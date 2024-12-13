Brainsonic

Ihr kreativer Partner für avatarbasierte Kommunikation

Brainsonic ist eine der bekanntesten Kommunikationsagenturen in Paris und ein Pionier in der Nutzung von generativer KI. Wir arbeiten jetzt seit drei Jahren mit HeyGen an Avataren und haben einige der relevantesten Anwendungsfälle in Frankreich entwickelt (E.Leclerc, Indigo, Guy Hoquet L’Immobilier). Wir können alle Funktionen von HeyGen in unsere Projekte integrieren, einschließlich Avatare, Echtzeit-Avatare, Lippen-Synchronisation bei Übersetzungen und mehr.

Strategischer Ansatz zur Erstellung von Avataren

Als Kommunikationsagentur gehen wir die Erstellung von Avataren mit der gleichen strategischen Strenge wie bei jedem Briefing an — geleitet von Einsicht, Absicht und Kreativität. Jedes Projekt beginnt mit einem tiefen Verständnis Ihrer Ziele, Ihrer Zielgruppe und Ihrer Botschaft, denn wir glauben, dass ein Avatar nur so mächtig ist wie die Kommunikation, die er repräsentiert. Wir liefern nicht einfach einen Avatar; wir erschaffen eine Stimme, eine Präsenz und am wichtigsten, eine echte Verbindung.

Produktion im großen Maßstab

Mit umfassendem Fachwissen in generativer KI, Sprachsynthese und mehrsprachigem Lippen-Synchronisieren bringen wir die Avatar-Produktion in großem Maßstab—ohne dabei die Qualität zu beeinträchtigen. Wir verwenden HeyGen in Kombination mit unseren speziell entwickelten Arbeitsabläufen, um eine skalierbare Produktion bei kontrollierten Kosten zu ermöglichen.

Expertenteams zu Ihren Diensten

Unser Team vereint technisches Know-how mit kreativer Leitung, um Avatare zum Leben zu erwecken. Wir kümmern uns um alles, von der Skriptentwicklung und visuellen Identität bis hin zur Produktion und Integration über Plattformen hinweg. Dieser ganzheitliche Ansatz stellt sicher, dass Ihr Avatar zu einem vielseitigen Kommunikationsinstrument wird, das sich mit Ihren Anforderungen weiterentwickeln kann, während unsere engagierten Projektmanager eine reibungslose Umsetzung während des gesamten Prozesses garantieren.

Ein Avatar für jeden Bedarf

Ob Sie den Kundenservice verbessern, ansprechende Schulungsinhalte erstellen, mehrsprachige Präsentationen halten oder innovative Kommunikationskampagnen entwickeln möchten, unsere Avatare passen sich Ihren spezifischen Anforderungen an. Wir haben Avatare erfolgreich in verschiedenen Branchen implementiert und personalisierte Erlebnisse geschaffen, die beim Publikum Anklang finden und messbare Ergebnisse liefern.

Beispiele für Brainsonic-Videos

video thumbnail
video thumbnail
logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo