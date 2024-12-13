Die Marketing-Herausforderung, mit der jeder Zahnarzt konfrontiert ist
Zahnärzte müssen Inhalte für ihre soziale Präsenz und Marketingbedürfnisse erstellen, sind jedoch unfähig und unwillig, dies zu tun. Sie wissen nicht, was sie sagen sollen oder wie sie sich vor einer Kamera verhalten sollen. Sie hassen es, wie viel ihrer Zeit mit der Erstellung von Inhalten verbracht wird und sind abgeneigt, sich der Öffentlichkeit durch Auftritte vor der Kamera auszusetzen.
Für all ihre Marketingbedürfnisse haben wir eine Lösung verfügbar
Von Zahnärzten für Zahnärzte entwickelt, bietet unser Unternehmen KI-gestützte Dienstleistungen, Software und Schulungen an – von der Videoproduktion durch unsere Partnerschaft mit HeyGen bis hin zu Marketing, Lead-Konvertierung und Vertriebsunterstützung. Jede Lösung ist so konzipiert, dass Sie sich auf Ihre Patienten konzentrieren können, während wir die Arbeitslast übernehmen und hochwertiges Engagement liefern.
Vom zeitaufwändigen zum mühelosen Marketing
Wir kennen den Dentalmarkt in Brasilien besser als jeder andere
Seit über 30 Jahren unterstützen wir Tausende von Zahnärzten und Zahnkliniken in Brasilien dabei, herausragende Ergebnisse zu erzielen. Heute helfen unsere Marketingagentur, unsere Schulungsprogramme und Softwarelösungen mehr als 1.800 Kliniken dabei, ihre Praxen zu erweitern, mehr Patienten anzuziehen und mit Vertrauen außergewöhnliche Pflege zu bieten.
ICOM Marketing Video-Beispiele