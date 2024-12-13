Synergetisch

KI-gestützte Videostrategien für globale Kommunikation & Schulung

Sinergis verschmilzt kreative Strategie mit HeyGens leistungsstarker KI, um neu zu definieren, was mit Video möglich ist. Von hyper-personalisierten Marketingkampagnen bis hin zu innovativen mehrsprachigen Trainingsplattformen verwandeln wir Ihre Vision in wirkungsvollen Videoinhalt, der weltweit widerhallt und Ihre Nutzer ermächtigt.

Strategische Videoproduktion

Wir sind nicht nur eine Produktionsagentur – wir sind strategische Partner. Wir beginnen damit, Ihre Geschäftsziele zu verstehen und eine Videostrategie zu entwickeln, die Ergebnisse liefert. Von kreativen Konzepten über die Filmaufnahme bis zur Avatar-Erstellung, wir kümmern uns um alles, jeden Schritt, und produzieren wirkungsvolle Videos, die über Sprachen, Zielgruppen und Ziele hinweg für Sie arbeiten.

Innovative Unternehmens- & Endnutzer-Schulungen

Revolutionieren Sie die Ausbildung mit KI-Avataren. Wir entwickeln dynamische, mehrsprachige Lernplattformen, die schneller, effektiver und skalierbar sind. KI-Trainer ermöglichen es Ihnen, Inhalte sofort zu aktualisieren und in jede Sprache zu übersetzen, sodass Teams und Kunden überall, auf Abruf, konsistente und hochwertige Schulungen erhalten, die über Rollen und Regionen hinweg mit minimalem fortlaufenden Aufwand angeboten werden.

Personalisierte Kampagnen im großen Stil

Nutzen Sie Hyper-Personalisierung mit HeyGen im großen Maßstab, und das innerhalb von Minuten noch heute. Wir erstellen tausende von einzigartigen Videos für Marketing, Vertrieb und Treuekampagnen, jedes einzelne zugeschnitten auf das Individuum. Indem Zuschauer mit Namen begrüßt und ihre Daten referenziert werden, fühlt sich jede Nachricht persönlich an, sticht hervor, erregt Aufmerksamkeit und fördert weltweit Handlungen.

Globales Engagement und Wirkung vorantreiben

Verwandeln Sie Ihre Kommunikation von statischem Text zu dynamischem, mehrsprachigem Video. Unsere Lösungen sind darauf ausgelegt, Aufmerksamkeit zu erregen und Handlungen über jegliche Sprachbarrieren hinweg anzutreiben, wodurch Engagement und Konversionen gesteigert werden. Indem Sie mit uns zusammenarbeiten, nutzen Sie einen schnelleren, kreativeren und wirkungsvolleren Weg, um mit Ihrem Publikum in Verbindung zu treten und Ihre Geschäftsziele zu erreichen.

Synergetische Videobeispiele

video thumbnail
video thumbnail
