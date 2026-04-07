Endlich ein KI-Avatar, der nicht von dir zu unterscheiden ist
Charakterkonsistenz ist das, was einen wirklich hilfreichen Avatar von einer bloßen Spielerei unterscheidet. Avatar V liefert sie in jedem Blickwinkel, jeder Mimik und jedem Video, das du erstellst.
- Auf G2 als Nr. 1 für die realistischsten Avatare bewertet
- Charakterkonsistenz in allen Szenen überprüft
- Eine Aufnahme, unendlich viele Looks
Die nächste Generation deines digitalen Selbst
Avatar V ist HeyGens fortschrittlichstes KI-Avatar-Modell. Frühere Avatare basierten auf einem Foto und animierten nur das Gesicht. Dann kamen videobasierte Trainings, die deine Bewegungen und deine Stimme besser erfassten. Avatar V geht noch einen Schritt weiter: Es trennt deine Identität von deinem Aussehen und lernt ganz genau, wie du dich bewegst, gestikulierst und ausdrückst, sodass diese Bewegungen auf jede beliebige Version von dir angewendet werden können.
Das bedeutet, du nimmst dich einmal auf – in dem, was du gerade trägst, und egal, wo du bist. Danach kannst du dich selbst in jeder Umgebung, in jedem Outfit und mit jedem Look erzeugen, den du dir vorstellen kannst. Der Avatar, der in deinem Video auftritt, ist nicht nur etwas, das dir ähnlich sieht. Er bewegt sich wie du, klingt wie du und bewahrt diese Identität mit höchster Genauigkeit in jedem einzelnen Video, das du erstellst.
Du brauchst kein professionelles Studio, kein Kamerateam und keine stundenlangen Aufnahmen mehr. Eine 15-sekündige Webcam-Aufnahme reicht aus, um Videos in Profiqualität in jeder Größenordnung zu erstellen.
Die eine Sache, die alles verändert
Charakterkonsistenz ist die entscheidende Fähigkeit von Avatar V. Sie bedeutet, dass dein digitaler Zwilling so aussieht, klingt und sich so verhält wie du – nicht nur in einem einzelnen Clip, sondern in jeder Szene, jedem Hintergrund und jedem Video, das du jemals erstellst.
Charakterkonsistenz
Avatar V behält in jedem von dir erstellten Video eine einheitliche, konsistente Identität. Dasselbe Gesicht, dieselben Mikroexpressionen, dieselbe Präsenz – egal ob in einem 30‑Sekunden‑Clip oder einem 10‑minütigen Kursmodul. Kein Drift. Keine Artefakte. Kein Uncanny Valley.
Mehrere Blickwinkel
Weitwinkelaufnahmen, Halbtotalen und Nahaufnahmen – alle einheitlich, alle aus einer einzigen Aufnahme. Die Perspektiven, mit denen ein einzelner Avatar in jedem Format funktioniert.
Dynamische Szenen
Fließende Oberkörperbewegungen, reaktionsschnelle Gesten und konsistente Bewegungen bei Szenenwechseln. Der Unterschied zwischen einem Avatar, der nur präsentiert, und einem, der wirklich performt.
Genauere Lippensynchronisation
Phonemgenaue Erkennung in allen unterstützten Sprachen. Was Sie hören und was Sie sehen, stimmt bei jeder Geschwindigkeit in über 175 Sprachen und Dialekten perfekt überein.
Genauigkeit der Gesichtsausdrücke
Natürliche Augenbrauenbewegungen, echter Blickkontakt und Mikroexpressionen, die als authentisch wahrgenommen werden. Trainiert auf über 10 Millionen Datenpunkten – die Details entscheiden darüber, ob etwas glaubwürdig wirkt oder unheimlich.
Über das Avatar-Modell
Avatar V führt einen grundlegenden Wandel darin ein, wie Avatar-Generierungsmodelle mit Identität umgehen. Während frühere Systeme nur auf einem einzelnen Referenzbild basierten, arbeitet Avatar V mit einem vollständigen Videokontextfenster und ermöglicht dem Modell so, sich gezielt auf die aussagekräftigsten Momente in deiner Aufnahme zu konzentrieren.
Der Mechanismus der selektiven Aufmerksamkeit extrahiert über mehrere Frames hinweg prägnante Identitätssignale, darunter Lippengeometrie, Struktur der Gesichtssilhouette und Muster von Ausdrucksübergängen, während er auf natürliche Weise jene Frames unterdrückt, in denen Pose, Beleuchtung oder Verdeckung die Signalqualität mindern. Das Ergebnis ist ein reichhaltigeres, zeitlich verankertes Identitäts-Embedding, das über den gesamten Generierungskontext hinweg bestehen bleibt.
