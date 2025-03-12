Erstellen Sie ein KI-Erklärungsvideo ganz ohne Dreharbeiten oder Designkenntnisse. Fügen Sie ein Skript ein, laden Sie ein Dokument hoch oder tippen Sie einfach Ihre Idee ein, wählen Sie dann einen KI-Avatar und erhalten Sie in wenigen Minuten ein vertontes Video mit Untertiteln, das bereit zum Teilen ist. Ideal für Marketing, Schulungen und Bildung.
Funktionen des KI-Erklärungsvideos
Dieser KI-Erklärvideo-Generator macht die Videoproduktion so einfach wie das Schreiben eines Dokuments, und der KI-Videomaker hilft Ihnen, professionelle Erklärvideos zu erstellen, die komplexe Ideen aus einem Skript oder einer vorhandenen Datei verständlich machen.
Beginnen Sie mit einem Skript, einer PDF oder einer Eingabeaufforderung
Fügen Sie ein Videodrehbuch ein, laden Sie ein PDF oder ein Folienset hoch, geben Sie eine URL ein oder formulieren Sie einfach eine kurze Eingabe. Der KI-Videogenerator verwandelt Ihre vorhandenen Inhalte in ein Storyboard und Szenentexte, sodass Sie aus Text Videos erstellen und in wenigen Minuten ein anschauliches Erklärvideo fertigstellen können.
Natürliche KI-Sprachaufnahme in jedem Tonfall
Ihr Skript wird zu einer gesprochenen Erzählung mit einer klaren, natürlich klingenden Stimme. Legen Sie den Ton fest – von ruhigem Tutorial bis hin zu mitreißendem Produkt-Pitch –, wählen Sie aus über 300 Voiceovers und erstellen Sie Erklärvideos mit Sprecherstimmen, die genau zu Ihrem Tempo passen – ganz ohne Aufnahmestudio oder engagierte Sprecherin bzw. Sprecher.
Animierte Szenen und Erklärvideo-Vorlagen
Wähle ein Layout und der KI-Video-Erklärer füllt es mit Animationen, Visuals und Übergängen, die zu jeder Zeile deines Skripts passen. Tausche beliebige Szenen aus, passe das Timing an oder gestalte das gesamte Video neu, um markenkonform und visuell ansprechend zu bleiben – ganz ohne Schnittsoftware.
Automatische Untertitel und eingeblendeter Text
Jedes Wort der Erzählung wird während des Renderns des Videos in synchronisierte Untertitel umgewandelt. Bildschirmtitel und Schlüsselbegriffe erscheinen genau im richtigen Moment, und Sie können jede Zeile anpassen, damit das Erklärvideo für Zuschauer, die ohne Ton schauen oder in einer zweiten Sprache mitlesen, jederzeit klar verständlich bleibt.
Ein Erklärvideo in über 175 Sprachen
Erstellen Sie das Erklärvideo einmal und übersetzen Sie es dann in über 175 Sprachen – mit lippensynchronem Dubbing und geklonten Stimmen. Die präsentierende Person behält in jedem Markt dasselbe Gesicht und denselben Ton bei, sodass ein einziges Skript hochwertige Videos für ein globales Publikum liefert – ganz ohne erneutes Filmen oder Nachvertonen.
Agentur-Erklärvideos dauern Wochen und kosten Tausende von Euro. Formuliere deinen Blickwinkel, lass ihn durch das Script-to-Video-Tool laufen und veröffentliche noch am selben Tag ein 60-sekündiges Produkt-Erklärungsvideo für eine Landingpage oder Anzeige.
Neue Nutzer melden sich an und verlieren sich dann im Setup. Ein kurzes Erklärvideo führt sie durch die erste wichtige Aktion, reduziert Support-Tickets und verwandelt ein verwirrendes Onboarding in einen klaren Weg zum Mehrwert des Produkts.
Lehrkräfte und Content-Ersteller verwandeln einen Unterrichtsplan in ein vertontes Lernvideo mit passenden Visuals zu jedem Konzept. Statt dichte Folien zu lesen oder einer langen Vorlesung zu folgen, sehen sich die Lernenden ein klar strukturiertes, zweiminütiges Erklärvideo an.
L&D-Teams ersetzen veraltete Foliensätze durch Erklärvideos, die Mitarbeitende wirklich zu Ende schauen. Skript aktualisieren, Video neu generieren und die neue Version noch am selben Tag ausrollen – so bleiben Schulungen zu Richtlinien und Prozessen an jedem Standort auf dem neuesten Stand.
Dichte Handbücher und Berichte werden oft nicht gelesen. Laden Sie sie als PDF hoch und lassen Sie sie automatisch in ein Video umwandeln: Die Plattform erstellt aus dem Dokument ein vertontes Erklärvideo, sodass die wichtigsten Schritte in drei Minuten statt auf vierzig Seiten vermittelt werden.
Globale Teams benötigen denselben Erklärfilm gleichzeitig in vielen Sprachen. Produzieren Sie ihn auf Englisch und vertonen Sie ihn anschließend in über 175 Sprachen mit passender Lippensynchronität, sodass Sie jede Region mit nur einem einzigen Ausgangsvideo erreichen.
So funktioniert der KI-Erklärvideo-Generator
Verwandeln Sie eine schriftliche Idee in nur vier einfachen Schritten in ein fertiges KI-Erklärungsvideo – ganz ohne Dreharbeiten oder Schnitt.
Fügen Sie ein Skript ein, laden Sie ein PDF oder ein Folienset hoch, fügen Sie einen Link ein oder geben Sie ein Thema ein, um zu starten.
Wähle einen Avatar und eine Stimme aus oder nimm deinen Bildschirm auf, um ein klares Walkthrough-Erklärvideo zu erstellen.
