Warum wir existieren

Unser Name bedeutet auf Französisch ‚Eule‘ – ein Symbol für Weisheit und Autorität. Das ist es, was in der heutigen PR und Influencer-Marketing oft fehlt, wo Aufmerksamkeit häufig über Wirkung gestellt wird: Tricks, inhaltsleere Pressemitteilungen und oberflächliche Influencer. Bei Hibou bringen wir die Substanz zurück. Wir jagen nicht der Aufmerksamkeit hinterher – wir bauen Autorität auf.

Wir glauben an Autorität, nicht an Aufmerksamkeit

Hibou hilft Marken, Autoritäten zu werden: Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche, wagen Sie es, eine Meinung zu haben, steigern Sie Ihren Einfluss und beginnen Sie, das Gespräch anzuführen, anstatt ihm zu folgen. Egal, ob Sie groß oder klein sind, mit uns werden Sie zum Marktführer in Ihrer Branche. Und das ist es, was Ihre Marke wirklich glaubwürdig macht.