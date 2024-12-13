Newsletter und Community - Anwendungsfall
Verwandle Newsletter und Community-Updates in fesselnde KI-Videos
Menschen lesen nicht immer lange E-Mails, aber sie schauen sich KI-Videos an. Egal, ob Sie Unternehmensaktualisierungen, Brancheneinblicke oder Inhaltszusammenfassungen teilen, HeyGen macht es einfach, statische Newsletter in ansprechende Videos zu verwandeln, die Ihr Publikum informiert und interessiert halten. Mit Hilfe eines KI-Video-Generators war das Teilen von Informationen noch nie so unkompliziert.
Vorteile und Wert von KI-generierten Videos
Visuell ansprechende Updates, die Ihr Publikum tatsächlich mit KI-Videoerstellungstools ansehen wird.
Sparen Sie Zeit, indem Sie Video-Updates in Minuten erstellen
Das Erstellen eines traditionellen Newsletters kann zeitaufwändig sein. Die Produktion eines von KI generierten Video-Newsletters muss jedoch nicht aufwändig sein. HeyGen hilft Ihnen, mithilfe verschiedener KI-Videoerstellungstools Videos von Grund auf zu erstellen. Fügen Sie einfach ein Skript hinzu und verwandeln Sie Ihren geschriebenen Inhalt in professionelle KI-Videos mit lebensechten Avataren. Keine Film- oder Schnittkenntnisse erforderlich.
Steigern Sie das Engagement, indem Sie Text mit einem Video-KI-Generator in Video umwandeln
Textbasierte Updates und lange E-Mails werden oft übersehen, aber die Erzeugung von Videos durch KI zieht Aufmerksamkeit an. Mit der Asset-zu-Video-Funktion von HeyGen können Sie einfache textbasierte Dokumente in visuell ansprechende Video-Updates verwandeln, die Ihrem Publikum helfen, informiert und unterhalten zu bleiben durch generative KI-VideoÜbersetzung und Lokalisierung mit KI-Technologie.
Personalisieren und skalieren Sie Updates mühelos mit einem KI-Videoersteller
Ob Sie mit globalen Unternehmen, Nischen-Communities oder Ihren Social-Media-Followern sprechen, HeyGen hilft Ihnen dabei, Video-Updates für verschiedene Zielgruppen anzupassen. Sie können Ihre KI-Videos sofort in mehreren Sprachen lokalisieren, um sicherzustellen, dass Sie effektiver mit mehr Menschen in Verbindung treten.
Wie man
KI-Video-Newsletter und Community-Updates mit HeyGen erstellt
Erstellen Sie in wenigen Minuten professionelle Video-Newsletter und Community-Updates – kein Videoproduktionsteam oder Schnittkenntnisse erforderlich.
Wählen Sie aus anpassbaren KI-Vorlagen, die für Unternehmensaktualisierungen, Inhaltszusammenfassungen und Branchennachrichten entwickelt wurden. Benötigen Sie volle Kontrolle? Beginnen Sie mit einer leeren Leinwand und wenden Sie Ihr Marken-Kit an, um mit einem KI-Videoersteller ein einheitliches, markenkonformes Videoerlebnis zu schaffen.
Laden Sie Ihren Text hoch oder aktualisieren Sie Ihr Skript und wählen Sie aus über 700 lebensechten KI-Avataren, um Ihr KI-Video zu erzählen. Bevorzugen Sie eine persönliche Note? Erzeugen Sie Ihren eigenen digitalen Zwilling für ein authentischeres und einprägsameres Zuschauererlebnis mit von KI generierten Video-Features.
Nutzen Sie den intuitiven Drag-and-Drop-Editor von HeyGen, um Text, Schriftarten und Farben in Ihrem KI-generierten Video zu ändern. Fügen Sie Logos, Schlagzeilen, Grafiken oder ausgewählte Inhaltsclips hinzu, um die Kernbotschaften zu verstärken, während Sie die Markeneinheit und -identität wahren.
Übersetzen und synchronisieren Sie Ihren KI-Video-Newsletter oder Community-Updates in Sekundenschnelle in mehrere Sprachen mit KI-gesteuerter Lokalisierung, um sicherzustellen, dass Ihre Updates ein weltweites Publikum erreichen – ohne zusätzlichen Produktionsaufwand.
Wenn Ihr AI-Video-Newsletter oder Community-Update fertig ist, exportieren Sie es in Ihrem gewählten Format für nahtloses Teilen über E-Mail, soziale Medien, Community-Plattformen, interne Portale oder YouTube – wo immer Ihr Publikum es bevorzugt, mit Werkzeugen zur AI-Videogenerierung auf dem Laufenden zu bleiben.
Avatar-Typen
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.
Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.
Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.
Avatar IV
Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.
Video-Avatar
Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.
Foto-Avatar
Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.
Generative Avatare
Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.
Interaktiver Avatar
Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.
FAQ
HeyGen verwandelt geschriebene Inhalte mit Hilfe von KI-Avataren in professionelle Videos, wodurch Filmaufnahmen oder Schnittarbeiten überflüssig werden. Erleben Sie die Möglichkeiten von HeyGen und starten Sie noch heute Ihre kostenlose Testphase.
Ja, HeyGen-Videos können in sozialen Medien geteilt und in über 170 Sprachen übersetzt werden. Entdecken Sie das Potenzial des mehrsprachigen Teilens auf der HeyGen-Plattform und starten Sie noch heute Ihre kostenlose Testphase.
HeyGen ermöglicht das Hinzufügen von Text, Animationen und Hinweisen zu Videos ohne Zeitleistenbearbeitung. Probieren Sie diese Funktionen auf HeyGen aus und beginnen Sie mit einer kostenlosen Testversion zu erstellen.
Videos können schnell erstellt werden, indem Inhalte eingefügt oder ein PDF verwendet wird, um sofort Skripte zu generieren. Beginnen Sie noch heute mit der Nutzung von HeyGen für schnelle Erstellung und erkunden Sie es mit einer kostenlosen Testversion.
Ja, Sie können zwischen KI-Avataren wählen oder einen individuellen Präsentator für personalisierte Video-Updates erstellen. Personalisieren Sie Ihre Updates mit HeyGen; beginnen Sie mit einer kostenlosen Testversion.