Edit the script, swap scenes, add B-roll and branding, then translate with one click.
Rendern Sie in HD oder 4K, laden Sie als MP4 herunter und veröffentlichen Sie Ihr Video auf jeder Website, jedem sozialen Netzwerk oder in jedem LMS.
An AI explainer video is a short, AI-generated video that breaks down one idea, product, or process, built by software instead of a film crew. Creating an explainer video with an AI-powered explainer video maker starts from a script, document, or prompt, and AI technology generates the visuals, voiceover, and captions. It runs as an online tool in your browser.
Nicht mit einem realistischen KI-Moderator.Avatar V erstellt lebensechte KI-Avatare aus einem 15-sekündigen Clip und behält in jeder Szene dasselbe Gesicht und dieselbe Stimme bei – auf G2 mit Platz 1 für Realismus bewertet. So können Sie Erklärvideos mit KI-Avataren produzieren, die wie gefilmt wirken und nicht wie animierte Clipart.
Laden Sie die Datei hoch, und die KI liest sie, extrahiert die wichtigsten Punkte und erstellt ein szenenbasiertes Storyboard mit Sprechertext. Dieser Text-zu-Video-Workflow ermöglicht es Ihnen, das Drehbuch zu überprüfen, visuelle Elemente auszutauschen oder Abschnitte zu kürzen und dann in wenigen Minuten ein Video zu erstellen.
Strong explainer videos open with the viewer's problem, keep to one idea, and use visuals to simplify complex topics. To create engaging explainer videos, write compelling narratives in plain language, add captions, and end with one clear next step. The AI handles the creation process so you focus on the message.
Die meisten Tools erstellen ein Video in nur einer Sprache. HeyGen produziert einmal ein Erklärvideo mit realistisch wirkendem Presenter, synchronisiert anschließend die Lippen und vertont es in über 175 Sprachen – und lässt sich per Text aktualisieren. So können Sie für jeden Markt überzeugende Erklärvideos veröffentlichen, ohne jemals neu drehen zu müssen.
Ja, oft deutlich. Der Dozent Anton Voroniuk berichtete von einer Produktion, die 40-mal günstiger ist und jede Woche 15,5 Stunden einspart, nachdem er auf HeyGen umgestiegen ist. So konnte sein Team Videos schneller erstellen und über eine Million Studierende erreichen. Lesen Sie die Geschichte von Anton Voroniuk.
Nein. Die Erstellung von KI-Videos auf dieser KI-gestützten Plattform funktioniert wie das Bearbeiten eines Dokuments – es gibt nichts zu installieren und keine komplexe Timeline zu erlernen. Tippen oder fügen Sie Ihren Inhalt ein, wählen Sie einen KI-Moderator aus, und die Plattform erstellt dynamische Videos, die Sie verfeinern können, indem Sie einfach den Text ändern.
Ja. Mit dem kostenlosen Tarif kannst du ein kostenloses Video erstellen, Moderatoren und Stimmen ausprobieren und ein MP4 exportieren, damit du den Workflow testen kannst, bevor du ein Upgrade durchführst. Kostenpflichtige Tarife bieten zusätzlich HD- und 4K-Export, längere Videos, mehr Sprachen und Teamfunktionen.
For marketing, 60 to 90 seconds works best and matches how long most viewers stay. Training and educational explainers can run three to five minutes when the topic needs it. Open with a strong hook to capture attention, keep one idea per video, and cut anything that does not serve it.
A custom agency explainer typically runs 3,000 to 15,000 dollars and takes weeks. Making one with AI moves that to a monthly subscription and minutes per video, so the cost per explainer drops sharply once you produce more than one.
Ja. Die Erzählung wird während des Renderns des Videos in synchronisierte Untertitel transkribiert, und der Untertitel-Generator ermöglicht es dir, Formulierungen, Stil und Timing zu bearbeiten. Untertitel erhöhen die Abschlussrate bei Zuschauern, die ohne Ton schauen.
Es sind keine Film- oder Tonaufnahmen erforderlich. Sie tippen oder laden Ihren Inhalt hoch, wählen eine Präsentationsfigur und eine Stimme aus, und die Plattform erzeugt automatisch das Videomaterial, die Vertonung und die Untertitel. Kamera, Mikrofon und Schnittsoftware sind dabei vollständig optional.
Ja. Beim Voice Cloning wird deine Stimme aus einer kurzen Probe aufgenommen und genutzt, um jedes Skript zu vertonen – so klingt jedes Erklärvideo nach dir. Außerdem kannst du deine geklonte Stimme beibehalten, wenn das Video in andere Sprachen übersetzt wird.
Ja. Erstellen Sie das Erklärvideo einmal, dann übersetzt die KI-Video-Übersetzung es in über 175 Sprachen – mit passender Lippensynchronisation und einer geklonten Stimme. Die präsentierende Person behält ihr Aussehen, sodass jede Version wie ein natives Video wirkt und nicht wie eine untertitelte Fassung.
Ja. Da das Video aus Text erstellt wird, können Sie Videos bearbeiten, indem Sie das Skript ändern, eine Szene austauschen oder die Stimme wechseln und das Video dann in wenigen Minuten neu generieren. Es sind keine Nachdrehs nötig, sodass Sie schnell Änderungen an einem Preis oder einer Richtlinie vornehmen und Erklärvideos zügig aktualisieren können.
Sie können mit einem geschriebenen Skript, einer PDF- oder Foliendatei, einer Webseiten-URL oder einer kurzen Eingabe beginnen, die das Thema beschreibt. Ganz gleich, welche Ausgangsbasis Sie haben: Sie können ein Video erstellen, das daraus ein erklärendes Video mit Sprecherstimme und Untertiteln macht – so nutzen Sie Inhalte, die Sie bereits besitzen.
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