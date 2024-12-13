HeyGen nutzt fortschrittliche KI, um realistische KI-Avatare zu erzeugen, die präzise mit Ihrem Skript synchronisiert sind und Text mühelos in Video verwandeln. Sie können auch aus verschiedenen Sprachübertragungen wählen oder Ihre eigene hochladen, um eine professionelle und ansprechende Präsentation für Ihre Erklärvideos zu gewährleisten.