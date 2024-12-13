Seit über vier Jahrzehnten ist Videoimagem führend in der Produktion von Unternehmensvideos in Brasilien. Die Agentur hat sich einen starken Ruf für die Erstellung von hochwertigen Inhalten für Schulungen, interne Kommunikation, Produktvorstellungen und Unternehmensgipfel erarbeitet. Als sich die Erwartungen der Kunden weiterentwickelten, erkannte Videoimagem eine wachsende Nachfrage nach persönlicheren, interaktiveren und skalierbareren Inhalten.

Zunächst verwendete die Agentur andere KI-gestützte Videotools, um personalisierte Inhalte zu erstellen, stieß jedoch auf Einschränkungen bei der Avatar-Qualität, der Stimmrealität und der Skalierbarkeit. Diese Beschränkungen behinderten ihre Fähigkeit, die hochwertigen, ansprechenden Videos zu liefern, die die Kunden benötigten.

Videoimagem musste personalisierte Videoinhalte in großem Maßstab produzieren und dabei ein nahtloses Erlebnis für seine Kunden gewährleisten, also wandte es sich an HeyGen.

Start personalisierter Videokampagnen für AB InBev mit HeyGen

Videoimagem nutzte die Plattform von HeyGen, um personalisierte Videokampagnen für AB InBev zu starten, die speziell auf Kunden der Apps BEES und Zé Delivery abzielten. Diese Kampagnen hatten zum Ziel, die Kundenbeziehungen durch personalisierte, ansprechende Inhalte zu vertiefen, in denen brasilianische Prominente zu sehen waren.

Für die BEES-App von AB InBev, die das Unternehmen mit Geschäftskunden wie Bars und Supermärkten verbindet, hat Videoimagem über 50.000 personalisierte Videos produziert. Diese Videos enthielten maßgeschneiderte Werbeinhalte, wobei Kunden namentlich angesprochen und Inhalte gezeigt wurden, die für ihre Kaufhistorie relevant sind.

Für die Zé Delivery-Kampagne, die sich an einzelne Verbraucher richtete, verwendete Videoimagem Avatare von beliebten ehemaligen Fußballspielern, die große Teams aus Rio de Janeiro repräsentierten. Diese personalisierten Videos feierten die Lieblingssportmannschaften der Kunden und schufen eine emotionale Verbindung. „Wir haben von ihnen gehört... dass das Engagement mehr als dreimal so hoch ist im Vergleich zu ohne das personalisierte Video“, teilte Mathias mit. Anfangs wurden über 3.000 Videos produziert, und die Kampagne zeigte ein immenses Potenzial für Skalierung.

Ermöglichung der Skalierung personalisierter Videoproduktion für Videoimagem

Die fortschrittliche Videopersonalisierungsplattform von HeyGen bot die perfekte Lösung. Durch die Integration von HeyGens API verbesserte Videoimagem seine Videoproduktion mit realistischen Avataren und lebensechten Sprachklon-Fähigkeiten, die für das Erreichen der hohen Engagement-Niveaus, die ihre Kunden forderten, unerlässlich waren. Wie Mathias Eichbaum, ein Partner bei Videoimagem, erklärte: „Die Qualität der Avatare ist weitaus besser als die Optionen, die wir verwendet oder gesehen haben“, was die überlegenen Funktionen der Plattform betont.

Die API-Integration von HeyGen mit Tools wie Eleven Labs ermöglichte es Videoimagem, das Klonen von Stimmen zu vereinfachen und tausende personalisierte Videos ohne Qualitätsverlust zu produzieren, was es zu einer idealen Wahl für großangelegte Kampagnen machte. Die Zusammenarbeit zwischen Videoimagem und HeyGen zeichnete sich durch reaktionsschnellen, praktischen Support aus, der Videoimagem dabei half, Herausforderungen zu meistern und die Plattform für ihre spezifischen Bedürfnisse zu optimieren.

Steigerung der Interaktion und Kundenbindung

Die Ergebnisse der personalisierten Videokampagnen waren beeindruckend. Die Engagement-Raten für die Videos haben sich im Vergleich zu nicht personalisierten Kampagnen mehr als verdreifacht. Kunden berichteten von signifikanten Verbesserungen bei den Nutzerinteraktionen, was beweist, dass personalisierter Inhalt effektiver darin ist, tiefere Kundenbeziehungen zu fördern.

Mathias war besonders beeindruckt von der makellosen Durchführung der Kampagnen und sagte: „Wir waren super beeindruckt... absolut keine Probleme. Alles war gut, keine Fehler oder Bugs.“ Die Qualität der Avatare, die natürlich klingenden Stimmen und die allgemeine Zuverlässigkeit der Plattform spielten eine Schlüsselrolle dabei, sicherzustellen, dass diese Kampagnen bei ihrem Publikum Anklang fanden.

Die personalisierten Videos wurden von den Kunden und den Auftraggebern von Videoimagem gut angenommen, die die Fähigkeit lobten, großangelegte Kampagnen ohne Einbußen bei Qualität oder Engagement durchzuführen. Durch die Nutzung der Plattform von HeyGen konnte Videoimagem ein persönlicheres und wirkungsvolleres Kommunikationserlebnis bieten und setzte damit einen neuen Maßstab im Videomarketing.

Die Zukunft personalisierter Videos mit HeyGen

Die Spitzentechnologie künstlicher Intelligenz von HeyGen hat die Herangehensweise von Videoimagem an personalisierte Videoproduktionen transformiert und dabei geholfen, hochgradig ansprechenden Inhalt in großem Maßstab zu liefern. Indem frühere Herausforderungen bezüglich der Avatar-Qualität, der Stimmrealität und der Skalierbarkeit überwunden wurden, konnte Videoimagem seinen Kunden dabei unterstützen, auf einer tieferen, persönlicheren Ebene mit ihren Kunden in Verbindung zu treten.

Blickt man in die Zukunft, plant Videoimagem, die Nutzung der Plattform von HeyGen zu erweitern, um noch breitere Zielgruppen zu erreichen und seine Position als Marktführer in der Erstellung personalisierter Videoinhalte weiter zu festigen. "HeyGen hilft uns, Menschen auf eine viel persönlichere Art und Weise zu erreichen, und das hilft uns, eine Verbindung mit ihnen aufzubauen“, sagte Mathias.

Durch diese Zusammenarbeit hat Videoimagem nicht nur die Kundenbindung verbessert, sondern auch neue Möglichkeiten für personalisiertes Videomarketing erschlossen, wodurch HeyGen’s Rolle als wichtiger Akteur in der Zukunft der digitalen Kommunikation gefestigt wurde.