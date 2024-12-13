Erstellung ultrarealistischer Avatare
Mit jahrelanger Erfahrung wissen wir, was nötig ist, um eine lebensechte Präsenz auf dem Bildschirm zu erreichen. Jede Aufnahme wird mit 4K-Kameras, professionellem Audio-Equipment und kinoreifer Beleuchtung durchgeführt, um sicherzustellen, dass Ihr Avatar natürlich, vertrauenswürdig und menschlich wirkt.
Mühelose Inhalterstellung
Brauchen Sie bis morgen ein neues Video? Sobald Ihr Avatar fertig ist, senden Sie einfach ein Skript. Erstellen Sie Bildungsinhalte, Outreach-Nachrichten oder Clips für soziale Medien so einfach wie das Schreiben einer E-Mail.
Rundum-Produktionsunterstützung
Wir kümmern uns um alles – Skripterstellung, Filmaufnahmen, Schnitt und Einarbeitung – sodass Sie sich keine Gedanken über die Produktionslogistik machen müssen. Nach nur einer Aufnahme erhalten Sie einen wiederverwendbaren Avatar und die Möglichkeit, jederzeit und überall Inhalte zu erstellen.
Einheitliche Nachrichtenübermittlung über Plattformen hinweg
Wahren Sie einen einheitlichen Ton bei Verkaufspräsentationen, Investoren-Updates und Einführungsvideos. Ob Startup oder globaler Konzern, Ihr Avatar übermittelt Ihre Botschaft jedes Mal makellos.
Bay Ray Studios Video-Beispiele