Personalisierte Videos im großen Stil

Wir bieten vollständig personalisierte Videos für Ihre Kunden! Von Namen und Kaufhistorie bis hin zu individuellen Hintergründen und Avataren kann jedes Element angepasst werden, um ein maßgeschneidertes Erlebnis zu schaffen. Egal, ob Sie Hunderte oder Hunderttausende von Videos benötigen, wir machen Personalisierung in großem Umfang mühelos.

Expertenberatung & Anpassung

Unser Team agiert als Berater und begleitet Sie durch den gesamten Prozess. Alles beginnt mit dem Verständnis Ihrer Kampagnenziele. Wir helfen beim Erstellen des Drehbuchs, filmen die notwendigen Inhalte und erstellen den HeyGen Avatar. Dies wird die Grundlage für Ihre personalisierte Videokampagne.