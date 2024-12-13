Interagieren Sie mit AI-gesteuerten klickbaren Videos

Optime verwandelt traditionelle Kommunikation in dynamische, KI-gesteuerte Erlebnisse für Unternehmen weltweit. Egal, ob Sie Ihr Marketing verbessern, Schulungen neu gestalten oder das Partnerengagement steigern möchten, unsere professionellen Dienstleistungen – kombiniert mit unserer interaktiven Videoplattform, Video2Market® powered by HeyGen – liefern personalisierte, mehrsprachige Videos, die fesseln und zum Handeln anregen.

KI-Kampagnen zur Generierung unbegrenzter Leads

Optime ermöglicht es Partnern, personalisierte, mehrsprachige Kampagnen mit Video2Market®, angetrieben von HeyGen, in großem Umfang zu starten. Vertreter teilen einen klickbaren Videolink, um unbegrenzt vorqualifizierte Leads zu generieren. Executive-Dashboards bieten Einblicke, um den ROI zu verfolgen, die Leistung zu überwachen und KI-Empfehlungen für maximale Wirkung anzuwenden.