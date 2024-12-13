Revolutionieren Sie das Immobilienmarketing mit interaktiven Videos, angetrieben durch KI

Erschaffen. Einbinden. Umwandeln.

Heben Sie sich auf einem wettbewerbsintensiven Markt ab mit einer intelligenteren Art der Verbindung. Ask the Agent ermöglicht es Ihnen, Aufmerksamkeit zu erregen, Gespräche zu pflegen und Interessenten zu konvertieren—ohne die ganze harte Arbeit selbst zu machen. Weniger Erklärungen, mehr Engagement. Automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben und sparen Sie Zeit mit Ihrem eigenen persönlichen Digitalen Zwilling, angetrieben von Heygen.

Vertraut von Maklern. Angetrieben durch Innovation.

Wir unterstützen stolz die Mitglieder der NAR mit einem leistungsstarken System, das für den heutigen wettbewerbsintensiven und schnellen Markt konzipiert ist. Entwickelt mit der neuesten KI-Technologie und sorgfältig angepasst für Immobilienprofis, vereint Ask the Agent Innovation, Zuverlässigkeit und Vertrauen — es hilft Agenten dabei, Aufgaben zu automatisieren, potenzielle Kunden anzuziehen und letztendlich jeden Tag intelligenter, effizienter und wirkungsvoller zu arbeiten.