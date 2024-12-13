Erstellung ultrarealistischer Avatare

Mit jahrelanger Erfahrung wissen wir, was nötig ist, um eine lebensechte Präsenz auf dem Bildschirm zu erreichen. Jede Aufnahme wird mit 4K-Kameras, professionellem Audio-Equipment und kinoreifer Beleuchtung durchgeführt, um sicherzustellen, dass Ihr Avatar natürlich, vertrauenswürdig und menschlich wirkt.

Mühelose Inhalterstellung

Brauchen Sie bis morgen ein neues Video? Sobald Ihr Avatar fertig ist, senden Sie einfach ein Skript. Erstellen Sie Bildungsinhalte, Outreach-Nachrichten oder Clips für soziale Medien so einfach wie das Schreiben einer E-Mail.