Diese gezielte, frameübergreifende Aggregation löst das Problem des Identity Drift – der fortschreitenden Abweichung zwischen der Referenzidentität und dem generierten Output, die in Single-Frame-Conditioning-Systemen die Charakterkonsistenz begrenzt. Avatar V hält eine stabile Identitätsrepräsentation über verschiedene Szenen, Kameraperspektiven und lange Videodauern hinweg aufrecht, ohne dass zusätzliches Fine-Tuning oder weitere Referenzeingaben erforderlich sind.
Drei Trainingsphasen
Das Modell lernt zunächst, das Aussehen des Gesichts innerhalb derselben Szene originalgetreu zu kopieren und schafft so eine solide Grundlage für die Wahrung der Identität, bevor jegliche szenenübergreifende Komplexität eingeführt wird.
Das Modell wird anschließend darauf trainiert, die Domänenlücke zwischen einem Referenzvideo und einer Zielszene mit unterschiedlichem Hintergrund, unterschiedlicher Beleuchtung und abweichender Posendistrubution zu überbrücken, wodurch eine robuste anpassung über verschiedene Szenen hinweg ermöglicht wird.
In der letzten Phase maximiert aufgabenspezifisches Reinforcement Learning mit menschenzentrierten Belohnungssignalen die Identitätsähnlichkeit und stellt sicher, dass der erzeugte Avatar der realen Person so ähnlich wie möglich ist.
Ein bedeutender Fortschritt
Avatar IV erzeugte erkennbaren Output. Avatar V erzeugt nicht mehr unterscheidbaren Output. Der Unterschied ist eine neue Referenzarchitektur, die auf deinem vollständigen Video statt auf einem einzelnen Frame basiert, wodurch reichhaltigere Identitätsdaten extrahiert und Drift zwischen Szenen eliminiert werden.
Von der Webcam zum digitalen Zwilling in vier Schritten
Kein Studio. Kein Kamerateam. Kein komplizierter Aufbau. Nur du und eine Webcam.
Nimm 15 Sekunden von dir selbst auf
Öffne die Webcam deines Laptops und nimm einen kurzen Clip von dir auf, in dem du ganz natürlich sprichst. Besondere Beleuchtung oder Ausrüstung ist nicht erforderlich.
Avatar V trainiert deinen Zwilling
Das Modell verarbeitet Ihr Video in einem vollständigen Kontextfenster und lernt dabei Ihr Aussehen, Ihre Mimik, Gesten und Bewegungsmuster.
Wähle deine Szene
Wählen Sie einen beliebigen Hintergrund: ein professionelles Studio, ein gebrandetes Büro, einen Außenbereich oder ein individuelles Setting. Ihre Identität begleitet Sie überallhin.
Erstellen und teilen
Gib dein Skript ein und erstelle ein Video in beliebiger Länge. Die Qualität bleibt gleich hoch und deine Figur bleibt im gesamten Video konsistent.
Jeder Anwendungsfall, der Sie braucht – in großem Maßstab
Von einem einzelnen Onboarding-Video bis hin zu einer kompletten Bibliothek lokalisierten Contents – Avatar V bewältigt jedes Volumen.
Schulung & Einarbeitung
Erstellen Sie einmal eine vollständige Trainingsbibliothek. Aktualisieren Sie einzelne Module, ohne neu aufzeichnen zu müssen. Ihr Team erhält jedes Mal konsistente, markenkonforme Schulungen.
Vertriebsunterstützung
Nimm ein Akquise-Video einmal auf und personalisiere es anschließend in großem Umfang. Avatar V sichert deine Präsenz und Glaubwürdigkeit in jeder einzelnen Kontaktaufnahme.
Lokalisierung
Erstelle ein Video auf Englisch. Avatar V liefert es in über 175 Sprachen mit präziser Lippensynchronisation, damit deine Botschaft überall gleich ankommt.
Vordenkerrolle
Veröffentliche regelmäßig, ohne den Aufwand ständiger Aufnahmen. Deine Ideen, dein Gesicht, deine Glaubwürdigkeit – geliefert in dem Tempo, das dein Publikum erwartet.
Founder- und Executive-Kommunikation
Bleib in deinem Unternehmen präsent, ohne ständig im Aufnahmestudio zu sitzen. Versende interne Updates, Produktankündigungen und Investorenbotschaften nach deinem eigenen Zeitplan.
Produktmarketing
Verwandle schriftliche Inhalte in videobasierte Botschaften: Demo-Walkthroughs, Feature-Ankündigungen und Kundenschulungen – alles mit deinem Gesicht im Mittelpunkt.