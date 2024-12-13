DIGITAL A-TEAM

Verlieren Sie den Kontakt zu Ihren Kunden beim Wachsen? Unsere interaktiven KI-Avatare halten die Verbindung rund um die Uhr aufrecht – 24/7.

Bei DIGITAL A-TEAM kombinieren wir die KI-Videoleistung von HeyGen mit unserem eigenen Avatar-Motor, um wirklich interaktive Kundenerlebnisse zu schaffen. Unsere Avatare sprechen nicht nur – sie leiten an, reagieren und konvertieren. Ob auf Webseiten, Landingpages oder in ausgehenden Trichtern, wir stellen mehrsprachige, rund um die Uhr verfügbare Assistenten bereit, die Service, Verkauf und Leadgenerierung automatisieren. Durch die Integration von HeyGen in unser proprietäres System verwandeln wir Video-Avatare in vollständig interaktive Berührungspunkte – maßgeschneidert, skalierbar und vertraut von führenden Marken in der DACH-Region.

Bleiben Sie nah – auch beim Skalieren

Wachstum schafft Distanz. Zwischen Ihnen und Ihren Kunden. Zwischen Interesse und Reaktion. Wir überbrücken diese Kluft mit interaktiven KI-Avataren – indem wir die Videokraft von HeyGen mit unserem eigenen Automatisierungsmotor kombinieren, um Ihre Marke persönlich, mehrsprachig und immer verfügbar zu halten.

Vom Video zum Virtuellen Assistenten

Wir produzieren nicht nur Avatar-Videos – wir erschaffen intelligente Assistenten, die interagieren, anleiten und konvertieren. Durch die Integration von HeyGen in unser proprietäres System liefern wir konversationelle Avatare, die mit Ihren Kunden in Verbindung treten und sich direkt in Ihre bestehenden Tools einfügen.

Echte Gespräche. Echte Ergebnisse.

Unsere Kunden im DACH-Raum berichten von schnelleren Reaktionszeiten, höheren Konversionsraten und weniger Druck auf ihren Teams. Mit über 25 Avatar-Implementierungen und steigender Zahl helfen wir Ihnen, zu skalieren, ohne den Kontakt zu verlieren – und machen Automatisierung persönlich.

Vertraut von Branchenführern

Von Herstellern bis zu öffentlichen Einrichtungen verlassen sich zukunftsorientierte Unternehmen auf DIGITAL A-TEAM. Als zertifizierter HeyGen Partner mit umfassender Automatisierungs- und CRM-Kompetenz liefern wir mehr als nur Technik – wir schaffen digitale Erlebnisse, die funktionieren.

