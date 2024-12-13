Werbekampagnen-Video-Macher: Erstellen Sie ansprechende Videoanzeigen

Erstellen Sie überzeugende Werbekampagnen-Videos online für alle Plattformen, indem Sie unsere umfangreiche Vorlagen- & Szenenbibliothek nutzen.

Stellen Sie sich ein lebendiges 30-sekündiges Video für soziale Medien vor, das speziell auf kleine Unternehmen und Vermarkter abzielt, die neue Werbekampagnen starten möchten. Dieses überzeugende Stück sollte eine fröhliche, moderne Ästhetik mit einer klaren, ansprechenden Stimme haben, die demonstriert, wie schnell HeyGen-Nutzer Vorlagen und Szenen anpassen und eine Botschaft mit verschiedenen AI-Avataren animieren können, was effektiv als Online-Video-Werbemacher-Lösung für eine schnelle Bereitstellung dient.

Beispiel-Prompt 1
Erwägen Sie die Erstellung eines professionellen 45-sekündigen Produktvideos, das auf E-Commerce-Unternehmen zugeschnitten ist und den nahtlosen Produktionsprozess innerhalb von HeyGen veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte sauber und akribisch produktorientiert sein, ergänzt durch eine professionelle Stimme und wesentliche Untertitel, um eine globale Reichweite zu erzielen. Betonen Sie HeyGens Fähigkeit, ein einfaches Skript in ein poliertes Video zu verwandeln, indem Sie Text-zu-Video aus dem Skript verwenden, was es zu einem idealen Werkzeug macht, um mühelos Videoanzeigen zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Konzipieren wir eine authentische 60-sekündige UGC-Anzeige, die für Performance-Marketer entwickelt wurde und schnelle Iterationen und Plattform-Vielseitigkeit hervorhebt. Dieses Video benötigt ein dynamisches, nutzergeneriertes Gefühl, mit energetischer Hintergrundmusik, und sollte lebhaft HeyGens Fähigkeit demonstrieren, leicht mehrere Varianten zu produzieren, indem es das Ändern des Seitenverhältnisses und Exporte für verschiedene soziale Kanäle nutzt. Veranschaulichen Sie die Kraft eines AI-Video-Werbemachers, indem Sie schnell verschiedene Sprecherstile mit AI-Avataren generieren, um authentische Nutzerbewertungen zu simulieren.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich eine ansprechende 30-sekündige animierte Anzeige vor, die auf Unternehmen zugeschnitten ist, die neue Produkte oder Dienstleistungen einführen, und einen illustrativen und freundlichen visuellen Stil mit einer klaren, prägnanten Stimme kombiniert, die die wichtigsten Vorteile erklärt. Dieser Vorschlag sollte sich darauf konzentrieren, wie HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und vorgefertigte Vorlagen & Szenen komplexe Ideen schnell zum Leben erwecken können, was es zu einem perfekten Werbekampagnen-Video-Macher für wirkungsvolle Kurzform-Inhalte macht.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Werbekampagnen-Video-Macher funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Videoanzeigen für jede Plattform, indem Sie Ideen mit AI-gestützten Tools und Funktionen in hochwertige Kampagnen verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Anzeigenkonzept
Beginnen Sie mit der Auswahl aus vorgefertigten Videovorlagen oder geben Sie Ihr Skript ein, um mit unserem intuitiven Editor erste Szenen und Inhalte zu erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Bereichern Sie Ihre Anzeige mit AI-Avataren, Stock-Medien aus unserer Bibliothek oder laden Sie Ihre eigenen Assets hoch, um Ihre Anzeige zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Anwenden von Branding und Verfeinern
Passen Sie Ihr Video mit Branding-Kontrollen an, fügen Sie Sprachaufnahmen, Musik und Untertitel hinzu, um die einzigartige Identität Ihrer Marke widerzuspiegeln.
4
Step 4
Exportieren und starten Sie Ihre Kampagne
Erstellen Sie Ihr endgültiges Video, indem Sie das Seitenverhältnis an verschiedene Plattformen anpassen, und laden Sie es herunter, bereit für Ihre nächste Werbekampagne.

Kundenerfolgsgeschichten präsentieren

Erstellen Sie authentische, ansprechende AI-Videos mit Kundenbewertungen, um Vertrauen aufzubauen und neue Zielgruppen zu überzeugen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, Videoanzeigen schnell und kreativ zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, schnell ansprechende Videoanzeigen mit AI-Avataren, vielfältigen Vorlagen und Text-zu-Video-Funktionen zu erstellen, was die Produktion Ihrer Werbekampagne erheblich vereinfacht. Dies erlaubt es Performance-Vermarktern, effizient gewinnende Videoanzeigen für jede Plattform zu erstellen.

Welche kreativen Optionen bietet HeyGen für maßgeschneiderte Werbekampagnen-Videos?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Ihre Werbekampagnen, sodass Sie Ihre Markenfarben, Logos und eine Vielzahl vorgefertigter Videovorlagen verwenden können. Sie können auch AI-Avatare und animierte Szenen nutzen, um einzigartige und einprägsame Videoanzeigen zu erstellen, die sicherstellen, dass Ihre Marke heraussticht.

Kann ich HeyGen verwenden, um verschiedene Arten von Videoanzeigen zu erstellen, wie Produktvideos oder UGC-Anzeigen?

Ja, HeyGen ist ein vielseitiger Online-Video-Werbemacher, der die Erstellung verschiedener Anzeigenformate unterstützt, einschließlich überzeugender Produktvideos und authentischer UGC-Anzeigen. Seine AI-Bearbeitungsfunktionen und die Skript-zu-Video-Funktionalität helfen dabei, Inhalte für verschiedene soziale Medienanzeigen und Marketingtaktiken anzupassen.

Wie verbessern HeyGens AI-Avatare und Skripte meine Videoanzeigenproduktion?

HeyGens AI-Avatare erwecken Ihre Skripte mit realistischen Sprachaufnahmen und Ausdrücken zum Leben und bieten ein leistungsstarkes Werkzeug für Ihre Werbekampagnen-Videos. Dies vereinfacht die Erstellung dynamischer Werbevideos und ermöglicht die einfache Generierung von Video-Varianten, um Ihre Kampagnen zu testen und zu optimieren.

