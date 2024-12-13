Vom traditionellen Video zur intelligenten Produktion.

Ein Studio zur Erstellung personalisierter Avatare

Bei FadPro bauen wir ein internes Studio speziell für die Aufnahme von Avataren und Sprachaufnahmen. Dies gewährleistet professionelle Qualität und vollständige Kontrolle über den Erstellungsprozess. Anschließend verwenden wir HeyGen, um die Produktion zu optimieren, das Lokalisierungsmanagement zu übernehmen und effizient leistungsstarken Lerninhalt zu liefern.

Künstliche Intelligenz ermächtigt, aber Design führt immer noch

KI vereinfacht und beschleunigt die Videoproduktion, indem sie leistungsstarke Werkzeuge bietet, um Inhalte zu skalieren und anzupassen. Dennoch bleibt beim Unternehmens- und institutionellen Lernen das effektive Design ein von Menschen geführter Prozess. FadPro bietet in diesem Bereich eine außergewöhnliche Erfahrung, die in Projekten mit großer Wirkung wie dem FLEX Executive MBA, dem führenden Programm für digitales Lernen der Polimi Graduate School of Management, verfeinert wurde.