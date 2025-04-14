من رابط إلى فيديو، حوّل أي رابط إلى فيديو

حوّل أي صفحة ويب إلى فيديو احترافي مع تعليق صوتي خلال دقائق باستخدام أداة تحويل الروابط إلى فيديو من HeyGen. الصق الرابط، واختر النمط البصري، واحصل على فيديو متكامل مع الترجمة النصية، والتعليق الصوتي، والرسوم المتحركة.
لماذا تختار العلامات التجارية HeyGen
تحويل فوري من صفحة ويب إلى فيديو
الصق أي رابط وسيقوم هذا الأداة بقراءة الصفحة، واستخلاص المحتوى الرئيسي والصور والبيانات الوصفية، ثم إنشاء لوحة قصة مشهدًا تلو الآخر تلقائيًا. لا حاجة للنسخ واللصق. ستحصل خلال ثوانٍ على مخطط فيديو جاهز للمراجعة مع السرد المرئي والتوقيت مضبوطًا مسبقًا. بالنسبة للفرق التي تحوّل صفحات المنتجات والمقالات على نطاق واسع، يحل هذا محل ساعات من التحرير بخطوة واحدة.مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي هو نقطة الانطلاق لكتابة النصوص، والموجّهات، والمحتوى المعتمد على الشرائح إلى جانب إدخال الروابط (URL).
نص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يمكنك تعديله بحرية
بعد تحليل الصفحة، يقوم الأداة بصياغة نص تعليق صوتي مبني حول الرسائل الأساسية والعناوين الرئيسية وتفاصيل المنتج الموجودة في الصفحة. يمكنك مراجعته في محرر منظم قبل عملية الإنشاء، مع حرية كاملة في إعادة الصياغة أو الحذف أو الإضافة لأي جزء. يمنحك هذا تحكماً في السرد دون الحاجة إلى البدء من صفحة فارغة. بالنسبة للمحتوى الذي يبدأ من نص مكتوب بالكامل، تحويل النص إلى فيديو يتجاوز خطوة إدخال عنوان URL ويُنشئ الفيديو مباشرة انطلاقاً من النص.
سرد مدمج، وترجمات نصية، وموسيقى
كل فيديو يتم إنشاؤه يتضمن تعليقًا صوتيًا واضحًا بالذكاء الاصطناعي متزامنًا مع المحتوى المعروض على الشاشة، مع إضافة تلقائية للترجمة النصية وموسيقى خلفية متوافقة مع إيقاع محتوى الصفحة. لا حاجة إلى تسجيل منفصل أو استخدام برامج خاصة بالترجمة النصية. السرد يبدو طبيعيًا ويمكن استبداله بأسلوب صوت مختلف أو لغة أخرى أو نبرة مغايرة من داخل المحرر. وللحصول على سير عمل متقدّم لمزامنة الصوت يتعامل أيضًا مع اللقطات التي ترفعها،مزامنة الشفاه بالذكاء الاصطناعيتطابق الصوت الجديد مع أي فيديو موجود إطارًا بإطار.
فيديو متعدد اللغات بأكثر من 175 لغة
يمكن ترجمة أي فيديو يتم إنشاؤه من رابط URL إلى أكثر من 175 لغة مع سرد طبيعي ومزامنة شفاه دقيقة، دون الحاجة إلى إعادة البناء أو إعادة التسجيل. تستخدم الفرق العالمية ذلك لإنتاج فيديو أساسي واحد وتوزيع نسخ محلية منه على كل سوق مستهدف ضمن سير العمل نفسه. يتولى AI Video Translator عملية التوطين من البداية إلى النهاية، بما في ذلك مطابقة الصوت وإضافة الترجمات، عبر جميع اللغات المدعومة.
المعالجة الدفعية وأتمتة واجهة برمجة التطبيقات API
قدّم قائمة من عناوين URL واستلم فيديوهات جاهزة دون الحاجة لاستخدام أداة التحرير لكل واحد منها. يتيح لك الـ API إعداد القوالب وأنماط الصوت ونِسَب الأبعاد مرة واحدة وتطبيقها تلقائياً على مئات الروابط. تقوم فرق التسويق بجدولة عمليات الإرسال ليتم تشغيلها عند نشر الصفحات الجديدة.تحويل PDF إلى فيديويعالج الملفات الثابتة عبر خط المعالجة نفسه.
حالات استخدام مولّد الفيديو من رابط URL
A blog post stops working the moment readers close the tab. Converting the URL into a short video immediately extends the content to social platforms without additional writing. The headline, key argument, and supporting points become a clip ready for LinkedIn, Instagram Reels, or YouTube Shorts. For full scene-by-scene treatment of long articles, article to video handles extended written content.
Product pages are built to convert, but most buyers skip text and want to see the product in action. Paste the URL and get a narrated walkthrough covering key features, differentiators, and outcomes in under two minutes. This is faster than a screen recording and more polished for sales emails or demo embeds. Sales teams that need a structured, purpose-built format can use the product demo video generator.
Landing pages are filled with conversion-optimized copy and proof points that translate directly into video. Pull the URL and generate a short clip carrying the same message in motion. Use it as a paid ad, social embed, or email creative without writing a separate brief. Teams scaling this into full campaigns can build on that foundation with marketing videos templates.
Internal knowledge base pages and HR wikis contain content employees rarely engage with in text form. Converting those URLs into narrated clips makes it more accessible and memorable. An entire onboarding library can be built from existing documentation without writing new scripts. For instructional video with SCORM and LMS support, training video covers the full L&D workflow.
Agencies managing multiple client accounts need to produce video without expanding production hours. A URL-based workflow allows one person to process an entire website, blog section, or press archive into a video library within a single working session. Branded and localized variants can be rendered through the same pipeline with minor template adjustments. Teams producing high-volume paid content can pair url to video with the AI ad maker for direct delivery in paid ad dimensions.
