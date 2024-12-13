Webinare und Podcasts mit KI-Video entwickeln

Traditionelle Methoden zur Erstellung von Webinaren und Podcasts auf Abruf erfordern viel Zeit und ein komplettes Team. Mit HeyGen können Sie unseren KI-Videomacher nutzen, um mühelos hochwertige Inhalte auf Abruf mit KI-Avataren und automatisierten Sprachaufnahmen zu erstellen. Dies ermöglicht es Ihnen, sich auf die Bereitstellung von Wert zu konzentrieren, anstatt die Videoproduktion zu verwalten. Erfahren Sie mehr über die Vorteile von KI in der Medienproduktion.