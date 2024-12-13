Aktivismus-Videoersteller: Erstellen Sie wirkungsvolle Kampagnen

Verwandeln Sie Ihr Skript sofort in überzeugende Advocacy-Videos mit leistungsstarker Text-zu-Video-Generierung, die zu Aktion und Veränderung inspiriert.

Erstellen Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Video, das eine lokale Initiative zum Umweltschutz ins Rampenlicht rückt, um junge Erwachsene und Social-Media-Nutzer zur Teilnahme zu inspirieren. Dieses Video sollte eine aufbauende, dokumentarische visuelle Ästhetik mit hoffnungsvoller Hintergrundmusik aufweisen und die Bemühungen der Gemeinschaft sowie deren positive Auswirkungen zeigen. Nutzen Sie HeyGens anpassbare Vorlagen, um schnell dynamische Szenen zusammenzustellen und Ihre Botschaft effektiv als Aktivismus-Videoersteller zu präsentieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein kraftvolles 60-Sekunden-Erzählvideo, das sich für eine verbesserte psychische Gesundheitsunterstützung in Schulen einsetzt und sich an lokale Gemeindemitglieder und potenzielle Spender richtet. Verwenden Sie einen einfühlsamen, interviewartigen visuellen Ansatz mit sanfter Hintergrundmusik, um die persönlichen Geschichten und die Dringlichkeit der Sache zu vermitteln. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die vielfältigen Erfahrungen von Schülern sicher und eindrucksvoll darzustellen und Ihre Bemühungen als Advocacy-Videoersteller wirkungsvoller zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives 30-Sekunden-Video, das die Bedeutung der digitalen Kompetenz für Senioren erklärt, und richten Sie sich an Eltern, Pädagogen und politische Entscheidungsträger. Der visuelle Stil sollte klar sein, mit deutlichen Grafiken und ergänzt durch eine prägnante, autoritative Erzählung. Nutzen Sie HeyGens Sprachgenerierung, um eine professionelle und ansprechende Botschaft zu übermitteln und dies zu einem zugänglichen Online-Videoersteller für wichtige Bildungsinhalte zu machen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie eine dynamische 50-Sekunden-Öffentlichkeitsmitteilung zu Internet-Privatsphäre-Rechten, die sich an technikaffine Personen und allgemeine Online-Nutzer richtet. Dieses Video sollte einen mutigen, modernen visuellen Stil mit dynamischen Textanimationen und elektronischer Hintergrundmusik annehmen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Erstellen Sie Ihr Skript und lassen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript es in einen wirkungsvollen Kurzfilm verwandeln, der die Kraft eines AI-Videoerstellers für wichtige Kampagnen demonstriert.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Aktivismus-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle Advocacy-Videos mit unserem intuitiven Online-Videoersteller, der darauf ausgelegt ist, Ihre Botschaft zu verstärken und Ihr Publikum zu engagieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Aktivismus-Video-Skript in den Text-zu-Video-Editor eingeben. Unsere Plattform verwandelt Ihre Worte in eine visuelle Erzählung für Ihre Kampagne.
2
Step 2
Fügen Sie einen AI-Präsentator hinzu
Wählen Sie einen AI-Avatar, um Ihre Botschaft auf dem Bildschirm zu repräsentieren, und verleihen Sie Ihrem Advocacy-Inhalt eine überzeugende menschliche Note, die die Zuschauer anspricht.
3
Step 3
Integrieren Sie visuelle und auditive Elemente
Verbessern Sie Ihr Video mit kraftvollen visuellen und eindrucksvollen auditiven Elementen. Nutzen Sie unsere umfangreiche Stock-Medienbibliothek, um wirkungsvolle Bilder und Hintergrundmusik zu finden.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Botschaft
Finalisieren Sie Ihr Aktivismus-Video, fügen Sie AI-Untertitel für Barrierefreiheit hinzu und exportieren Sie es dann im gewünschten Format, um es auf verschiedenen Social-Media-Plattformen zu teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirierende Advocacy-Videos

.

Produzieren Sie inspirierende und aufbauende Videos, um Gemeinschaften zu mobilisieren, Aktionen zu motivieren und ein Gefühl der Einheit für Ihre Sache zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Was macht HeyGen zu einem ausgezeichneten AI-Videoersteller für kreative Projekte?

HeyGen befähigt kreative Individuen, mit Leichtigkeit überzeugende Inhalte zu produzieren, indem es leistungsstarke Text-zu-Video-Funktionen und realistische AI-Avatare nutzt. Benutzer können ihre Vision schnell durch anpassbare Vorlagen und intuitives Drag-and-Drop-Editing zum Leben erwecken.

Kann HeyGen effektiv als Advocacy-Videoersteller für soziale Anliegen genutzt werden?

Absolut. HeyGen bietet die notwendigen Werkzeuge, um kraftvolle Advocacy-Videos zu erstellen, indem es AI-Avatare und reichhaltige Sprachgenerierung nutzt, um wirkungsvolle Botschaften zu übermitteln. Seine Branding-Kontrollen ermöglichen eine konsistente visuelle Identität, was es ideal für Aktivismus- und Erzählvideos macht.

Welche Arten von professionellen Videos kann ich mit HeyGens Online-Videoerstellungsplattform produzieren?

HeyGens vielseitiger Online-Videoersteller unterstützt die Produktion einer breiten Palette von Inhalten, einschließlich ansprechender Social-Media-Videos, wirkungsvoller Marketingvideos und informativer Bildungsinhalte. Benutzer können ihre Projekte mit einer umfangreichen Stock-Medienbibliothek und automatisch generierten AI-Untertiteln verbessern.

Wie vereinfacht HeyGen den Videoproduktionsprozess für Unternehmen und Kreative?

HeyGens Videoerstellungsplattform vereinfacht die Produktion erheblich, indem sie Text-zu-Video mit AI-Avataren umwandelt und automatisch Untertitel generiert. Diese Effizienz, kombiniert mit Funktionen wie der Größenanpassung des Seitenverhältnisses für verschiedene Plattformen, ermöglicht es Benutzern, schnell hochwertige Inhalte zu erstellen und bereitzustellen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo