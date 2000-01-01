Lokalisierte Videokampagnen, die in jedem Markt Anklang finden
Starten Sie mehrsprachige Videokampagnen in globalen Märkten – ganz ohne regionale Produktionsteams oder Übersetzungsverzögerungen. Aus einem einzigen Video entstehen über 175 lokalisierte Versionen mit natürlich klingender Stimmklonung und Lippensynchronisation. Skalieren Sie Ihr internationales Marketing, ohne Ihr Budget zu erhöhen.
- Inhalte sofort aktualisieren, wenn sich Produkte ändern
Das Marketingproblem
Erfahren Sie, wie Marketingteams wie Ihres die Content-Erstellung skalieren und Wachstum vorantreiben – mit einer innovativen Text-zu-AI-Video-Plattform.
Das globale Marketing-Nadelöhr
Ihr Produkt wird in 15 Ländern verkauft, aber Marketingkampagnen werden nur auf Englisch gestartet. Internationale Märkte bekommen generische Inhalte mit Untertiteln – wenn sie Glück haben. Sie wissen, dass Inhalte in der jeweiligen Landessprache besser performen, aber lokalisierte Videokampagnen zu erstellen bedeutet separate Produktionen für jeden Markt. Klassische Videolokalisierung kostet 3.000–8.000 $ pro Sprache. Eine Kampagne über 10 Märkte kostet 30.000–80.000 $, noch bevor Mediabudgets dazukommen. Regionale Teams warten monatelang darauf, dass die Zentrale Inhalte erstellt, und dann noch weitere Wochen auf die Übersetzung. Wenn Ihre spanische Kampagne endlich startet, ist Ihre englische Kampagne bereits veraltet. Synchronfassungen klingen oft künstlich. Untertitel setzen voraus, dass mit Ton geschaut wird. Ihre internationalen Kampagnen bleiben hinter den Erwartungen zurück – nicht, weil die Botschaft falsch ist, sondern weil die Auslieferung fremd wirkt.
Die HeyGen-Lösung
HeyGen verwandelt eine Videokampagne in unbegrenzt viele lokalisierte Versionen mit natürlich klingendem Voice Cloning und Lippensynchronisation. Erstellen Sie Ihre Kampagne einmal in Ihrer Primärsprache. Mit einem Klick übersetzen Sie sie ins Spanische, Französische, Deutsche, Japanische, Mandarin, Arabische und in über 170 weitere Sprachen. Ihr Avatar spricht in jedem Markt fließend die jeweilige Muttersprache – kein unnatürliches Voice-over. Voice Cloning erfasst Tonfall und Präsentationsstil Ihres Sprechers in jeder Sprache. Die Lippensynchronisation passt die Mundbewegungen an die übersetzte Audiospur an. Passen Sie alles pro Markt an: regionale Preise, lokale Währung, marktspezifische Angebote. Starten Sie alle Märkte gleichzeitig. Keine gestaffelten Rollouts. Aktualisierungen werden sofort in allen Märkten ausgerollt.
Alles, was Marketing-Teams brauchen, um in großem Maßstab zu erstellen
Erfahren Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Content-Erstellung skalieren und Wachstum vorantreiben – mit der innovativsten Text-zu-AI-Video-Plattform.
Lokalisierung in über 175 Sprachen
Verwandeln Sie Videokampagnen in muttersprachliche Versionen für jeden internationalen Markt. Spanisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Japanisch, Mandarin, Koreanisch, Arabisch, Hindi und über 165 weitere Sprachen. Natürliches Voice-Cloning statt roboterhaftem Text-to-Speech. Ihre Kampagne klingt in jedem Markt wie professionell produziert. Regionale Dialektoptionen sorgen für kulturelle Passgenauigkeit: lateinamerikanisches Spanisch für Mexiko, europäisches Spanisch für Spanien.
