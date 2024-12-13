Über Plainly

Plainly ist ein Tool zur Videoautomatisierung, das es Benutzern ermöglicht, personalisierte Videos in großem Umfang zu erstellen, indem dynamische Datenquellen mit vorab entworfenen Videovorlagen verbunden werden. Es ist ideal für Marketing, Vertrieb und interne Kommunikation und ermöglicht Unternehmen, maßgeschneiderte Videoinhalte automatisch und ohne manuelle Bearbeitung zu liefern.

HeyGen und Plainly

Die Integration von HeyGen und Plainly kombiniert lebensechte KI-Avatar-Videos mit leistungsstarker Videoautomatisierung und ermöglicht es Benutzern, dynamischen, personalisierten Videoinhalt in großem Umfang zu erstellen. Durch die Verknüpfung von HeyGens menschenähnlicher Erzählung mit Plainlys datengesteuerten Vorlagen können Teams die Produktion von Videos in hohen Stückzahlen für Marketing, Vertrieb und Kundenbindung automatisieren.