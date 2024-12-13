On-Demand-Webinare und Podcasts - Anwendungsfall

Erstellen Sie beeindruckende Webinare und Podcasts auf Abruf

Webinare und Podcasts sind unerlässlich, um das Publikum zu fesseln, aber ihre Produktion kann zeitaufwendig und kostspielig sein. Die HeyGen-Plattform optimiert den Erstellungsprozess, sodass Sie hochwertige Webinare und Podcasts auf Abruf in nur wenigen Minuten produzieren können. Vergessen Sie ein großes Produktionsteam oder professionelle Kameras.

video thumbnail

Vorteile und Wert

Verbessern Sie Ihre On-Demand-Webinare und Podcasts mit hochwertigen Videos

Webinare und Podcasts mit KI-Video entwickeln

Traditionelle Methoden zur Erstellung von Webinaren und Podcasts auf Abruf erfordern viel Zeit und ein komplettes Team. Mit HeyGen können Sie unseren KI-Videomacher nutzen, um mühelos hochwertige Inhalte auf Abruf mit KI-Avataren und automatisierten Sprachaufnahmen zu erstellen. Dies ermöglicht es Ihnen, sich auf die Bereitstellung von Wert zu konzentrieren, anstatt die Videoproduktion zu verwalten. Erfahren Sie mehr über die Vorteile von KI in der Medienproduktion.

ein Screenshot eines Technologie-Webinars mit Joyce Bell und Tim Weinein Screenshot eines Technologie-Webinars mit Joyce Bell und Tim Wein

Bewerben Sie Ihren Inhalt mit ansprechenden Videoclips

Erzielen Sie mehr Aufrufe mit auffälligen Werbevideos. Verwandeln Sie lange Webinare oder Podcasts in fesselnde, kurze Clips, ideal für soziale Medien, E-Mail-Kampagnen und Landingpages, ganz ohne aufwendige Bearbeitung.

eine Werbung für ein Webinar über Frauen, die Veränderungen anführeneine Werbung für ein Webinar über Frauen, die Veränderungen anführen

Inhalte für ein vielfältiges Publikum in großem Umfang neu verwenden

Lokalisieren Sie Ihren Webinar- und Podcast-Inhalt mühelos mit unserem KI-gesteuerten Videoübersetzer, automatischen Übersetzungen und KI-Sprachklonen für Lippen-Synchronisation. Erstellen Sie Versionen in verschiedenen Sprachen, um Ihre Reichweite zu erweitern, ohne zusätzliche Produktionszeit zu investieren.

Auf einem Computerbildschirm ist ein Videoanruf zwischen Chinesen und Deutschen zu sehenAuf einem Computerbildschirm ist ein Videoanruf zwischen Chinesen und Deutschen zu sehen

Kundenerfahrungen

Erforschen Sie, wie Vermarkter Inhalte nach Bedarf skalieren

Wie man
On-Demand-Webinare und Podcasts mit HeyGen erstellt

Beginnen Sie damit, sich bei HeyGen anzumelden und bereiten Sie sich darauf vor, professionelle, hochwertige Webinar-Aufzeichnungen, Video-Podcasts und Werbeinhalte in nur wenigen Minuten zu erstellen – kein Produktionsteam erforderlich.

Wählen Sie aus anpassbaren Vorlagen, die speziell für Webinare und Podcasts auf Abruf entwickelt wurden. Wenn Sie vollständige kreative Kontrolle bevorzugen, starten Sie mit einer leeren Leinwand und wenden Sie Ihr Marken-Kit mit einem Klick an, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzielen.

Laden Sie Ihr Webinar-Skript, Podcast-Intro oder Werbetext hoch. Wählen Sie einen lebensechten KI-Avatar oder verwenden Sie sogar Ihr digitales Ebenbild aus unserer umfangreichen Bibliothek mit über 250+ KI-Avataren in Medien um ein personalisiertes und ansprechendes Video zu erstellen.

Nutzen Sie den benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor von HeyGen, um Text, Schriftarten, Farben anzupassen und Ihr Logo sowie Markenbilder zu integrieren. Dies stellt sicher, dass Ihr Inhalt perfekt auf das Wesen und die Botschaft Ihrer Marke abgestimmt ist.

Bereichern Sie Ihr Video mit Bildern, Symbolen und Animationen aus der Medienbibliothek von HeyGen, um wichtige Funktionen effektiv zu präsentieren, Ihr Wertangebot zu stärken und komplexe Konzepte in Ihrem KI-generierten Inhalt zu verdeutlichen.

Sobald Ihr Video bearbeitet und fertiggestellt ist, exportieren Sie es in Ihrem gewünschten Format und teilen Sie es per E-Mail, in sozialen Medien, auf Landingpages oder auf jeglichen internen Plattformen, wo Ihr Publikum aktiv ist.

video thumbnail

Avatar-Typen

Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.

Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.

Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.

video thumbnail
altalt

Avatar IV

Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.


video thumbnail
altalt

Video-Avatar

Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.

video thumbnail
altalt

Foto-Avatar

Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.

video thumbnail
altalt

Generative Avatare

Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.

video thumbnail
altalt

Interaktiver Avatar

Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.

video thumbnail
altalt

Lageravatar

Erstellen Sie mit der fortschrittlichen Technologie von HeyGen maßgeschneiderte AI-Avatare für Ihre Videos. Verbessern Sie Ihre Videos mit einzigartigen, dynamischen und ansprechenden AI-basierten visuellen Effekten.

FAQ

HeyGen vereinfacht den Produktionsprozess durch den Einsatz von KI-Avataren und automatisierten Sprachaufnahmen, wodurch ein komplettes Produktionsteam überflüssig wird. Entdecken Sie, was HeyGen für Ihre Webinar- oder Podcast-Erstellung leisten kann, indem Sie sich kostenlos registrieren.

HeyGen kann lange Webinare in kurze, ansprechende Clips umwandeln, die sich für soziale Medien und E-Mail-Werbung eignen, um die Reichweite und Attraktivität Ihres Inhalts zu erhöhen.

Ja, HeyGen bietet KI-gestützte Übersetzungen und Lippen-Synchronisation, um Inhalte für verschiedene Sprachen zu erstellen, was das Engagement eines weltweiten Publikums mit minimalem Aufwand ermöglicht.

Nein, HeyGen ist so konzipiert, dass es einfach zu bedienen ist und es jedem ermöglicht, professionelle Inhalte zu erstellen, ohne über Videobearbeitungsfähigkeiten zu verfügen. Beginnen Sie mit der Erstellung auf der intuitiven Plattform von HeyGen indem Sie sich kostenlos anmelden.

Inhalte können innerhalb von Minuten erstellt werden, was sie zu einer effizienten Lösung für Webinare und Podcasts auf Abruf macht und es Ihnen ermöglicht, sich mehr auf die Einbindung des Publikums und weniger auf die Produktion zu konzentrieren.

