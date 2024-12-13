Pabbly + HeyGen

Pabbly ist eine Automatisierungs- und Integrationsplattform, die Unternehmen dabei hilft, Apps zu verbinden, Arbeitsabläufe zu automatisieren und Marketing, Abrechnung und Formulare ohne Programmierung zu verwalten.

Über Pabbly

Pabbly ist eine umfassende Automatisierungsplattform, die es Benutzern ermöglicht, mehrere Anwendungen zu verbinden, wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren und Geschäftsprozesse ohne Programmierung zu optimieren. Sie bietet Werkzeuge für E-Mail-Marketing, Abrechnung von Abonnements, Formularerstellung und Workflow-Automatisierung, was sie ideal für kleine bis mittelgroße Unternehmen macht.

HeyGen und Pabbly

Die Integration von HeyGen und Pabbly ermöglicht es Benutzern, die Erstellung und Verteilung von personalisierten KI-Videos zu automatisieren, indem HeyGen mit Hunderten anderer Apps und Auslöser verbunden wird. Dies ermöglicht es Teams, Marketing-, Vertriebs- und Kundenbindungs-Workflows mit realistischen Videoinhalten zu optimieren, die durch Echtzeitdaten und Ereignisse ausgelöst werden.

Anwendungsfälle

  • Automatisierte Nachverfolgungsvideos für Leads: Auslösen personalisierter KI-Video-Nachrichten von HeyGen, wenn ein neuer Lead über Formulare, CRM-Systeme oder E-Mail-Anmeldungen erfasst wird, die über Pabbly verbunden sind – dies steigert das Engagement und die Konversionsrate.
  • Kundenintegration und -bindung: Automatisches Versenden von individuellen Einführungs- oder Willkommensvideos nach einem Kauf oder einer Anmeldung, unter Verwendung von Pabbly zur Überwachung des Ereignisses und HeyGen zur Erzeugung menschenähnlicher, skalierbarer Videoinhalte.
  • Ereignisgesteuerte Videokampagnen: Verwenden Sie Pabbly, um Benutzeraktionen wie Webinar-Anmeldungen, Formulareinsendungen oder Plan-Upgrades zu überwachen und gezielte HeyGen-Videos auszulösen, um zum richtigen Zeitpunkt zu informieren, zu schulen oder zum Kauf zu bewegen.
