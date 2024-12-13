KI-Übersetzer

Mühelose Übersetzung vom Deutschen ins Portugiesische

KI-Übersetzungen: Überwindung von Sprachbarrieren in Videoinhalten.

In einer zunehmend vernetzten Welt ist die Fähigkeit, Videoinhalte schnell und präzise zu übersetzen, zu einer Notwendigkeit geworden. Hier kommen Lösungen wie KI-Videotranslatoren ins Spiel, die transformative Dienste anbieten, wie sie von HeyGen bereitgestellt werden.

KI-Übersetzer

Die Rolle der KI bei der Sprachübersetzung

KI revolutioniert die Welt der Sprachübersetzung. Durch den Einsatz ausgefeilter Algorithmen haben Plattformen wie DeepL Translator einen neuen Standard in der KI-gestützten Sprachübersetzungstechnologie gesetzt. Diese Werkzeuge sind so konzipiert, dass Übersetzungen nicht nur genau sind, sondern auch die Essenz und den Ton des Originalinhalts bewahren.

eine Frau sitzt vor einem Bildschirm, auf dem Hallo stehteine Frau sitzt vor einem Bildschirm, auf dem Hallo steht

KI-Übersetzer

Wie KI Videoinhalte übersetzt

Der Prozess der KI-Sprachübersetzungen umfasst mehr als nur die Umwandlung von Text von einer Sprache in eine andere. KI-Sprachübersetzungen funktionieren, indem sie Stimmklänge, kontextuelle Feinheiten und sogar Lippenbewegungen analysieren, um Übersetzungen zu liefern, die perfekt mit dem visuellen Inhalt synchronisiert sind. Dies stellt sicher, dass Zuschauer aus verschiedenen sprachlichen Hintergründen ein nahtloses Seherlebnis genießen können.

Ein Video von einem Mann, der auf einem Sofa sitzt, mit den Worten klar und deutlich über ihmEin Video von einem Mann, der auf einem Sofa sitzt, mit den Worten klar und deutlich über ihm

KI-Übersetzer

Nehmen Sie KI an Bord mit HeyGen

Organisationen und Einzelpersonen, die Sprachbarrieren in Videoinhalten überwinden möchten, können von der Verwendung von KI-Übersetzungstechnologien profitieren. HeyGen bietet eine einzigartige Plattform, die mühelose Videoübersetzungen ermöglicht, komplett mit präziser Lippensynchronisation, um sicherzustellen, dass die übersetzten Voiceovers im Einklang mit den visuellen Inhalten auf dem Bildschirm sind. Diejenigen, die daran interessiert sind, ihre Reichweite zu erweitern, werden ermutigt, HeyGen’s Plattform kostenlos zu erkunden.

ein Poster, das perfekt für globales Marketing wirbtein Poster, das perfekt für globales Marketing wirbt

Wie funktioniert es?

Übersetzen Sie Ihr Video in 4 einfachen Schritten

Erreichen Sie weltweites Publikum mit KI-gesteuerten Sprachaufnahmen, präziser Übersetzung und nahtloser Lokalisierung.

Schritt 1

Laden Sie Ihr Quellvideo hoch

Beginnen Sie damit, ein klares, hochwertiges Video in Ihrer Originalsprache hochzuladen. Dies wird als Grundlage für die Übersetzung und Synchronisation dienen.

video thumbnail

Schritt 2

Wählen Sie Ihre Zielsprache aus

Wählen Sie aus über 175 unterstützten Sprachen. HeyGens KI wird Ihren Inhalt automatisch übersetzen, dabei Ton, Kontext und Absicht bewahren.

video thumbnail

Schritt 3

KI-Sprachausgabe mit Lippen-Synchronisation erzeugen

Ersetzen Sie Ihre Original-Audioaufnahme durch eine lebensechte KI-Sprachausgabe in der gewählten Sprache. Die Lippenbewegungen sind perfekt synchronisiert für eine natürliche Wiedergabe.

video thumbnail

Schritt 4

Vorschau, Überarbeiten & Veröffentlichen

Überprüfen Sie das übersetzte Video, nehmen Sie letzte Änderungen vor und exportieren Sie Ihre lokalisierten Inhalte – bereit, um ein weltweites Publikum zu begeistern.

video thumbnail

Entdecken Sie weitere KI-Tools

Verwandeln Sie Ihre PowerPoint-Folien in ansprechende Videos mit Sprachkommentaren und Animationen.

altalt

Avatar-Typen

Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.

Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.

Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.

video thumbnail
altalt

Avatar IV

Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.


video thumbnail
altalt

Video-Avatar

Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.

video thumbnail
altalt

Foto-Avatar

Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.

video thumbnail
altalt

Generative Avatare

Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.

video thumbnail
altalt

Interaktiver Avatar

Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.

video thumbnail
altalt

Lageravatar

Erstellen Sie mit der fortschrittlichen Technologie von HeyGen maßgeschneiderte AI-Avatare für Ihre Videos. Verbessern Sie Ihre Videos mit einzigartigen, dynamischen und ansprechenden AI-basierten visuellen Effekten.

KI-Übersetzer

Sprechen Sie alle Sprachen.

Ihr Avatar beherrscht alle Sprachen perfekt.

HeyGens KI-basierte Videolokalisierung gewährleistet eine natürliche Sprechweise, perfekte Lippen-Synchronisation und eine reibungslose Einbindung, indem sie Inhalte an verschiedene Sprachen und Kulturen anpasst. Unternehmen können lebensechte KI-Avatare erstellen, Videos in über 70 Sprachen übersetzen und benutzerdefinierte Stimmen für regionale Dialekte verwenden. Durch die KI-gesteuerte kulturelle Anpassung können Marken eine echte Verbindung zu einem weltweiten Publikum herstellen.

video thumbnail

Anwendungsfall

Von Kreativen bis hin zu Marketern.

Über 100 Anwendungsfälle für HeyGen.

Häufig gestellte Fragen von Deutsch zu Portugiesisch

Was macht der Videoübersetzer von Deutsch zu Portugiesisch?

HeyGens KI-Werkzeug übersetzt automatisch deutsches Audio in Portugiesisch und liefert Untertitel in Muttersprachenqualität, KI-Sprachausgabe sowie optional Lippen-Synchronisation, um einen natürlichen Fluss und Klarheit zu gewährleisten.

Wie genau sind die Übersetzung und die Sprachausgabe?

Angetrieben von fortschrittlicher neuronaler KI, bietet es hochwertige Übersetzungen ins Portugiesische. Die Genauigkeit ist am besten, wenn die Quellaudio klar und die Sprecher deutlich sind.

Kann ich übersetzten Text oder Untertitel bearbeiten?

Ja! Nach der Übersetzung können Benutzer das Skript, die Untertitel und die Sprachausgabe öffnen, um Anpassungen vorzunehmen, die sprachliche Genauigkeit und tonale Passung gewährleisten.

Unterstützt es Lippen-Synchronisation?

Absolut. Die KI synchronisiert übersetztes portugiesisches Audio mit den Lippenbewegungen auf dem Bildschirm für ein überzeugendes Seherlebnis.

Ist ein Korrekturlesen verfügbar?

Ja – Team- und Unternehmensnutzer können Korrekturleser einladen, SRT/ASS-Dateien hochladen und markenspezifische Terminologie oder den Tonfall anpassen, bevor sie die Übersetzungen abschließen.

Kundenbewertung

Was unsere Kunden über uns gesagt haben

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo