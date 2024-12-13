Verlieren Sie den Kontakt zu Ihren Kunden beim Wachsen? Unsere interaktiven KI-Avatare halten die Verbindung rund um die Uhr aufrecht – 24/7.

Bleiben Sie nah – auch beim Skalieren
Wachstum schafft Distanz. Zwischen Ihnen und Ihren Kunden. Zwischen Interesse und Reaktion. Wir überbrücken diese Kluft mit interaktiven KI-Avataren – indem wir die Videokraft von HeyGen mit unserem eigenen Automatisierungsmotor kombinieren, um Ihre Marke persönlich, mehrsprachig und immer verfügbar zu halten.
Vom Video zum Virtuellen Assistenten
Wir produzieren nicht nur Avatar-Videos – wir erschaffen intelligente Assistenten, die interagieren, anleiten und konvertieren. Durch die Integration von HeyGen in unser proprietäres System liefern wir konversationelle Avatare, die mit Ihren Kunden in Verbindung treten und sich direkt in Ihre bestehenden Tools einfügen.
Echte Gespräche. Echte Ergebnisse.
Unsere Kunden im DACH-Raum berichten von schnelleren Reaktionszeiten, höheren Konversionsraten und weniger Druck auf ihren Teams. Mit über 25 Avatar-Implementierungen und steigender Zahl helfen wir Ihnen, zu skalieren, ohne den Kontakt zu verlieren – und machen Automatisierung persönlich.
Vertraut von Branchenführern
Von Herstellern bis zu öffentlichen Einrichtungen verlassen sich zukunftsorientierte Unternehmen auf DIGITAL A-TEAM. Als zertifizierter HeyGen Partner mit umfassender Automatisierungs- und CRM-Kompetenz liefern wir mehr als nur Technik – wir schaffen digitale Erlebnisse, die funktionieren.
DIGITAL A-TEAM Video-Beispiele