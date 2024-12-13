Kundenbindung der nächsten Stufe

Bringen Sie Ihren Kunden interaktive Erlebnisse auf einem neuen Niveau, indem Sie Synth Humans mit der Sizzle Wallet Plattform kombinieren – angetrieben von HeyGen. Diese nahtlose Integration bietet immersive, von KI angetriebene Erlebnisse über Mobilgeräte, Web oder Kiosk. Mit Funktionen wie AR, Belohnungen, Angeboten und kaufbaren Videos können Marken die Lücke zwischen physischen und digitalen Erlebnissen in Echtzeit schließen. Synth Humans agieren als intelligente Markenführer und bieten personalisierte Interaktionen, die die Treue steigern und die Kundenbindung vertiefen.

Wo Engagement echtes Unternehmenswachstum antreibt

Diese Integration schafft weit mehr als eine transaktionale Beziehung. Synthetische Menschen erklären Angebote, präsentieren relevante Belohnungen, führen Nutzer durch immersive AR-Umgebungen und helfen ihnen sogar, Vorteile einzulösen oder Käufe direkt innerhalb der Sizzle Wallet abzuschließen. Das Ergebnis ist ein vollständig vernetztes, spielerisches Ökosystem, bei dem jede Interaktion zu einem Markenerlebnis wird – und bei dem Engagement sowohl die Treue als auch den Umsatz fördert.