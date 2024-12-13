Warum wir existieren
Unser Name bedeutet auf Französisch ‚Eule‘ – ein Symbol für Weisheit und Autorität. Das ist es, was in der heutigen PR und Influencer-Marketing oft fehlt, wo Aufmerksamkeit häufig über Wirkung gestellt wird: Tricks, inhaltsleere Pressemitteilungen und oberflächliche Influencer. Bei Hibou bringen wir die Substanz zurück. Wir jagen nicht der Aufmerksamkeit hinterher – wir bauen Autorität auf.
Wir glauben an Autorität, nicht an Aufmerksamkeit
Hibou hilft Marken, Autoritäten zu werden: Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche, wagen Sie es, eine Meinung zu haben, steigern Sie Ihren Einfluss und beginnen Sie, das Gespräch anzuführen, anstatt ihm zu folgen. Egal, ob Sie groß oder klein sind, mit uns werden Sie zum Marktführer in Ihrer Branche. Und das ist es, was Ihre Marke wirklich glaubwürdig macht.
Um es zu besitzen, müssen Sie innovativ sein
Soziale Medien könnten mittlerweile wichtiger sein als traditionelle Nachrichtenmedien. Künstliche Intelligenz verändert alles im Marketing und in der Kommunikation. Unser Innovationszentrum experimentiert kontinuierlich mit unseren Kunden, um auch in Zukunft die führende Position im Marketing und in der Kommunikation zu halten.
Die digitale Markenautorität
Als Autorität ist Ihre Online-Wissensdatenbank stets verfügbar. Digitale Menschen (KI-gesteuerte Markenpersönlichkeiten) sind ein strategisches Werkzeug, um Autorität zu beanspruchen und aufzubauen. Wir konzipieren, erstellen und entwickeln Digitale Menschen für unsere Kunden, die perfekt mit ihrer strategischen Kommunikation übereinstimmen.
Hibou Video-Beispiele