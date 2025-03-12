Sie können mit einem geschriebenen Skript, einer PDF- oder Foliendatei, einer Webseiten-URL oder einer kurzen Eingabe beginnen, die das Thema beschreibt. Ganz gleich, welche Ausgangsbasis Sie haben: Sie können ein Video erstellen, das daraus ein erklärendes Video mit Sprecherstimme und Untertiteln macht – so nutzen Sie Inhalte, die Sie bereits besitzen.