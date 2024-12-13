HeyGen für Startups
Reibungsloses KI-Video für Innovatoren in der Frühphase
HeyGen für Startups ist ein spezialisiertes Programm, das darauf abzielt, innovativen Gründern dabei zu helfen, ihr Wachstum zu beschleunigen, indem sie die Kraft eines KI-Videogenerators mit Unternehmensfunktionen zu einem Bruchteil der üblichen Kosten nutzen. Egal, ob Sie Ihr erstes Produkt auf den Markt bringen oder Ihre Marketingstrategien skalieren, dieses Programm ermöglicht es Ihnen, mit der leistungsstarken Video-API und SaaS-Plattform von HeyGen sofort durchzustarten. Dadurch können Sie schnell hochwertige, von KI generierte Videoinhalte erstellen.
Was Sie bekommen
Wir haben ein außergewöhnliches Angebot geschnürt, um Ihnen zu helfen, mit Geschwindigkeit und Kreativität zu bauen. Wenn Sie Teil von HeyGen für Startups werden, erhalten Sie Zugang zu erheblichen Rabatten und Ressourcen, die darauf abzielen, Ihr Wachstum ab dem ersten Tag zu unterstützen. Wählen Sie Ihr einmaliges Einführungsangebot:
Option A
1.000 Dollar für 20.000 API-Guthaben (normalerweise 10.000 Dollar)
Option B
7.500 $ für einen Einjahres-Enterprise-Plan (normalerweise 30.000 $)
Dieses einmalige Einführungsangebot gilt für neue Start-up-Kunden.
Wer ist berechtigt
Dieses Programm ist auf Startup-Gründer zugeschnitten. Um sich zu qualifizieren, sollten Sie aktiv ein von Venture-Capital unterstütztes Unternehmen mit glaubwürdiger Marktdurchdringung aufbauen, das Venture Capital und Startup-Wachstum betont. Sie müssen diese Eignungskriterien erfüllen:
Bühne
Ihr Startup muss sich vor der Series-B-Finanzierung befinden.
Accelerator-Alumni
Sie haben einen weltweit anerkannten Startup-Accelerator wie Y Combinator und Techstars absolviert.
Dieses Angebot gilt nur für neue HeyGen Kunden.
Wie es funktioniert
Der Einstieg ist unkompliziert und schnell. Hier erfahren Sie, wie Sie in vier einfachen Schritten Ihre Startvorteile beanspruchen können, alles unter Verwendung unseres KI-Videomachers:
Bewerben Sie sich online, indem Sie ein kurzes Eignungsformular ausfüllen.
Wir führen eine kurze manuelle Überprüfung durch, um die Finanzierung, die Phase und die Zugehörigkeit zu einem Accelerator zu verifizieren.
Sobald Ihre Anfrage genehmigt wurde, erhalten Sie eine E-Mail mit einem einzigartigen Rabattcode für den Zugang zu Ihrem KI-Videogenerator.
Beginnen Sie damit, fesselnde KI-Sprachinhalte zu erstellen und erkunden Sie die Möglichkeiten des besten KI-Video-Generators auf dem Markt, wobei Sie stets ethische Überlegungen bei der KI-Sprachsynthese berücksichtigen. Melden Sie sich noch heute an, um Ihr Start-up mit HeyGen zu transformieren.
HeyGen für Startups FAQ
HeyGen für Startups ist ein Programm, das innovativen Gründern KI-Videotools bietet, um das Wachstum zu einem reduzierten Preis anzukurbeln. Machen Sie den ersten Schritt, um Ihr Startup mit HeyGen zu transformieren.
Dieses Programm richtet sich an Startups vor der Series B, die von anerkannten Beschleunigern wie Y Combinator oder Techstars absolviert wurden.
Startups erhalten massive Rabatte auf API-Guthaben oder einen Enterprise-Plan, was das Wachstum mit fortschrittlichen Videotools fördert. Entdecken Sie, wie HeyGen das Wachstum Ihres Startups steigern kann unter HeyGen.
Berechtigte Start-ups können sich online bewerben, indem sie schnell ein Berechtigungsformular auf der HeyGen-Website ausfüllen.
HeyGen bietet KI-generierte Avatare, anpassbare Vorlagen und mehrsprachige Sprachausgaben, um professionelle Videos zu erstellen. Erleben Sie diese innovativen Werkzeuge aus erster Hand, indem Sie sich auf HeyGen anmelden.