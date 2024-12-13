Eine neue Ära der digitalen Kommunikation
Think Cloud, unter der Leitung von Scott Clark (CTO) und Leon McQuade (Chief AI Officer), hat sich mit Blink Video und Gründer Sam Cawley zusammengetan, um Avatar-Me zu starten – eine bahnbrechende KI-Lösung, die definiert, wie wir uns verbinden und erschaffen. Angetrieben von Heygens KI-Avataren macht Avatar-Me die Erstellung von Inhalten schneller, intelligenter und ansprechender, und das alles bei Aufrechterhaltung höchster Sicherheit und Authentizität.
Eine Fusion aus KI, Videografie und Cybersicherheit
Durch die Kombination von künstlicher Intelligenz, professioneller Videografie und einem Ansatz, der Cybersicherheit in den Vordergrund stellt, ermöglicht Avatar-Me Unternehmen, die Kommunikation mühelos zu skalieren. Ob für Marketing, Bildung oder Kundenbindung, dieser Ansatz liefert Medieninhalte, die nicht nur effizient, sondern auch zutiefst persönlich und vertrauenswürdig sind.
High-End-Produktion trifft auf KI-Innovation
Blink Video bietet erstklassige Videoproduktion, sodass jedes durch KI gesteuerte Video poliert und professionell aussieht. Zusammen mit der Cybersicherheitsexpertise von Think Cloud können Marken KI ohne Kompromisse nutzen – im Wissen, dass ihr Inhalt sicher, ethisch hergestellt und bereit für das Rampenlicht ist.
Skalierbare und wirkungsvolle Kommunikation
Mit der Spitzentechnologie von Heygen und der strategischen Allianz von Avatar-Me, Blink Video und Think Cloud können Unternehmen jetzt hochwertige Inhalte in großem Umfang erstellen. Die Zukunft der Inhalteerstellung ist nicht nur automatisiert – sie ist menschenzentriert, sicher und auf sinnvolle Verbindungen ausgelegt.
AvatarMe Video-Beispiele