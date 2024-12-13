Quantum Studios

Unternehmens-KI-Videoproduktion, die traditionelle Engpässe umgeht

Quantum Studios ist eine KI-Videoagentur, die sich auf großangelegte Unternehmensproduktionen spezialisiert hat. Wir verwandeln Texte und Präsentationen in von Avataren geführte Videos, lokalisieren sie effizient und gewährleisten Konsistenz über verschiedene Sprachen hinweg. Als zertifizierter HeyGen-Partner liefern wir schnelle, kosteneffektive Lösungen – bereit für LMS und vollständig verwaltet vom Skript bis zur endgültigen Auslieferung.

Für Unternehmensanforderungen entwickelt

Ob Sie Compliance-Module im Gesundheitswesen oder mehrsprachige Finanzaktualisierungen benötigen, wir passen jedes Projekt an die Unternehmensrealitäten an. Unsere Arbeitsabläufe priorisieren Datensicherheit, Markenkohärenz und Stakeholder-Genehmigungen, um sicherzustellen, dass Ihre Lieferergebnisse den höchsten Standards entsprechen.

Quantensprung in der Unternehmensvideografie

Stellen Sie sich vor, Wissenslücken in Ihrer gesamten Belegschaft sofort zu überbrücken, in jeder Sprache, ohne den Aufwand für Filmaufnahmen. Wir helfen Unternehmen genau dabei, indem wir KI-gesteuerte Videos für die Einarbeitung, Compliance und mehr in einem Bruchteil der üblichen Zeit liefern.

Über ein Jahrzehnt an Videoexpertise

Mit über 12 Jahren Erfahrung in der Videoproduktion für Top-Marken haben wir jeden Schritt von der Konzeption bis zur Auslieferung perfektioniert. Jetzt kombinieren wir dieses Know-how mit KI-Workflows, um Inhalte schnell zu skalieren – und dabei Markenkonsistenz, visuelle Wirkung sowie pünktliche und budgetgerechte Ausführung zu gewährleisten.

Die Quanten-Denkweise

Bei Quantum Studios machen wir Quantensprünge in Geschwindigkeit und Umfang – indem wir neue KI-Durchbrüche sofort nutzen. Als zertifizierter HeyGen-Partner mit umfassender Produktionserfahrung liefern wir hochwirksame Videos bis zu 20-mal schneller, kostengünstiger und mit weniger Aufwand.

Quantum Studios Video-Beispiele

video thumbnail
video thumbnail
logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo