Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein lebhaftes 45-sekündiges Erklärvideo, ideal für kleine gemeinnützige Organisationen und Basisaktivisten, die keine Erfahrung in der Videoproduktion benötigen. Dieses Video sollte eine neue Gemeinschaftsinitiative vorstellen, mit einem hellen, animierten visuellen Stil und einer ermutigenden, freundlichen Stimme. Verwenden Sie die 'Vorlagen & Szenen' von HeyGen, um schnell eine fesselnde Erzählung zusammenzustellen, die lokale Aktionen inspiriert.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges Marketingvideo, optimiert für soziale Medien, um junge Erwachsene auf das Thema psychische Gesundheit aufmerksam zu machen. Der visuelle und akustische Stil sollte schnell und eindrucksvoll sein, mit modernen Grafiken und einer starken, emotionalen Stimme. Nutzen Sie die 'Sprachgenerierung' von HeyGen, um eine professionelle und resonante Tonspur zu gewährleisten, die Engagement fördert und zum Teilen anregt.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein informatives 90-sekündiges Erklärvideo für politische Entscheidungsträger und Pädagogen, das die Komplexität einer neuen Umweltpolitik vereinfacht. Der visuelle Ansatz sollte sauber und professionell sein, mit Datenvisualisierungen und einer ruhigen, autoritativen Erzählung. Verbessern Sie den Inhalt mit der 'Medienbibliothek/Stock-Unterstützung' von HeyGen, um relevante visuelle Inhalte und Beispiele bereitzustellen und ein umfassendes Erklärvideo für Advocacy-Kampagnen zu erstellen, das komplexe Details klärt.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Erklärvideo-Maker für Advocacy-Kampagnen funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Erklärvideos für Ihre Advocacy-Kampagnen, um Ihr Publikum zu begeistern und sinnvolle Veränderungen zu bewirken.

1
Step 1
Erstellen Sie die Grundlage Ihrer Geschichte
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Bibliothek von Erklärvideo-Vorlagen oder starten Sie von Grund auf neu. Die intuitive Benutzeroberfläche stellt sicher, dass keine Erfahrung erforderlich ist, um die Grundlage für Ihre überzeugende Erzählweise zu legen.
2
Step 2
Fügen Sie ansprechende visuelle und akustische Elemente hinzu
Erwecken Sie Ihre Botschaft zum Leben, indem Sie lebensechte AI-Avatare, benutzerdefinierte Sprachübertragungen und reichhaltige Medien aus der Stock-Bibliothek hinzufügen. Dieser Schritt stellt sicher, dass Ihre Erklärvideos visuell und akustisch ansprechend sind.
3
Step 3
Verleihen Sie Ihrem Video den Marken-Touch
Personalisieren Sie Ihr Erklärvideo für die Advocacy-Kampagne, indem Sie Branding-Elemente wie Logos und Farben anwenden. Erstellen Sie klare Untertitel, um sicherzustellen, dass Ihre Handlungsaufforderung zugänglich und wirkungsvoll ist.
4
Step 4
Exportieren und verbreiten Sie Ihre Botschaft
Sobald Ihr überzeugendes Video fertig ist, exportieren Sie es einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für soziale Medien optimiert sind. Teilen Sie Ihre Advocacy-Kampagne weitreichend, um ihre Reichweite und Wirkung zu maximieren.

Anwendungsfälle

Motivieren und mobilisieren Sie Unterstützer

Entwickeln Sie inspirierende Videos mit lebensechten AI-Avataren und überzeugenden Sprachübertragungen, um Unterstützung zu gewinnen und das Engagement der Gemeinschaft zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, überzeugende Erklärvideos zu erstellen?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung von Erklärvideos durch seinen intuitiven Drag-and-Drop-Editor. Sie können Ihr Skript in ein professionelles Video verwandeln, indem Sie lebensechte AI-Avatare und AI-Sprachübertragungen verwenden, die eine überzeugende Erzählweise gewährleisten, auch ohne Vorkenntnisse.

Was macht HeyGen zu einem idealen Erklärvideo-Maker für Advocacy-Kampagnen?

HeyGen ist ein hervorragender Erklärvideo-Maker für Advocacy-Kampagnen, da es Organisationen ermöglicht, schnell wirkungsvolle Inhalte zu produzieren. Sie können fesselnde Erzählungen mit lebensechten AI-Avataren und dynamischen Sprachübertragungen erstellen, die sich leicht an soziale Medien und verschiedene Videomarketing-Kanäle anpassen lassen, um Ihre Handlungsaufforderung zu verstärken.

Kann HeyGen wirklich helfen, animierte Videos mit AI zu erstellen?

Ja, HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Ihnen bei der Erstellung animierter Videos mit lebensechten AI-Avataren zu helfen, die Ihr Skript natürlich sprechen. Diese leistungsstarke Text-zu-Video-Technologie, kombiniert mit ausdrucksstarken AI-Sprachübertragungen, erweckt Ihre Botschaft zum Leben, ohne dass komplexe Animationsfähigkeiten erforderlich sind.

Wie viel kreative Kontrolle habe ich bei der Erstellung von Erklärvideos mit HeyGen?

HeyGen bietet umfangreiche kreative Kontrolle durch seinen intuitiven Drag-and-Drop-Editor, der es Ihnen ermöglicht, Erklärvideo-Vorlagen an Ihre Marke anzupassen. Sie können Ihr Branding einbinden, eine reichhaltige Medienbibliothek nutzen und Untertitel hinzufügen, um sicherzustellen, dass Ihre Videomarketing-Inhalte perfekt mit Ihrer Vision übereinstimmen.

