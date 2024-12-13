AvatarMe

KI-Avatare für sichere, intelligente und skalierbare Kommunikation

Angetrieben von Heygens bahnbrechender KI ermöglicht AvatarMe Unternehmen, hochwertige Inhalte schneller zu erstellen, das Publikum effektiver einzubinden und dies alles sicher zu tun. Diese von KI angetriebenen Avatare sind nicht nur praktisch – sie sind auch ein Mittel, um die Kommunikation zu skalieren, während Vertrauen und Authentizität erhalten bleiben. Intelligent, sicher und von KI angetrieben – willkommen in der Zukunft der Inhaltskreation.

Eine neue Ära der digitalen Kommunikation

Think Cloud, unter der Leitung von Scott Clark (CTO) und Leon McQuade (Chief AI Officer), hat sich mit Blink Video und Gründer Sam Cawley zusammengetan, um Avatar-Me zu starten – eine bahnbrechende KI-Lösung, die definiert, wie wir uns verbinden und erschaffen. Angetrieben von Heygens KI-Avataren macht Avatar-Me die Erstellung von Inhalten schneller, intelligenter und ansprechender, und das alles bei Aufrechterhaltung höchster Sicherheit und Authentizität.

Eine Fusion aus KI, Videografie und Cybersicherheit

Durch die Kombination von künstlicher Intelligenz, professioneller Videografie und einem Ansatz, der Cybersicherheit in den Vordergrund stellt, ermöglicht Avatar-Me Unternehmen, die Kommunikation mühelos zu skalieren. Ob für Marketing, Bildung oder Kundenbindung, dieser Ansatz liefert Medieninhalte, die nicht nur effizient, sondern auch zutiefst persönlich und vertrauenswürdig sind.

High-End-Produktion trifft auf KI-Innovation

Blink Video bietet erstklassige Videoproduktion, sodass jedes durch KI gesteuerte Video poliert und professionell aussieht. Zusammen mit der Cybersicherheitsexpertise von Think Cloud können Marken KI ohne Kompromisse nutzen – im Wissen, dass ihr Inhalt sicher, ethisch hergestellt und bereit für das Rampenlicht ist.

Skalierbare und wirkungsvolle Kommunikation

Mit der Spitzentechnologie von Heygen und der strategischen Allianz von Avatar-Me, Blink Video und Think Cloud können Unternehmen jetzt hochwertige Inhalte in großem Umfang erstellen. Die Zukunft der Inhalteerstellung ist nicht nur automatisiert – sie ist menschenzentriert, sicher und auf sinnvolle Verbindungen ausgelegt.

AvatarMe Video-Beispiele

video thumbnail
video thumbnail
