Revolutionieren Sie das Immobilienmarketing mit interaktiven Videos, angetrieben durch KI

Erschaffen. Einbinden. Umwandeln.
Heben Sie sich auf einem wettbewerbsintensiven Markt ab mit einer intelligenteren Art der Verbindung. Ask the Agent ermöglicht es Ihnen, Aufmerksamkeit zu erregen, Gespräche zu pflegen und Interessenten zu konvertieren—ohne die ganze harte Arbeit selbst zu machen. Weniger Erklärungen, mehr Engagement. Automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben und sparen Sie Zeit mit Ihrem eigenen persönlichen Digitalen Zwilling, angetrieben von Heygen.
Vertraut von Maklern. Angetrieben durch Innovation.
Wir unterstützen stolz die Mitglieder der NAR mit einem leistungsstarken System, das für den heutigen wettbewerbsintensiven und schnellen Markt konzipiert ist. Entwickelt mit der neuesten KI-Technologie und sorgfältig angepasst für Immobilienprofis, vereint Ask the Agent Innovation, Zuverlässigkeit und Vertrauen — es hilft Agenten dabei, Aufgaben zu automatisieren, potenzielle Kunden anzuziehen und letztendlich jeden Tag intelligenter, effizienter und wirkungsvoller zu arbeiten.
Entdecken Sie Ihren digitalen Zwilling
Sei elegant, klinge professionell und behalte die Kontrolle. Dein Digitaler Zwilling übermittelt deine Nachricht mit Zuversicht und Klarheit — genau so, wie du es selbst tun würdest. Ob es ein erster Eindruck oder eine Rückmeldung ist, du wirst immer deine beste Version präsentieren. Er ist anpassbar, immer auf dem neuesten Stand und ständig aktiv — so werden deine Stimme und dein Wert niemals veraltet.
Arbeiten Sie intelligenter, auch wenn Sie sich nicht in Arbeitsstunden befinden
Beschäftigt bei einer Präsentation? Unterwegs mit der Familie? Ihr Digitaler Zwilling ist immer aktiv. Er interagiert rund um die Uhr mit Kunden, ohne Kaffeepausen, ohne Krankheitstage. Er ist unermüdlich, aufmerksam und immer bereit, Sie bestmöglich zu vertreten. Teilen Sie ihn mit einem Klick über Links und QR-Codes, und Ihr Digitaler Zwilling macht sich an die Arbeit, überall und jederzeit.
Ask the Agent Video-Beispiele