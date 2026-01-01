Highlight-Video-Maker: Erstelle Highlight-Reels im Handumdrehen
Verwandle dein langes Video mit nur einem Klick in mehrere Highlight-Reels. Lade dein Material hoch, wähle einen Untertitelstil und ein Ausgabeformat und erhalte in wenigen Minuten plattformfertige Highlights. Keine Schnittkenntnisse nötig, kein stundenlanges Durchsuchen des Materials.
Funktionen von Instant Highlights
KI-basierte Highlights mit nur einem Klick erstellen
Lade dein Video hoch, indem du die Datei per Drag & Drop hinzufügst oder eine bestimmte URL in den KI-Videogenerator einfügst. Instant Highlights scannt die gesamte Aufnahme und erkennt automatisch die spannendsten Momente. Die KI erstellt in wenigen Minuten mehrere Highlight-Reels aus einem einzigen Longform-Video und ersetzt damit stundenlanges manuelles Sichten und Schneiden über einen url to video-Workflow.
Untertitel-Styles, die das Scrollen stoppen
Jedes Highlight-Reel braucht Untertitel, die zur Plattform und zum Inhalt passen. Instant Highlights enthält eine Bibliothek gestalteter Untertitel-Vorlagen – von schlichten Optionen wie Subtle Gray und Subtle Cyan bis hin zu auffälligen Stilen wie Block Dark und Retro Gold – über den integrierten Untertitel-Generator. Wähle einen Stil, und jeder Clip im Stapel wird mit genau diesem Look exportiert.
Steuerung von Clipdauer und -format
Stelle die Clip-Dauer auf automatisch oder wähle eine benutzerdefinierte Länge, die zu deiner Plattform passt. Wechsle zwischen 9:16 Vertikal für Reels und TikTok, 16:9 Querformat für YouTube oder 1:1 Quadrat für LinkedIn und Facebook mit dem KI-Videoeditor. Ein Upload, alle Formate abgedeckt – kein Größenanpassen oder erneutes Exportieren nötig.
Mehrsprachige Vertonung für jedes Highlight
Füge jeder Highlight-Sequenz eine Vertonung mit KI‑Stimmenklonen in über 175 Sprachen und bildgenauem KI‑Lippensynchronisation. Lokalisieren Sie Ihre besten Momente für ein weltweites Publikum, ohne neu aufzunehmen oder Sprecher zu engagieren, und verwandeln Sie ein einziges Highlight-Reel in eine mehrsprachige Content-Bibliothek.
Benutzerdefinierte Anweisungen für redaktionelle Kontrolle
Gib im Anweisungsfeld spezifische Hinweise ein, damit die KI weiß, was sie behalten, was sie überspringen und wie sie deine Highlights inszenieren soll. Der Reel-Generator nutzt deinen redaktionellen Input, um Momente zu priorisieren, die zu deiner Markenstimme, den Erwartungen deines Publikums oder deinem Kampagnenbriefing passen.
Anwendungsfälle
Highlights von Marketing-Events
Filming an event is expensive. Getting the recap out quickly is harder. Upload the full recording and Instant Highlights generates marketing videos with platform-ready clips for email campaigns, landing pages, and social channels in minutes.
Webinar- und Podcast-Highlights
Webinars and podcasts generate hours of content that audiences will not rewatch. Turn the best moments into highlight reels with captions and music, ready to drive registrations and grow your subscriber base across every channel.
Unternehmenskommunikation und Townhall-Meetings
Executives record all-hands meetings that employees skip. Extract the key announcements and updates with an AI spokesperson overlay, delivering the highlights that matter in a format teams will watch and share.
Social-Media-Shorts und Reels
Manually cutting content for each social platform kills your publishing cadence. Generate vertical highlights for youtube shorts and tiktok video formats directly from your upload with captions and branding already applied.
Produktdemos und Kundenreferenzen
Long demo recordings bury the best moments. Upload the full session and the AI surfaces the most compelling product features and customer quotes, exporting them as promo video clips with your AI avatar generator branding.
Schulungs- und Onboarding-Inhalte
Full-length training sessions lose learner attention. Break them into focused, digestible highlight clips with captions for accessibility using the training video workflow, ready to embed in any LMS or internal knowledge base.
So funktioniert es
Verwandle dein Langvideo in nur vier Schritten in mehrere plattformfertige Highlight-Reels. Die meisten Nutzer erstellen ihre ersten Highlights in weniger als fünf Minuten.
Laden Sie Ihr Video hoch
Ziehe deine Videodatei (MP4, MOV oder WEBM bis zu 10 GB) per Drag & Drop hierher oder füge eine bestimmte URL ein. Instant Highlights akzeptiert Inhalte jeder Länge.
Dauer und Format festlegen
Wähle eine automatische Clipdauer oder lege eine benutzerdefinierte Länge fest. Entscheide dich für 9:16 Hochformat, 16:9 Querformat oder 1:1 Quadrat, je nach Zielplattform.
Wähle einen Untertitelstil und füge Anweisungen hinzu
Durchstöbern Sie die Bibliothek mit Untertitelstilen und wählen Sie ein Preset aus, das zu Ihrer Marke passt. Geben Sie beliebige individuelle Anweisungen ein, um die KI darauf hinzuweisen, was sie priorisieren oder auslassen soll.
Erstellen und veröffentlichen
Instant Highlights scannt dein Video und erstellt mehrere Highlight-Reels. Du kannst sie in der Vorschau ansehen, herunterladen und auf jeder Plattform teilen.
Häufig gestellte Fragen
Was macht Instant Highlights anders als das manuelle Zuschneiden von Clips?
