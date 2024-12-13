Eine neue Ära der digitalen Kommunikation

Think Cloud, unter der Leitung von Scott Clark (CTO) und Leon McQuade (Chief AI Officer), hat sich mit Blink Video und Gründer Sam Cawley zusammengetan, um Avatar-Me zu starten – eine bahnbrechende KI-Lösung, die definiert, wie wir uns verbinden und erschaffen. Angetrieben von Heygens KI-Avataren macht Avatar-Me die Erstellung von Inhalten schneller, intelligenter und ansprechender, und das alles bei Aufrechterhaltung höchster Sicherheit und Authentizität.

Eine Fusion aus KI, Videografie und Cybersicherheit

Durch die Kombination von künstlicher Intelligenz, professioneller Videografie und einem Ansatz, der Cybersicherheit in den Vordergrund stellt, ermöglicht Avatar-Me Unternehmen, die Kommunikation mühelos zu skalieren. Ob für Marketing, Bildung oder Kundenbindung, dieser Ansatz liefert Medieninhalte, die nicht nur effizient, sondern auch zutiefst persönlich und vertrauenswürdig sind.