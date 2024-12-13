HeyGen ermöglicht das nahtlose Teilen Ihres fertigen Schauspiel-Demo-Reels, indem Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen herunterladen können, die für verschiedene soziale Medienplattformen geeignet sind, einschließlich optimierter Formate für Instagram Reels. Sie können dann Ihre Arbeit mühelos an Casting-Direktoren und Ihr Publikum verteilen.