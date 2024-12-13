Erstellen Sie ein 60-sekündiges Patientenaufklärungsvideo mit wesentlichen Nachsorgeanweisungen nach einem gängigen zahnärztlichen Eingriff. Dieses Video, das sich an Patienten nach dem Eingriff richtet, sollte einen warmen und beruhigenden visuellen Stil beibehalten, ergänzt durch einen ruhigen, klaren Audioton, der die Informationen professionell und einfühlsam mit HeyGen's AI-Avataren vermittelt, um sicherzustellen, dass sich die Patienten während ihrer Genesung gut informiert und umsorgt fühlen.

Video Generieren