Nachmittagsprogramm Video Maker: Steigern Sie die Einschreibungen heute

Erstellen Sie mühelos fesselnde Schulmarketingvideos, um Schüler und Lehrer zu begeistern, unterstützt von intuitiven Vorlagen und Szenen.

Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Werbevideo, das sich an Eltern und potenzielle Schüler richtet und die dynamischen Aktivitäten und Vorteile Ihres Nachmittagsprogramms zeigt. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um schnell ansprechende Inhalte zu generieren, kombiniert mit einem energetischen visuellen und fröhlichen Audiostil, um die Einschreibungen zu steigern.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein informatives 45-sekündiges Überblicksvideo für Lehrer und Programmkoordinatoren, das den Bildungswert und die projektbasierten Lernmöglichkeiten innerhalb Ihres Programms hervorhebt. Dieses Video sollte einen professionellen visuellen Stil mit klarer Erzählung aufweisen, die mit HeyGens Voiceover-Generierung erstellt wurde, und seine Vorlagen & Szenen für ein poliertes Aussehen nutzen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein ansprechendes 60-sekündiges Social-Media-Video für Gemeindemitglieder und potenzielle Partner, das die positiven Auswirkungen und einzigartigen Erfahrungen Ihres Nachmittagsprogramms veranschaulicht. Verwenden Sie einen herzerwärmenden visuellen Stil mit inspirierender Hintergrundmusik und sorgen Sie für Barrierefreiheit durch Untertitel/Beschriftungen und verbesserte visuelle Elemente aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um Videos online zu teilen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein unterhaltsames 30-sekündiges Rückblickvideo für bestehende Schüler und ihre Familien, das die jüngsten Aktivitäten zusammenfasst und Erfolge innerhalb des Programms feiert. Verwenden Sie einen spielerischen, dynamischen visuellen Stil mit fröhlicher Musik und passen Sie Videoelemente an, indem Sie HeyGens AI-Avatare für ansprechende Charaktere nutzen und eine breite Reichweite mit Größenanpassung & Exporten für verschiedene Plattformen sicherstellen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Nachmittagsprogramm Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Videos, um Ihre Nachmittagsprogramme zu präsentieren, Schüler anzuziehen und mit Eltern zu verbinden, alles ohne Videobearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl professioneller "Video-Vorlagen für Nachmittagsprogramme", die für verschiedene Aktivitäten und Marketingbedürfnisse entwickelt wurden. Diese vorgefertigten "Vorlagen & Szenen" bieten einen perfekten Ausgangspunkt und sorgen sofort für ein poliertes Aussehen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Inhalte hinzu
Personalisieren Sie Ihre gewählte Vorlage einfach, indem Sie programmspezifische Fotos, Videos und Texte hinzufügen. Nutzen Sie die integrierte "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" oder laden Sie Ihre eigenen Assets hoch, um "Video-Inhalte anzupassen", die Ihre Angebote wirklich repräsentieren.
3
Step 3
Fügen Sie professionelle Akzente hinzu
Verbessern Sie Ihr "Bildungs-Video-Maker"-Projekt mit erweiterten Funktionen. Erstellen Sie natürlich klingende Erzählungen mit unseren "Voiceover-Generierung"-Tools, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft für Schüler und Eltern klar und ansprechend ist.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Video und bereiten Sie es für die Verbreitung vor. Verwenden Sie "Größenanpassung & Exporte", um Ihr Video für verschiedene Plattformen zu optimieren, und "teilen Sie Videos online", um die Einschreibungen zu steigern und Ihre Nachmittagsprogramme zu fördern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie das Engagement im Bildungsprogramm

.

Erhöhen Sie das Engagement und die Bindung der Schüler in Nachmittagsprogrammen, indem Sie mühelos dynamische, interaktive Bildungsinhalte erstellen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unsere Video-Marketing-Bemühungen für das Nachmittagsprogramm verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos überzeugende Videos für das Nachmittagsprogramm zu erstellen. Nutzen Sie AI-Avatare und anpassbare Vorlagen, um die Einschreibungen zu steigern und potenzielle Schüler und Lehrer effektiv zu erreichen.

Bietet HeyGen Vorlagen speziell für Bildungs- oder Nachmittagsinhalte an?

Ja, HeyGen bietet eine Vielzahl von Video-Vorlagen für Nachmittagsprogramme. Diese ermöglichen es Lehrern und Pädagogen, Videoinhalte für verschiedene Aktivitäten und projektbasiertes Lernen schnell anzupassen.

Was macht HeyGen zu einem zugänglichen Bildungs-Video-Maker für alle Fähigkeitsstufen?

HeyGen ist auf Effizienz ausgelegt und erfordert keine Fähigkeiten, um hochwertige Bildungs-Videos zu erstellen. Die intuitive Benutzeroberfläche und die Text-zu-Video-Funktionen machen die Videoerstellung für Schüler und Lehrer einfach.

Kann HeyGen helfen, Schulmarketingvideos für soziale Medien zu produzieren?

Absolut, HeyGen ist ideal, um dynamische Schulmarketingvideos zu erstellen, die für soziale Medien optimiert sind. Erstellen und teilen Sie Videos online, um Ihre Reichweite zu erweitern und Ihre Gemeinschaft zu engagieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo