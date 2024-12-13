Vom traditionellen Video zur intelligenten Produktion.

Ein Studio zur Erstellung personalisierter Avatare
Bei FadPro bauen wir ein internes Studio speziell für die Aufnahme von Avataren und Sprachaufnahmen. Dies gewährleistet professionelle Qualität und vollständige Kontrolle über den Erstellungsprozess. Anschließend verwenden wir HeyGen, um die Produktion zu optimieren, das Lokalisierungsmanagement zu übernehmen und effizient leistungsstarken Lerninhalt zu liefern.
Künstliche Intelligenz ermächtigt, aber Design führt immer noch
KI vereinfacht und beschleunigt die Videoproduktion, indem sie leistungsstarke Werkzeuge bietet, um Inhalte zu skalieren und anzupassen. Dennoch bleibt beim Unternehmens- und institutionellen Lernen das effektive Design ein von Menschen geführter Prozess. FadPro bietet in diesem Bereich eine außergewöhnliche Erfahrung, die in Projekten mit großer Wirkung wie dem FLEX Executive MBA, dem führenden Programm für digitales Lernen der Polimi Graduate School of Management, verfeinert wurde.
Die Technologie trifft auf mehrsprachige Leistung
Ab 2024 integrieren wir HeyGen vollständig in unseren Produktionsablauf. Wir verwenden es, um mehrsprachige Versionen zu erstellen, interaktive Avatare zu generieren und wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren. Dies ermöglicht es uns, die Konsistenz zu wahren, während wir die Reichweite und Wirkung jedes Trainingsvideos erweitern.
Ein umfassender Ansatz von Anfang bis Ende
Als offizielle HeyGen-Agentur unterstützen wir unsere Kunden während des gesamten Prozesses. Von der Lizenzierung und technischen Einrichtung bis hin zur Drehbucherstellung, Textverfassung, Aufnahme und endgültigen Lieferung stellen wir sicher, dass jeder Schritt mit Präzision durchgeführt wird. Unser Ansatz wird durch die akademische Stärke und Glaubwürdigkeit einer weltklasse Business School unterstützt.
FadPro Video-Beispiele