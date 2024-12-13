Ihr digitaler Zwilling, überall wo Kommunikation wichtig ist

Nutzen Sie Ihren Zwilling, um personalisierte Verkaufsvideos zu liefern, mehrsprachiges Onboarding, das die Lernbehaltensrate erhöht, oder sofortige Selbstbedienungsantworten, die Support-Tickets reduzieren. Organisationen aus der Fertigung bis hin zur Gastfreundschaft und sogar Stadtverwaltungen verlassen sich bereits auf AIdentical Avatare für Marketingkampagnen, Geschäftsleitungs-Updates, Bürgerservices und mehr – überall dort, wo ein menschliches Gesicht die Botschaft vermittelt.

Erstellen Sie mehrsprachige Videos in Minuten

Nehmen Sie ein neues Skript auf, wählen Sie eine Zielsprache und klicken Sie auf „rendern“ – Ihr Avatar erstellt in wenigen Minuten frische Videos für Webseiten, Kioske, LMS-Module oder AR-Brillen. Dieselbe Datei kann zwischen Echtzeit-Chat, geplanten Übertragungen oder interaktivem Training wechseln, und das alles läuft rund um die Uhr mit natürlichem Dialog und perfektem Lippen-Synchron. Wenn sich Ihre Geschichte weiterentwickelt, entwickelt sich der Avatar mit ihr – keine Neuaufnahmen, keine Studiotage, nur unbegrenzte Reichweite auf jedem Kanal, den Sie bereits nutzen.