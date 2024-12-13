Personalisierte Videos im großen Stil
Wir bieten vollständig personalisierte Videos für Ihre Kunden! Von Namen und Kaufhistorie bis hin zu individuellen Hintergründen und Avataren kann jedes Element angepasst werden, um ein maßgeschneidertes Erlebnis zu schaffen. Egal, ob Sie Hunderte oder Hunderttausende von Videos benötigen, wir machen Personalisierung in großem Umfang mühelos.
Expertenberatung & Anpassung
Unser Team agiert als Berater und begleitet Sie durch den gesamten Prozess. Alles beginnt mit dem Verständnis Ihrer Kampagnenziele. Wir helfen beim Erstellen des Drehbuchs, filmen die notwendigen Inhalte und erstellen den HeyGen Avatar. Dies wird die Grundlage für Ihre personalisierte Videokampagne.
Nahtlose API-Integration
Sobald das Pilotvideo fertig ist, verwenden wir unsere eigene API, um Ihre Datenbank zu integrieren und dynamisch Videos zu generieren, die für jeden Benutzer individuell angepasst sind. Ob für Marketing, Vertrieb oder Kundenbindung, unsere Automatisierung gewährleistet eine nahtlose Personalisierung in großem Maßstab.
Steigern Sie Engagement & Konversionen
Mit personalisierten Videos können Sie das Engagement steigern, die Konversionsrate erhöhen und eine stärkere Verbindung zu Ihrem Publikum aufbauen. Lassen Sie uns besprechen, wie Videoimagem AI Ihre Kampagnen mit der Kraft der Videopersonalisierung zum Leben erwecken kann. Nehmen Sie noch heute Kontakt auf!
Videoimagem AI Video-Beispiele