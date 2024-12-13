Faye Digital

Kommunikation mit KI-Unterstützung wurde gerade intelligenter

Bei Faye sind wir darauf spezialisiert, führende Softwareplattformen für komplexe Geschäftsumgebungen zu entwerfen, anzupassen und zu optimieren. Wir nutzen fortschrittliche Technologien wie HeyGens KI-Avatare, um unsere Lösungen zu verbessern. Diese intelligenten Avatare verändern die Art und Weise, wie Marken mit Kunden interagieren – sofort, effizient und maßstabsgetreu.

Sprich ihre Sprache

HeyGens mehrsprachige Avatare ermöglichen es Ihnen, direkt mit Ihren weltweiten Kunden in ihrer Muttersprache zu sprechen. Keine peinlichen Übersetzungen oder roboterhaft klingende Erzählungen mehr. Liefern Sie stattdessen kulturell relevanten Inhalt, der menschlich, natürlich und unmittelbar wirkt – und Ihnen hilft, Vertrauen aufzubauen, Ihre Reichweite zu erweitern und auf bedeutungsvolle, lokalisierte Weise zu verbinden.


Markeninhalt auf Abruf

Halten Sie jede Nachricht markenkonform, unabhängig vom Kanal. Ob es sich um eine Verkaufspräsentation, ein Schulungsmodul oder die Einarbeitung von Kunden handelt, HeyGen liefert polierte Videos, die zu Ihrer Stimme und Ihrem Stil passen. Erstellen, bearbeiten und veröffentlichen Sie mühelos Inhalte, die mit dem Ton, den Zielen und der globalen Strategie Ihrer Marke übereinstimmen.

Für Geschwindigkeit und Skalierbarkeit entwickelt

Erstellen Sie schnell und konsequent hochwertige Videos für verschiedene Anwendungsfälle. Mit HeyGen ist Skalierbarkeit integriert – dies ermöglicht Marketing-, Personal-, Vertriebs- und Schulungsteams, mit Geschwindigkeit und Präzision zu kommunizieren. Starten Sie Kampagnen schneller, unterstützen Sie Teams weltweit und bleiben Sie in dynamischen, inhaltsgetriebenen Umgebungen voraus, ohne Ihre Standards zu opfern.


Schnelle, einfache Videoproduktion

Wechseln Sie in nur wenigen Minuten von einem Skript zum Video. Keine Kameras, Schauspieler oder Bearbeitungswerkzeuge erforderlich. Geben Sie einfach Ihre Nachricht ein, wählen Sie einen Avatar aus und generieren Sie. Es ist der schnellste Weg, die Produktion zu skalieren und die Qualität zu erhalten – perfekt für beschäftigte Teams, die sofort konsistenten, professionellen Videoinhalt benötigen.

Faye Digital Video-Beispiele

video thumbnail
video thumbnail
logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo