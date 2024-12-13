Hibou/x

Machen Sie es zu Ihrem Eigenen. PR- & Influencer-Agentur, die Ihre Marke zur Autorität macht

Wir sind Hibou, eine PR- & Influencer-Agentur, die Marken dabei hilft, echte Autoritäten zu werden. Wir legen Wert auf Glaubwürdigkeit statt Klicks, auf Substanz statt Effekthascherei. Von kühnen Ideen bis zu KI-gesteuerten Digital Humans – wir innovieren, um zu führen. Wir jagen keine Trends – wir gestalten sie. Mit uns treten Sie nicht nur in Erscheinung. Sie übernehmen die Kontrolle.

Warum wir existieren

Unser Name bedeutet auf Französisch ‚Eule‘ – ein Symbol für Weisheit und Autorität. Das ist es, was in der heutigen PR und Influencer-Marketing oft fehlt, wo Aufmerksamkeit häufig über Wirkung gestellt wird: Tricks, inhaltsleere Pressemitteilungen und oberflächliche Influencer. Bei Hibou bringen wir die Substanz zurück. Wir jagen nicht der Aufmerksamkeit hinterher – wir bauen Autorität auf.

Wir glauben an Autorität, nicht an Aufmerksamkeit

Hibou hilft Marken, Autoritäten zu werden: Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche, wagen Sie es, eine Meinung zu haben, steigern Sie Ihren Einfluss und beginnen Sie, das Gespräch anzuführen, anstatt ihm zu folgen. Egal, ob Sie groß oder klein sind, mit uns werden Sie zum Marktführer in Ihrer Branche. Und das ist es, was Ihre Marke wirklich glaubwürdig macht.

Um es zu besitzen, müssen Sie innovativ sein

Soziale Medien könnten mittlerweile wichtiger sein als traditionelle Nachrichtenmedien. Künstliche Intelligenz verändert alles im Marketing und in der Kommunikation. Unser Innovationszentrum experimentiert kontinuierlich mit unseren Kunden, um auch in Zukunft die führende Position im Marketing und in der Kommunikation zu halten.

Die digitale Markenautorität

Als Autorität ist Ihre Online-Wissensdatenbank stets verfügbar. Digitale Menschen (KI-gesteuerte Markenpersönlichkeiten) sind ein strategisches Werkzeug, um Autorität zu beanspruchen und aufzubauen. Wir konzipieren, erstellen und entwickeln Digitale Menschen für unsere Kunden, die perfekt mit ihrer strategischen Kommunikation übereinstimmen.

