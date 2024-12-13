HeyGen Integrations

Plainly + HeyGen

Plainly ist eine Videoautomatisierungsplattform, die es Benutzern ermöglicht, personalisierte, datengesteuerte Videos in großem Umfang mit anpassbaren Vorlagen und dynamischen Inhalten zu erstellen.

Über Plainly

Plainly ist ein Tool zur Videoautomatisierung, das es Benutzern ermöglicht, personalisierte Videos in großem Umfang zu erstellen, indem dynamische Datenquellen mit vorab entworfenen Videovorlagen verbunden werden. Es ist ideal für Marketing, Vertrieb und interne Kommunikation und ermöglicht Unternehmen, maßgeschneiderte Videoinhalte automatisch und ohne manuelle Bearbeitung zu liefern.

HeyGen und Plainly

Die Integration von HeyGen und Plainly kombiniert lebensechte KI-Avatar-Videos mit leistungsstarker Videoautomatisierung und ermöglicht es Benutzern, dynamischen, personalisierten Videoinhalt in großem Umfang zu erstellen. Durch die Verknüpfung von HeyGens menschenähnlicher Erzählung mit Plainlys datengesteuerten Vorlagen können Teams die Produktion von Videos in hohen Stückzahlen für Marketing, Vertrieb und Kundenbindung automatisieren.

Anwendungsfälle

  • Massenpersonalisierte Marketingvideos: Kombinieren Sie HeyGen's KI-Avatare mit Plainly's dynamischen Vorlagen, um hunderte oder tausende von personalisierten Videoanzeigen oder E-Mail-Kampagnen zu erstellen, die auf den Namen, den Standort oder die Vorlieben jedes Betrachters zugeschnitten sind.
  • Automatisierte Kundenkommunikation: Nutzen Sie Kundendaten, um automatisierte Willkommensnachrichten, Erneuerungserinnerungen oder Produktaktualisierungen zu erstellen, die mit den realistischen Avataren von HeyGen und den anpassbaren Videoformaten von Plainly ausgestattet sind.
  • Skalierbare Vertriebsansprache: Rüsten Sie Vertriebsteams mit Werkzeugen aus, um hyper-personalisierte Video-Pitches oder Nachfassaktionen in großem Umfang zu senden, unter Verwendung von HeyGen für eine menschenähnliche Zustellung und Plainly für eine nahtlose datengetriebene Personalisierung.
