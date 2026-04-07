Avatar V ist HeyGens fortschrittlichstes KI-Avatar-Modell. Frühere Avatare basierten auf einem Foto und animierten nur das Gesicht. Dann kamen videobasierte Trainings, die deine Bewegungen und deine Stimme besser erfassten. Avatar V geht noch einen Schritt weiter: Es trennt deine Identität von deinem Aussehen und lernt ganz genau, wie du dich bewegst, gestikulierst und ausdrückst, sodass diese Bewegungen auf jede beliebige Version von dir angewendet werden können.

Das bedeutet, du nimmst dich einmal auf – in dem, was du gerade trägst, und egal, wo du bist. Danach kannst du dich selbst in jeder Umgebung, in jedem Outfit und mit jedem Look erzeugen, den du dir vorstellen kannst. Der Avatar, der in deinem Video auftritt, ist nicht nur etwas, das dir ähnlich sieht. Er bewegt sich wie du, klingt wie du und bewahrt diese Identität mit höchster Genauigkeit in jedem einzelnen Video, das du erstellst.

Du brauchst kein professionelles Studio, kein Kamerateam und keine stundenlangen Aufnahmen mehr. Eine 15-sekündige Webcam-Aufnahme reicht aus, um Videos in Profiqualität in jeder Größenordnung zu erstellen.