RATAVA

Erreichen Sie Ihr Publikum mit 100% individuell angepassten Videos

Ratava ist ein umfassender Avatar-Erstellungsservice mit Rundum-Service. Mit RATAVA müssen Sie keinen Finger rühren! Unser professionelles Videoteam wird Ihre Avatare erstellen und unser Videomarketing-Team wird die besten Wege finden, sie in Ihre Marke zu integrieren!

Stelle dir eine Welt ohne Grenzen vor

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Technologie Ihnen alltägliche Aufgaben abnimmt und Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Mit unseren RATAVAs sparen Sie nicht nur Zeit – Sie werden befähigt, auf Arten zu interagieren, die Sie sich nie für möglich gehalten hätten.

Erstellung von Avataren mit weißem Handschuh

RATAVAs White-Glove-Service verbindet Sie mit unserem preisgekrönten Produktionsteam, das nicht nur Ihr Bild einfängt, sondern auch das, was Sie einzigartig macht. Wir kommen zu Ihnen, um sicherzustellen, dass das Wesen Ihrer Marke perfekt in Ihrem Avatar widergespiegelt wird.

Hyperrealistische Perfektion

Sobald sie erfasst sind, perfektioniert unser Postproduktionsteam jeden Avatar akribisch, um sie so hyperrealistisch wie möglich zu machen. Während dieses Prozesses werden Sie mit unserem Produktteam zusammenarbeiten, was es uns ermöglicht, Sie und Ihre Marke vollständig zu verstehen.

Mühelose Inhalterstellung

Nachdem Ihre RATAVA-Avatare erstellt wurden, kümmern wir uns um alles: Inhaltskalender, Werbevideos, Marketingmaterialien, Inhalte für soziale Medien und mehr. Sie können sich auf das Wesentliche konzentrieren, während wir alle Ihre Anforderungen an die Medienerstellung übernehmen.

RATAVA Videobeispiele

video thumbnail
video thumbnail
