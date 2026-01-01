Highlight-Video-Maker: Erstelle Highlight-Reels im Handumdrehen

Stelle die Clipdauer auf „Auto“, damit die KI für jeden Moment die ideale Länge wählt, oder lege eine feste Dauer fest, um alle Clips einheitlich zu halten. Mit dem Ausgabeformat-Schalter wechselst du zwischen 9:16 Vertikal für Reels und TikTok, 16:9 Querformat für YouTube und 1:1 Quadrat für LinkedIn und Facebook. Ändere eine der Einstellungen und generiere neu, ohne erneut hochladen zu müssen.