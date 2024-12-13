IBT Online

Intelligenter vermarkten, mehr verkaufen, schneller skalieren.

Bei IBT Online helfen wir Unternehmen dabei, ihre Exporte, Verkäufe, Marken und Geschäfte mit umfassenden digitalen Lösungen zu etablieren und zu erweitern, indem wir KI-gestützte Werkzeuge mit menschlicher Expertise verbinden.

Markenbekanntheit

Markenerkennung und Vertrauen werden durch konsistente, ansprechende Erlebnisse aufgebaut. Wir helfen Unternehmen dabei, ihre Marke zu vermenschlichen, eine einheitliche Stimme zu bewahren und ihre Präsenz über jeden digitalen Kanal hinweg zu skalieren.

Lead-Generierung und Vertriebserfolg

KI-gestützte Videos verändern die Art und Weise, wie Unternehmen Kunden anziehen, einbinden und zu Käufen bewegen. Wir arbeiten gemeinsam daran, die Lead-Generierung zu steigern, Verkaufszyklen zu beschleunigen und messbares Wachstum zu liefern.

Geschäftsentwicklung

Geschäftsentwicklung gedeiht durch konstantes, bedeutungsvolles Engagement. Wir sorgen dafür, dass Unternehmen ihre Reichweite ausbauen, Beziehungen pflegen und eine starke Präsenz auf allen Kanälen aufrechterhalten.

Krafttraining, Bildung und technisches Lernen.

Wir helfen unseren Kunden dabei, skalierbare Lehr- und Lernmethoden zu entwickeln, die für Managementteams und Mitarbeiter sowie für Vertriebspartner, Agenten, Kunden und viele weitere Geschäftspartner funktionieren.

IBT Online Videobeispiele

video thumbnail
video thumbnail