Manuelle Bearbeitung bedeutet, dass du deine gesamte Aufnahme ansehen, Zeitstempel setzen, einzelne Segmente herausschneiden und jeden Clip einzeln exportieren musst. Instant Highlights scannt das komplette Video und erstellt in einem Durchlauf mehrere sofort veröffentlichungsfertige Reels in der Clip-Generator-Workflow, wobei Untertitel und das von dir gewählte Seitenverhältnis bereits auf jeden Clip angewendet werden.
Wie entscheidet die KI, welche Momente hervorgehoben werden?
Die KI analysiert Sprachmuster, visuelle Dynamik, Szenenwechsel und Signale für Publikumsengagement in deiner Aufnahme. Sie identifiziert die Segmente, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Social-Media-Plattformen die meiste Aufmerksamkeit erhalten, und fügt sie zu eigenständigen Clips zusammen, indem sie die Video-Highlight-Engine nutzt. Du kannst steuern, was priorisiert wird, indem du Anweisungen wie „Fokussiere dich auf die Produktdemo“ oder „Überspringe den Q&A-Teil“ eingibst.
Kann ich die Länge und das Format jedes Highlight-Clips steuern?
Stelle die Clipdauer auf „Auto“, damit die KI für jeden Moment die ideale Länge wählt, oder lege eine feste Dauer fest, um alle Clips einheitlich zu halten. Mit dem Ausgabeformat-Schalter wechselst du zwischen 9:16 Vertikal für Reels und TikTok, 16:9 Querformat für YouTube und 1:1 Quadrat für LinkedIn und Facebook. Ändere eine der Einstellungen und generiere neu, ohne erneut hochladen zu müssen.
Welche Untertitelstile sind verfügbar und kann ich sie vor der Generierung in einer Vorschau ansehen?
Instant Highlights enthält eine scrollbare Bibliothek mit Untertitel‑Voreinstellungen, die von minimalistischen Stilen wie Subtle Gray bis hin zu aufmerksamkeitsstarken Designs wie Block Dark, Racing und Retro Gold reichen. Jede Voreinstellung zeigt einen Beispieltext in der Vorschau, damit du den Look vor dem Generieren sehen kannst, und der Stil, den du mit Untertitel zum Video hinzufügen auswählst, wird für jeden Clip im Stapel einheitlich angewendet.
Funktioniert das auch für Aufnahmen von Sportspielen und Highlight-Videos?
Lade eine vollständige Spielaufzeichnung hoch, und die KI erkennt energiegeladene Momente, darunter Tore, große Spielzüge, Jubelszenen und Wendepunkte im Spiel. Nutze das Anweisungsfeld, um einen Spielernamen oder eine Trikotnummer anzugeben – die KI gewichtet diese Momente dann höher. Exportiere im 9:16-Hochformat für Reels und TikTok, wo Sport-Highlights das meiste Engagement erzielen.
Kann ich ein Highlight-Reel in mehrere Sprachen für ein globales Publikum übersetzen lassen?
Jeder Clip, der mit Instant Highlights erstellt wird, kann mit dem KI-Videotranslator mithilfe von KI-Dubbing in über 175 Sprachen lokalisiert werden. Das Voiceover wird in die Zielsprache geklont und die Lippenbewegungen werden synchronisiert, sodass ein einziges Set an Highlights ohne erneute Aufnahmen oder das Engagieren von Übersetzern zu einer mehrsprachigen Content-Bibliothek wird.
Wie schneidet Instant Highlights im Vergleich zu Tools wie OpusClip oder VEED ab?
Die meisten Highlight-Tools schneiden nur rohe Segmente mit einfachen Untertiteln und ohne Audiosteuerung. Instant Highlights von HeyGen bietet dagegen eine vollständige Bibliothek an Untertitelstilen, natürlichsprachliche Anweisungen für redaktionelle Feinabstimmung, mehrsprachiges Voiceover mit Lippensynchronisation sowie die Integration in eine umfassende Videoproduktionsplattform, einschließlich eines Video-Skript-Generators und Avatar-Tools.
Erzielen Marketingteams messbare Ergebnisse, wenn sie Inhalte auf diese Weise wiederverwenden?
Attention Grabbing Media berichtete von dreimal schnellerer Inhaltserstellung in ihren Kampagnen mit den Videotools von HeyGen. Indem jedes Webinar, jedes Event und jede Longform-Aufnahme in eine Reihe plattformfertiger Highlights verwandelt wird, vervielfacht sich dieser Geschwindigkeitsvorteil, weil der Bearbeitungsengpass pro Clip entfällt.
Welche Dateitypen kann ich hochladen und gibt es eine Größenbeschränkung?
Instant Highlights akzeptiert MP4-, MOV- und WEBM-Dateien mit einer Größe von bis zu 10 GB. Du kannst auch eine direkte Video-URL einfügen, anstatt eine Datei hochzuladen. Das Tool verarbeitet Aufnahmen jeder Länge – sowohl ein 30-minütiges Webinar als auch eine 3-stündige Konferenzaufzeichnung funktionieren ohne vorheriges Kürzen der Originaldatei.
Ist Instant Highlights kostenlos nutzbar?
HeyGen bietet einen kostenlosen Tarif an, der den Zugriff auf Instant Highlights beinhaltet. Lade ein Video hoch, erstelle Highlights und teste den gesamten Workflow – einschließlich Untertitelstilen, Formatoptionen und Anweisungen – bevor du dich für einen kostenpflichtigen Tarif entscheidest. Creator-Tarife beginnen bei 24 $ pro Monat und bieten höhere Nutzungslimits sowie Exporte ohne Wasserzeichen.
Beginnen Sie mit HeyGen zu erstellen
Verwandle jedes lange Video mit einem Klick in plattformfertige Highlight-Reels. Keine Schnittkenntnisse erforderlich.