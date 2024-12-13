Bay Ray Studio

Heben Sie sich ab mit kinematografischem AI-Video-Marketing

Bay Ray Studio ist ein umfassender Avatar-Erstellungsservice mit Rundum-Betreuung und KI-Video-Dienst im Raum der San Francisco Bay Area, Kalifornien. Unser professionelles Videoteam erfasst Ihr Wesen in ultra-realistischen Details, während unsere Marketingexperten Ihren individuellen Avatar in wirkungsvolle Kampagnen einweben, die bei Ihrer Zielgruppe Anklang finden. Von der Konzeption bis zum Start liefern wir kinoreife Qualität und messbare Ergebnisse – und das alles, ohne dass Sie einen Finger rühren müssen.

Erstellung ultrarealistischer Avatare

Mit jahrelanger Erfahrung wissen wir, was nötig ist, um eine lebensechte Präsenz auf dem Bildschirm zu erreichen. Jede Aufnahme wird mit 4K-Kameras, professionellem Audio-Equipment und kinoreifer Beleuchtung durchgeführt, um sicherzustellen, dass Ihr Avatar natürlich, vertrauenswürdig und menschlich wirkt.

Mühelose Inhalterstellung

Brauchen Sie bis morgen ein neues Video? Sobald Ihr Avatar fertig ist, senden Sie einfach ein Skript. Erstellen Sie Bildungsinhalte, Outreach-Nachrichten oder Clips für soziale Medien so einfach wie das Schreiben einer E-Mail.

Rundum-Produktionsunterstützung

Wir kümmern uns um alles – Skripterstellung, Filmaufnahmen, Schnitt und Einarbeitung – sodass Sie sich keine Gedanken über die Produktionslogistik machen müssen. Nach nur einer Aufnahme erhalten Sie einen wiederverwendbaren Avatar und die Möglichkeit, jederzeit und überall Inhalte zu erstellen.

Einheitliche Nachrichtenübermittlung über Plattformen hinweg

Wahren Sie einen einheitlichen Ton bei Verkaufspräsentationen, Investoren-Updates und Einführungsvideos. Ob Startup oder globaler Konzern, Ihr Avatar übermittelt Ihre Botschaft jedes Mal makellos.

Bay Ray Studios Video-Beispiele

video thumbnail
video thumbnail
