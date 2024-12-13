Verlieren Sie den Kontakt zu Ihren Kunden beim Wachsen? Unsere interaktiven KI-Avatare halten die Verbindung rund um die Uhr aufrecht – 24/7.

Bleiben Sie nah – auch beim Skalieren

Wachstum schafft Distanz. Zwischen Ihnen und Ihren Kunden. Zwischen Interesse und Reaktion. Wir überbrücken diese Kluft mit interaktiven KI-Avataren – indem wir die Videokraft von HeyGen mit unserem eigenen Automatisierungsmotor kombinieren, um Ihre Marke persönlich, mehrsprachig und immer verfügbar zu halten.

Vom Video zum Virtuellen Assistenten

Wir produzieren nicht nur Avatar-Videos – wir erschaffen intelligente Assistenten, die interagieren, anleiten und konvertieren. Durch die Integration von HeyGen in unser proprietäres System liefern wir konversationelle Avatare, die mit Ihren Kunden in Verbindung treten und sich direkt in Ihre bestehenden Tools einfügen.