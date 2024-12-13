Über Pabbly

Pabbly ist eine umfassende Automatisierungsplattform, die es Benutzern ermöglicht, mehrere Anwendungen zu verbinden, wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren und Geschäftsprozesse ohne Programmierung zu optimieren. Sie bietet Werkzeuge für E-Mail-Marketing, Abrechnung von Abonnements, Formularerstellung und Workflow-Automatisierung, was sie ideal für kleine bis mittelgroße Unternehmen macht.

HeyGen und Pabbly

Die Integration von HeyGen und Pabbly ermöglicht es Benutzern, die Erstellung und Verteilung von personalisierten KI-Videos zu automatisieren, indem HeyGen mit Hunderten anderer Apps und Auslöser verbunden wird. Dies ermöglicht es Teams, Marketing-, Vertriebs- und Kundenbindungs-Workflows mit realistischen Videoinhalten zu optimieren, die durch Echtzeitdaten und Ereignisse ausgelöst werden.