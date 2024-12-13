Ihr digitaler Zwilling, überall wo Kommunikation wichtig ist
Nutzen Sie Ihren Zwilling, um personalisierte Verkaufsvideos zu liefern, mehrsprachiges Onboarding, das die Lernbehaltensrate erhöht, oder sofortige Selbstbedienungsantworten, die Support-Tickets reduzieren. Organisationen aus der Fertigung bis hin zur Gastfreundschaft und sogar Stadtverwaltungen verlassen sich bereits auf AIdentical Avatare für Marketingkampagnen, Geschäftsleitungs-Updates, Bürgerservices und mehr – überall dort, wo ein menschliches Gesicht die Botschaft vermittelt.
Erstellen Sie mehrsprachige Videos in Minuten
Nehmen Sie ein neues Skript auf, wählen Sie eine Zielsprache und klicken Sie auf „rendern“ – Ihr Avatar erstellt in wenigen Minuten frische Videos für Webseiten, Kioske, LMS-Module oder AR-Brillen. Dieselbe Datei kann zwischen Echtzeit-Chat, geplanten Übertragungen oder interaktivem Training wechseln, und das alles läuft rund um die Uhr mit natürlichem Dialog und perfektem Lippen-Synchron. Wenn sich Ihre Geschichte weiterentwickelt, entwickelt sich der Avatar mit ihr – keine Neuaufnahmen, keine Studiotage, nur unbegrenzte Reichweite auf jedem Kanal, den Sie bereits nutzen.
Synchronisierte KI für die Ermöglichung globaler Teamarbeit
Ihr Avatar kann das Verkaufsteam in Berlin in aller Frühe instruieren, neue Mitarbeiter in São Paulo mittags einarbeiten und nach Einbruch der Dunkelheit in Tokio eine Live-Produktvorführung leiten – alles mit natürlichen Gesichtsausdrücken, perfektem Lippen-Synchron und Echtzeit-Personalisierung. Die Rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit beseitigt jede Termin- und Sprachbarriere, sodass Sie sich auf die Strategie konzentrieren können, während Ihr Doppelgänger Ihre Reichweite vervielfacht.
Warum AIdentical Ihr idealer Digital-Twin-Partner ist
In Deutschland entwickelt und gehostet, kombiniert AIdentical kinoqualitative Erfassungssysteme mit einer ISO-27001-zertifizierten Cloud-Pipeline, sodass Ihre Daten und Ihr Erscheinungsbild vom ersten Bild bis zur weltweiten Auslieferung sicher bleiben. Unsere Spezialisten verfeinern Beleuchtung, Stimme und Mikroexpressionen, bis das Avatar unverkennbar menschlich wirkt, und integrieren es dann über Plug-and-Play-APIs in jeden Kanal, den Sie bereits nutzen. Engagierte Erfolgsmanager sorgen dafür, dass Skripte, Sprachen und Formate sich mit Ihren Bedürfnissen weiterentwickeln und gewährleisten, dass Ihr Zwilling parallel zu Ihrer Geschichte wächst.
AIdentical Videobeispiele