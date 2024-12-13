Die Marketing-Herausforderung, mit der jeder Zahnarzt konfrontiert ist

Zahnärzte müssen Inhalte für ihre soziale Präsenz und Marketingbedürfnisse erstellen, sind jedoch unfähig und unwillig, dies zu tun. Sie wissen nicht, was sie sagen sollen oder wie sie sich vor einer Kamera verhalten sollen. Sie hassen es, wie viel ihrer Zeit mit der Erstellung von Inhalten verbracht wird und sind abgeneigt, sich der Öffentlichkeit durch Auftritte vor der Kamera auszusetzen.



Für all ihre Marketingbedürfnisse haben wir eine Lösung verfügbar

Von Zahnärzten für Zahnärzte entwickelt, bietet unser Unternehmen KI-gestützte Dienstleistungen, Software und Schulungen an – von der Videoproduktion durch unsere Partnerschaft mit HeyGen bis hin zu Marketing, Lead-Konvertierung und Vertriebsunterstützung. Jede Lösung ist so konzipiert, dass Sie sich auf Ihre Patienten konzentrieren können, während wir die Arbeitslast übernehmen und hochwertiges Engagement liefern.