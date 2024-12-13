Ein dynamisches 30-sekündiges Werbevideo wird für Kleinunternehmer benötigt, um den Start eines neuen Produkts oder einer neuen Dienstleistung hervorzuheben. Der visuelle Stil sollte energiegeladen und modern sein, mit lebendigen Farben und schnellen Schnitten, während die Audioelemente einen peppigen, zeitgenössischen Track mit klaren, enthusiastischen Voiceovers bieten. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen & Szenen, um die Erstellung zu starten und sicherzustellen, dass das Video hochgradig anpassbar ist, um einzigartige Markenidentitäten widerzuspiegeln.

Video Generieren