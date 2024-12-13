Strategischer Ansatz zur Erstellung von Avataren

Als Kommunikationsagentur gehen wir die Erstellung von Avataren mit der gleichen strategischen Strenge wie bei jedem Briefing an — geleitet von Einsicht, Absicht und Kreativität. Jedes Projekt beginnt mit einem tiefen Verständnis Ihrer Ziele, Ihrer Zielgruppe und Ihrer Botschaft, denn wir glauben, dass ein Avatar nur so mächtig ist wie die Kommunikation, die er repräsentiert. Wir liefern nicht einfach einen Avatar; wir erschaffen eine Stimme, eine Präsenz und am wichtigsten, eine echte Verbindung.

Produktion im großen Maßstab

Mit umfassendem Fachwissen in generativer KI, Sprachsynthese und mehrsprachigem Lippen-Synchronisieren bringen wir die Avatar-Produktion in großem Maßstab—ohne dabei die Qualität zu beeinträchtigen. Wir verwenden HeyGen in Kombination mit unseren speziell entwickelten Arbeitsabläufen, um eine skalierbare Produktion bei kontrollierten Kosten zu ermöglichen.