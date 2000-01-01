Weltweite Produkteinführungen Bringen Sie Produkte gleichzeitig in allen internationalen Märkten mit Kampagnen in der jeweiligen Landessprache auf den Markt. Keine Regionen müssen monatelang warten. Jeder Markt startet am ersten Tag mit professionellen, natürlich wirkenden Kampagnen, die weltweit Aufmerksamkeit erzeugen. Use Case: Ein SaaS-Unternehmen führt eine neue Plattformfunktion weltweit ein. Die Funktion wird in 12 Sprachen lokalisiert, die die wichtigsten Zielmärkte abdecken. Alle Märkte starten gleichzeitig. Die globale Einführung verläuft dreimal schneller als bei gestaffelten Rollouts.



Regionale Markteinführung Erschließen Sie neue Regionen mit Glaubwürdigkeit durch lokalisierte Testimonial-Videos, die mit Kundenberichten in der jeweiligen Landessprache Vertrauen aufbauen. Anwendungsfall: Eine E‑Commerce‑Marke expandiert in europäische Märkte. Sie lokalisiert ihre Inhalte auf Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch und startet gleichzeitig in ganz Europa. Der europäische Umsatz erreicht innerhalb von 6 Monaten 40 % des US-Umsatzes.



Saisonale und Feiertagskampagnen Passen Sie saisonale Kampagnen an regionale Feiertage und kulturelle Ereignisse an. Black Friday für die USA. Singles Day für China. Diwali für Indien. Jede Region erhält kulturell relevante saisonale Kampagnen, die an lokale Feiertage und die jeweiligen Jahreszeiten der Hemisphäre angepasst sind. Anwendungsfall: Modemarke erstellt saisonale Kampagnen. Lokalisierung für regionale Jahreszeiten, Feiertage und kulturelle Ereignisse. Globaler saisonaler Umsatz steigt um 55 % durch regional relevante Kampagnen. Bestätigtes Ergebnis: E‑Commerce‑Marken verzeichnen 48 % höhere Conversion-Raten mit lokalisierten Videoinhalten im Vergleich zu ausschließlich englischsprachigen Seiten.



E-Commerce- und Einzelhandelslokalisierung Skaliere Video-Marketing für E‑Commerce über internationale Märkte hinweg. Produktvideos werden je Region lokalisiert und zeigen lokale Preise, Zahlungsmethoden und Versandinformationen. Stärke das Vertrauen der Käufer mit lokal relevanten Einkaufsinformationen. Anwendungsfall: Eine Marke für Unterhaltungselektronik lokalisiert Produktdemos in 15 Sprachen und deckt damit Amazon-Marktplätze weltweit ab. Der internationale Umsatz wächst im Jahresvergleich um 67 %.