Über 175 Sprachen und regionale Dialekte
Natürliche Sprachsynthese pro Sprache
Emotion und Betonung beibehalten
Auswahl des regionalen Akzents
Stimmenklonen mit kultureller Authentizität
Voice Cloning bewahrt die stimmlichen Merkmale Ihres Presenters über alle Sprachen hinweg. Gleicher Tonfall, gleiche Energie, gleiche Markenpersönlichkeit – natürlich an jede Sprache angepasst. Die spanische Version fängt die Ausdrucksstärke ein. Die japanische Version wahrt die geschäftliche Förmlichkeit. Die französische Version erhält die besondere Raffinesse. Jede Lokalisierung wirkt kulturell authentisch und nicht wie eine offensichtliche Übersetzung.
Stimmenklonen in allen Sprachen
Moderatorpersönlichkeit global beibehalten
Kulturelle Anpassung der Durchführung
Authentisches lokales Flair je Markt
Lippensynchronisations-Technologie
Fortschrittliches Lip-Sync passt die Mundbewegungen des Avatars an die übersetzte Audiospur in jeder Sprache an. Spanische Wörter entsprechen spanischen Lippenbewegungen. Japanische Ausdrücke passen zur japanischen Artikulation. Zuschauer sehen natürliche Sprache statt eines offensichtlichen Dub-Fehlers. Das ist entscheidend für das Vertrauen der Zuschauer und einen professionellen Auftritt weltweit.
Lippensynchronisation in über 175 Sprachen
Natürliche Mundbewegung je nach Sprache
Beseitigt den Halleffekt
Professionelle Präsentation weltweit
Regionale Anpassung
Lokalisierung geht über reine Übersetzung hinaus. Passen Sie Inhalte für jeden Markt an: regionale Preisgestaltung, lokale Währung, marktspezifische Angebote, regionale Bürostandorte, lokale Partnerschaften, Compliance-Anforderungen. Ihre US-Kampagne zeigt Preise in Dollar und das Büro in New York. Die spanische Kampagne zeigt Preise in Euro und das Büro in Madrid. Jeder Markt erhält relevante, lokal passende Inhalte.
Regionale Preise und Währung
Marktspezifische Angebote
Lokale Kontaktinformationen
Anpassung kultureller Veranstaltungen
Simultane Markteinführungen in mehreren Märkten
Starten Sie Kampagnen in allen Märkten am selben Tag. Keine gestaffelten Rollouts. Globaler Produkteinführung? Jeder Markt startet gleichzeitig mit Kampagnen in der jeweiligen Landessprache. Black-Friday-Aktion? Alle Regionen gehen gleichzeitig live. Wettbewerbsvorteil durch Geschwindigkeit in jedem Markt.
Weltweite Markteinführungen am selben Tag
Keine regionalen Verzögerungen
Alle Märkte gleichzeitig
Weltweite Dynamik nimmt zu
Vom Briefing zum veröffentlichten Video in 3 Schritten
Erstellen Sie Ihre Hauptkampagne
Entwickeln Sie Ihre Videokampagne in Ihrer Primärsprache. Verfassen Sie Ihr Skript, wählen Sie einen KI-Avatar, gestalten Sie visuelle Elemente und fügen Sie Markenassets hinzu. Dies dient als Grundlage für alle lokalisierten Versionen. Die KI von HeyGen hilft dabei, Ihre Botschaften so zu strukturieren, dass sie kulturell anpassbar sind.
Lokalisierung für Zielmärkte
Wählen Sie Zielmärkte und Sprachen aus. Spanisch für Spanien und Lateinamerika. Französisch für Frankreich und Québec. Deutsch für die DACH-Region. Portugiesisch für Brasilien. Japanisch, Mandarin, Arabisch und jede Kombination aus über 175 Sprachen. HeyGen erstellt automatisch muttersprachliche Versionen mit Stimmklon und Lippensynchronisation. Fügen Sie marktspezifische Anpassungen hinzu: regionale Preise, lokale Angebote, Kontaktinformationen.
Weltweit starten und optimieren
Starten Sie lokalisierte Kampagnen gleichzeitig in allen Märkten. Laden Sie sie auf soziale Plattformen pro Region hoch. Schalten Sie bezahlte Werbung in den jeweiligen Landessprachen. Verfolgen Sie die Performance pro Markt. Optimieren Sie auf Basis marktspezifischer Daten. Aktualisieren Sie Kampagnen bei Bedarf global.
