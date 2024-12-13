Sprich ihre Sprache

HeyGens mehrsprachige Avatare ermöglichen es Ihnen, direkt mit Ihren weltweiten Kunden in ihrer Muttersprache zu sprechen. Keine peinlichen Übersetzungen oder roboterhaft klingende Erzählungen mehr. Liefern Sie stattdessen kulturell relevanten Inhalt, der menschlich, natürlich und unmittelbar wirkt – und Ihnen hilft, Vertrauen aufzubauen, Ihre Reichweite zu erweitern und auf bedeutungsvolle, lokalisierte Weise zu verbinden.



Markeninhalt auf Abruf

Halten Sie jede Nachricht markenkonform, unabhängig vom Kanal. Ob es sich um eine Verkaufspräsentation, ein Schulungsmodul oder die Einarbeitung von Kunden handelt, HeyGen liefert polierte Videos, die zu Ihrer Stimme und Ihrem Stil passen. Erstellen, bearbeiten und veröffentlichen Sie mühelos Inhalte, die mit dem Ton, den Zielen und der globalen Strategie Ihrer Marke übereinstimmen.