A webpage in English does not reach an international audience on its own. Convert the URL into a video, then translate it into any of 175+ languages with matching narration and captions in one additional step. What once required separate production runs for each market now happens from a single source URL. The AI dubbing tool covers audio localization, voice matching, and dialect selection across all supported languages.
كيف يعمل مُنشئ الفيديو من رابط URL
انتقل من رابط صفحة ويب إلى فيديو قابل للمشاركة في أربع خطوات، دون الحاجة إلى أي برنامج تحرير أو خبرة مسبقة.
أدخل رابط أي صفحة ويب. ستقوم الأداة بقراءة الصفحة واستخلاص المحتوى الأساسي تلقائياً.
اختر قالبًا ونسبة عرض إلى ارتفاع ونبرة تتوافق مع نوع المحتوى والقناة والعلامة التجارية الخاصة بك.
اطّلع على النص المُنشأ تلقائياً، وعدّل السرد، وحسّن مواضع التركيز قبل عملية الإنشاء.
قم بإخراج الفيديو النهائي وتحميله بالتنسيق الذي تفضله، ليكون جاهزًا للمشاركة أو التضمين أو الجدولة.
محوّل من رابط إلى فيديو يقرأ المحتوى والصور والبيانات الوصفية من أي صفحة ويب ويُنشئ فيديو مُعلَّقاً صوتياً تلقائياً. الصق الرابط، وسيقوم النظام بكتابة النص، واختيار العناصر البصرية، وإضافة التعليق الصوتي دون الحاجة إلى أي عمل إنتاجي يدوي. لسير العمل الذي يبدأ من نص مكتوب بدلاً من رابط، من نص إلى فيديو يقدّم نفس مستوى الجودة انطلاقاً من مستند فارغ.
منشورات المدونة، وصفحات المنتجات، وصفات الهبوط، المقالات الإخبارية، وصفحات التعريف بالشركة تحقق جميعها معدلات تحويل جيدة. الصفحات التي تحتوي على عناوين واضحة وفقرات منظمة تنتج أكثر النصوص دقة. الصفحات المعتمدة بشكل أساسي على الصور مع نص قليل قد تحتاج إلى مزيد من تحرير النص قبل الإنشاء. لتحويل ملفات الشرائح جنبًا إلى جنب مع عناوين URL،تحويل PPT إلى فيديويتعامل مع المحتوى المعتمد على العروض التقديمية عبر نفس خط المعالجة الآلي.
قابل للتخصيص بدرجة عالية. يمكنك تغيير الإيقاع، والقوالب، والموسيقى الخلفية، وأسلوب التعليق الصوتي، والترجمة النصية، والعناصر البصرية وعناصر الفيديو عبر الإنترنت. استخدم تحويل النص إلى فيديو لتعديل الرسائل، وميزة تحويل الصورة إلى فيديو للحصول على عناصر بصرية أغنى، أو قم بضبط التوقيت والانتقالات بدقة للحصول على نتيجة أكثر سينمائية.
نعم. استخدم مترجم الفيديو لإنشاء نسخ محلية مع ترجمة نصية ودبلجة صوتية. تحافظ HeyGen على التوقيت والإيقاع مع إعادة إنشاء سرد طبيعي باللغة المستهدفة للحفاظ على الاتساق عبر الأسواق.
تشمل خيارات التصدير ملفات MP4 محسّنة للويب ووسائل التواصل الاجتماعي، ونسخًا عمودية لـ Reels/TikTok، ومواد متكررة لـ Canvas، وملفات عالية معدل البت للبث التلفزيوني. اختر الإعدادات المسبقة لكل منصة لضمان نسبة العرض إلى الارتفاع والدقة وحجم الملف المناسب لكل وجهة.
نعم. توفر HeyGen واجهات REST لإنشاء تسجيلات ملفات الفيديو الخاصة بك ومراقبتها واسترجاعها. تتيح معالجة الدُفعات، وإشعارات webhook، وتكاملات التخزين أتمتة سير العمل للفِهارس الكبيرة والتحديثات المتكررة.
يستفيد المسوّقون، فرق المنتجات، مدراء التجارة الإلكترونية، المربّون، الناشرون، والمبدعون. أي شخص يحتاج إلى إنتاج فيديو سريع وقابل للتوسّع انطلاقاً من محتوى ويب موجود سيحقق وفورات كبيرة في الوقت والتكلفة مقارنة بالإنتاج التقليدي.
تحتفظ بكامل الحقوق على مقاطع الفيديو التي تقوم بتصديرها، ولا تدّعي HeyGen أي ملكية لها. تأكد من امتلاكك للحقوق القانونية لأي وسائط تابعة لطرف ثالث أو محتوى محمي بحقوق النشر يتم تضمينه في الصفحات المحوّلة، إذ تبقى أنت المسؤول عن هذه المواد.
نعم. تنتج HeyGen مواد إعلانية جاهزة للمنصات ومُحسّنة للإعلانات على الشبكات الاجتماعية والإعلانات البرمجية. استخدم الإنشاء الدفعي لإنتاج العديد من نسخ الإعلانات لاختبارات A/B وحملات الأداء.
يتم تشفير الملفات التي ترفعها والفيديوهات التي يتم إنشاؤها أثناء النقل وعند التخزين. تلتزم HeyGen بممارسات أمان بمستوى القطاع وتوفر إعدادات قابلة للتخصيص للتحكم في التخزين والوصول. للمحتوى الحساس، استخدم تكاملات التخزين الخاص وقيود الوصول لحماية ملفات الفيديو الخاصة بك.