Für jeden Marketingbedarf gemacht
Weltweite Produkteinführungen
Bringen Sie Produkte gleichzeitig in allen internationalen Märkten mit Kampagnen in der jeweiligen Landessprache auf den Markt. Keine Regionen müssen monatelang warten. Jeder Markt startet am ersten Tag mit professionellen, natürlich wirkenden Kampagnen, die weltweit Aufmerksamkeit erzeugen.
Use Case: Ein SaaS-Unternehmen führt eine neue Plattformfunktion weltweit ein. Die Funktion wird in 12 Sprachen lokalisiert, die die wichtigsten Zielmärkte abdecken. Alle Märkte starten gleichzeitig. Die globale Einführung verläuft dreimal schneller als bei gestaffelten Rollouts.
Regionale Markteinführung
Erschließen Sie neue Regionen mit Glaubwürdigkeit durch lokalisierte Testimonial-Videos, die mit Kundenberichten in der jeweiligen Landessprache Vertrauen aufbauen.
Anwendungsfall: Eine E‑Commerce‑Marke expandiert in europäische Märkte. Sie lokalisiert ihre Inhalte auf Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch und startet gleichzeitig in ganz Europa. Der europäische Umsatz erreicht innerhalb von 6 Monaten 40 % des US-Umsatzes.
Saisonale und Feiertagskampagnen
Passen Sie saisonale Kampagnen an regionale Feiertage und kulturelle Ereignisse an. Black Friday für die USA. Singles Day für China. Diwali für Indien. Jede Region erhält kulturell relevante saisonale Kampagnen, die an lokale Feiertage und die jeweiligen Jahreszeiten der Hemisphäre angepasst sind.
Anwendungsfall: Modemarke erstellt saisonale Kampagnen. Lokalisierung für regionale Jahreszeiten, Feiertage und kulturelle Ereignisse. Globaler saisonaler Umsatz steigt um 55 % durch regional relevante Kampagnen.
Bestätigtes Ergebnis: E‑Commerce‑Marken verzeichnen 48 % höhere Conversion-Raten mit lokalisierten Videoinhalten im Vergleich zu ausschließlich englischsprachigen Seiten.
E-Commerce- und Einzelhandelslokalisierung
Skaliere Video-Marketing für E‑Commerce über internationale Märkte hinweg. Produktvideos werden je Region lokalisiert und zeigen lokale Preise, Zahlungsmethoden und Versandinformationen. Stärke das Vertrauen der Käufer mit lokal relevanten Einkaufsinformationen.
Anwendungsfall: Eine Marke für Unterhaltungselektronik lokalisiert Produktdemos in 15 Sprachen und deckt damit Amazon-Marktplätze weltweit ab. Der internationale Umsatz wächst im Jahresvergleich um 67 %.
Bezahlte Werbung in verschiedenen Märkten
Skaliere bezahlte Social- und Digital-Werbung international mit lokalisierten Videoanzeigen. TikTok-, Instagram-, Facebook- und YouTube-Ads in lokalen Sprachen. Teste Werbemittel in verschiedenen Märkten. Skaliere erfolgreiche Anzeigen regional.
Use Case: Eine DTC-Marke schaltet Anzeigen in 10 Märkten. Sie entwickelt 5 Konzepte und lokalisiert jedes in 10 Sprachen. Die Konzepte werden in allen Märkten getestet. Der internationale ROAS steigt um 40 %, der CAC sinkt um 35 %.
Das am schnellsten wachsende Produkt auf G2 – und das aus gutem Grund
Von globalen Schulungen bis hin zu Videoanzeigen – HeyGen ermöglicht es jedem (ja, auch dir), hochwertige, skalierbare Videoinhalte für jeden Bedarf zu erstellen. Hier sind einige der Vorteile, die unsere Kundinnen und Kunden am meisten schätzen:
Genutzt von über 100.000 Teams, die Wert auf Qualität, Einfachheit und Geschwindigkeit legen
Erfahren Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Content-Erstellung skalieren und Wachstum vorantreiben – mit der innovativsten Image-to-Video-Plattform auf dem Markt.
Haben Sie Fragen? Wir haben die Antworten.
Was ist die Erstellung von KI-Videos für Marketingzwecke?
Lokales Videomarketing passt Videoinhalte an bestimmte Sprachen, Regionen und Kulturen an. Über die reine Übersetzung hinaus umfasst es kulturelle Nuancen, regionale Anpassungen, native Sprecherstimmen und lokale Relevanz. Viele Marken kombinieren Lokalisierung mit Performance-Formaten wie UGC video ads, um in internationalen Paid-Kampagnen bessere Ergebnisse zu erzielen.
Was sind mehrsprachige Kampagnen?
Mehrsprachige Kampagnen sind Marketinginitiativen, die gleichzeitig in mehreren Sprachen umgesetzt werden. Anstatt nur auf Englisch zu werben, erreichen mehrsprachige Kampagnen vielfältige Zielgruppen mit Inhalten in deren Muttersprache. HeyGen erstellt mehrsprachige Kampagnenvideos aus einer einzigen Ausgangsvorlage, wobei durch Voice Cloning eine natürliche Wiedergabe in jeder Sprache sichergestellt wird.
In wie viele Sprachen kannst du lokalisieren?
HeyGen unterstützt mehr als 175 Sprachen, darunter Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Mandarin, Japanisch, Koreanisch, Arabisch, Hindi, Russisch, Türkisch und über 165 weitere. Regionale Dialektoptionen sorgen für eine zielgruppengerechte Ansprache. Lateinamerikanisches Spanisch unterscheidet sich vom europäischen Spanisch. Brasilianisches Portugiesisch unterscheidet sich vom europäischen Portugiesisch.
Funktioniert Voice Cloning in allen Sprachen?
Ja. HeyGens Stimmenklonung funktioniert in allen über 175 unterstützten Sprachen. Die Stimmenklonung erfasst die stimmlichen Merkmale der präsentierenden Person und passt sich auf natürliche Weise an jede Zielsprache an. Die Qualität bleibt in allen Sprachen konsistent, mit einer natürlichen, menschlich klingenden Sprachwiedergabe.
Was ist Lip-Sync und warum ist es wichtig?
Lip-Sync synchronisiert die Mundbewegungen eines Avatars mit der gesprochenen Audiospur in jeder Sprache. Korrektes Lip-Sync sorgt für ein natürliches Seherlebnis. Schlechtes Lip-Sync wirkt wie eine minderwertige Synchronisation und mindert die Glaubwürdigkeit. Das Lip-Sync von HeyGen stellt sicher, dass die Mundbewegungen in jeder Sprache natürlich zum Ton passen.
Können Sie Kampagnen in allen Märkten gleichzeitig starten?
Ja. HeyGen ermöglicht echte, gleichzeitige globale Markteinführungen. Erstellen Sie eine Masterkampagne, lokalisieren Sie sie noch am selben Tag in alle Zielsprachen und spielen Sie sie gleichzeitig in allen Märkten aus. Produkteinführungen, saisonale Kampagnen und Sonderangebote gehen weltweit zur gleichen Zeit live.
Können Sie Kampagnen je Markt über die reine Übersetzung hinaus individuell anpassen?
Ja. Die regionale Anpassung umfasst Preise in der lokalen Währung, marktspezifische Angebote, regionale Bürostandorte, Hinweise auf lokale Partnerschaften, die Einhaltung lokaler Vorschriften, die kulturelle Anpassung von Bildmaterial sowie Verweise auf regionale Veranstaltungen.
Wie schnell kann ich Marketingvideos erstellen?
HeyGen unterstützt Videos in unterschiedlichen Längen, damit sie zu Ihrem Trainingskonzept passen. Die meisten Compliance-Module funktionieren gut im Bereich von 3–10 Minuten für Microlearning-Ansätze, aber Sie können für umfassendere Themen auch längere Inhalte erstellen. Für längere Trainings (20+ Minuten) sollten Sie in Betracht ziehen, die Inhalte in Kapitel oder Module zu unterteilen, um das Engagement der Lernenden und das Tracking zu verbessern.
Weitere Lösungen entdecken
