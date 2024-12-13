Ausgezeichnet

Interaktive KI-Videos + BI-Daten für intelligentere Interaktion

Bei Optime helfen wir Unternehmen dabei, die Art und Weise, wie sie mit ihren Zielgruppen in Verbindung treten, durch interaktive, anklickbare Videoinhalte zu transformieren. Angetrieben von HeyGens KI-Avataren ermöglicht unsere Video2Market®-Plattform personalisierte, mehrsprachige Videokampagnen, die darauf ausgelegt sind, echtes Engagement und messbare Ergebnisse zu erzielen. Von der Modernisierung der Schulung bis hin zur Verstärkung von Marketingkampagnen zur Nachfragegenerierung liefern wir datengesteuerte Videolösungen, die weltweit bei Partnern, Kunden und internen Teams zum Handeln anregen.

Interagieren Sie mit AI-gesteuerten klickbaren Videos

Optime verwandelt traditionelle Kommunikation in dynamische, KI-gesteuerte Erlebnisse für Unternehmen weltweit. Egal, ob Sie Ihr Marketing verbessern, Schulungen neu gestalten oder das Partnerengagement steigern möchten, unsere professionellen Dienstleistungen – kombiniert mit unserer interaktiven Videoplattform, Video2Market® powered by HeyGen – liefern personalisierte, mehrsprachige Videos, die fesseln und zum Handeln anregen.

KI-Kampagnen zur Generierung unbegrenzter Leads

Optime ermöglicht es Partnern, personalisierte, mehrsprachige Kampagnen mit Video2Market®, angetrieben von HeyGen, in großem Umfang zu starten. Vertreter teilen einen klickbaren Videolink, um unbegrenzt vorqualifizierte Leads zu generieren. Executive-Dashboards bieten Einblicke, um den ROI zu verfolgen, die Leistung zu überwachen und KI-Empfehlungen für maximale Wirkung anzuwenden.

Verwandle Training in immersives Lernen

Video2Market®, angetrieben von HeyGen, verwandelt traditionelles Training in interaktive Erlebnisse. Integrieren Sie Dokumente, Quizze und Gamification in einem Link. Lernende beschäftigen sich mit modularen Einheiten wie bei einer Geschichte, verfolgen ihren Fortschritt und bleiben motiviert. Echtzeit-Einblicke und Umfragen helfen Trainern, die Leistung zu überwachen und Lernergebnisse kontinuierlich zu verbessern.

Machen Sie virtuelle Veranstaltungen wirklich umsetzbar

Optime modernisiert virtuelle Veranstaltungen mit Video2Market®, indem passive Sitzungen in interaktive Erlebnisse mit anklickbaren Ebenen, Echtzeit-Untertiteln und eingebetteten Handlungsaufforderungen verwandelt werden. Angetrieben von HeyGen Avataren und KI-Lippensynchronisation, liefert unsere Plattform globale Engagement-Einblicke und verwandelt jede Veranstaltung in ein messbares, ergebnisorientiertes Geschäftsinstrument.

Optime Videobeispiele

video thumbnail
video thumbnail
