie, um Skripte mühelos in ansprechende visuelle Inhalte zu verwandeln.
Welche Arten von kreativen Videos kann ich mit HeyGen produzieren?
Mit HeyGen können Sie vielfältige Inhalte wie überzeugende "Marketingvideos", effektive "Verkaufsvideos" und informative "Schulungsvideos" erstellen. Unsere Plattform bietet eine große Auswahl an "professionell gestalteten Vorlagen", um Ihre Projekte zu starten und ein poliertes Ergebnis zu gewährleisten.
Kann HeyGen Videos mit individueller Markenanpassung und Stimmen personalisieren?
Absolut. HeyGen bietet robuste "AI-Personalisierungs"-Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre spezifischen Markenelemente, einschließlich Logos und Farben, einfach zu integrieren, indem Sie unsere "Branding-Kontrollen" verwenden. Sie können auch Videos mit realistischer "Sprachgenerierung" verbessern, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft authentisch ankommt.
Welche Unterstützung bietet HeyGen über die Erstellung hinaus für Teams?
HeyGen erleichtert nahtlose Team-"Zusammenarbeit" während des gesamten Videoerstellungsprozesses und verbessert die Effizienz des Workflows. Wir bieten auch integrierte "Video-Hosting"-Lösungen, die es einfach machen, Ihre fertigen Inhalte sicher zu verwalten und zu teilen.