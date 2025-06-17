منشئ دعوات بالذكاء الاصطناعي لدعوات فورية

أنشئ دعوات فيديو جذابة وجاهزة للمشاركة انطلاقًا من النصوص أو الصور أو روابط الفعاليات باستخدام أداة HeyGen المجانية لإنشاء الدعوات بالذكاء الاصطناعي. الصق نص الفعالية، واختر النمط البصري، وأنشئ فورًا دعوات مصقولة بمشاهد متحركة، وتعليق صوتي، وترجمة نصية، وصيغ جاهزة للتصدير، دون الحاجة إلى كاميرات أو تحرير فيديو.

١٢٩٬١٥١٬١١٤فيديوهات تم إنشاؤها
١٠٣٬٤٠١٬٧٣٧أفاتار تم إنشاؤها
١٧٬٧٥٣٬٤٤٤فيديوهات تمت ترجمتها
ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.

دعوات حفلات الزفاف والمناسبات المميزة

Generate elegant, animated wedding invites that highlight names, dates, venue details, and RSVP links. Localize versions for guests in different languages and produce both short teaser clips and full announcement videos.

الفعاليات والمؤتمرات الإلكترونية للشركات

Convert agendas, speaker bios, and registration links into professional video invites for partners or internal teams. Apply corporate templates and export versions for email, intranet, and LinkedIn campaigns.

الحفلات والتجمعات الخاصة

Create playful birthday, housewarming, or holiday video invites with themed motion, music, and instant share links—perfect for group chats and social posts.

جمع التبرعات والتواصل للمنظمات غير الربحية

Design persuasive video invitations that explain purpose, schedule, and donation options. Produce tailored versions for partner segments and track engagement after distribution using AI.

إطلاق المنتجات والدعوات الصحفية

Send cinematic launch invites that include teaser visuals, event run-of-show, and RSVP CTAs. Regenerate updates as details evolve without re-shoots.

تجارب ضيوف مخصصة

Use guest name variables or uploaded photos to produce individualized video invites at scale. HeyGen helps craft a personal touch while automating mass personalization for creating invitations.

لماذا يعد HeyGen أفضل أداة لإنشاء الدعوات بالذكاء الاصطناعي

HeyGen يحوّل نص الدعوات إلى فيديوهات دعوة كاملة بالذكاء الاصطناعي، بجودة إنتاج احترافية، وتوقيت ذكي، وتقديم متعدد اللغات. تَنتج الفرق دعوات متسقة تحمل هوية العلامة التجارية بسرعة، وتُنجز التوطين بسهولة، وتوسّع نطاق الدعوات للضيوف والشركاء والحضور بأقل قدر من الجهد.

فيديوهات دعوة فورية

حوّل تفاصيل فعاليتك إلى فيديو جاهز خلال دقائق. تقوم HeyGen بأتمتة ترتيب المشاهد والرسوم المتحركة والتوقيت، لتتمكن من التركيز على الرسالة بدلًا من الإنتاج.

بعلامتك التجارية وقابل للتعديل

طبّق ألوان العلامة التجارية وخطوطها وشعاراتها وقوالبها. حرّر المشاهد، واستبدل العناصر، أو عدّل النص مع الحفاظ على هوية متسقة في كل دعوة وكل تنسيق.

دعوات جاهزة للعالمية

ترجم نص الفعالية وأعد إنشاء الفيديوهات بلغات أخرى مع التعليق الصوتي والترجمة النصية. يتيح لك مترجم الفيديو من HeyGen إعادة إنشاء التوقيت والإيقاع لتقديم طبيعي في دعوتك باستخدام الذكاء الاصطناعي.

تأليف المشاهد وتوقيتها اعتمادًا على النص

الصق نص الدعوة أو حمّل قائمة الضيوف، وHeyGen ينشئ لك فيديو مشهداً تلو الآخر يتبع النص الذي كتبته. يحدّد المحرّك العناوين وتفاصيل RSVP وجداول المواعيد ليُنشئ مشاهد واضحة وسهلة القراءة مع انتقالات سلسة ونصوص متحركة وتركيز بصري على التفاصيل الأساسية. استخدم تحويل "Image to video" لتحسين تجربة الدعوات الإلكترونية لديك، وذلك عبر استخدام الصور لتحويلها إلى خلفيات متحركة والحفاظ على اتساق المشاهد بصرياً عبر جميع الإصدارات.

نظام تصميم متحرك مع عناصر تحكم بالهوية البصرية للعلامة التجارية

اختر من قوالب منسّقة مسبقاً أو خصّص بالكامل لوحات الألوان، والطباعة، ومنحنيات الحركة، والعناوين السفلية. يطبّق محرك التصميم في HeyGen مجموعة هوية علامتك تلقائياً على كل دعوة، ويحافظ على وضوح القراءة على الشاشات الصغيرة، ويضمن أن تتوافق الحركة والإيقاع مع طابع الحدث، سواء كان رسمياً أو مرحاً أو سينمائياً.

تعليقات صوتية طبيعية وموسيقى ودعم مزامنة الشفاه

أضف تعليقات صوتية بالذكاء الاصطناعي بجودة الاستوديو بعدة عشرات من اللغات، واختر موسيقى خلفية تناسب الأجواء، واستخدم استنساخ الصوت للرسائل الشخصية. عند استخدام مقدّم على الشاشة أو أفاتار، يطبّق HeyGen مزامنة دقيقة لحركة الشفاه بحيث تتطابق الدعوات المنطوقة مع الحركة المُنشأة بسلاسة.

تصدير وأتمتة محسّنان للمنصات

قدّم الدعوات بصيغة MP4 أو فيديوهات عمودية قصيرة أو صور GIF جاهزة للمراسلة ووسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني أو صفحات الفعاليات باستخدام تصميم قابل للتخصيص. استخدم الإنشاء بالجملة أو واجهة API لإنشاء مئات الدعوات المخصّصة من جدول بيانات وأتمتة الإرسال عبر webhooks وتكاملات التخزين السحابي.

مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اطّلع على كيفية قيام شركات مشابهة لشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في العملية الذي أمتلكه أنا عندما يتعلق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

ستيف سووري, مصمم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة الفارقة بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة نص، وإرساله، وألا أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا، وأصبح بإمكاننا إنجاز الكثير أكثر بالموارد المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
كيف يعمل

كيفية استخدام أداة إنشاء الدعوات بالذكاء الاصطناعي

أنشئ دعوات فيديو بالذكاء الاصطناعي في أربع خطوات واضحة، من كتابة النص إلى فيديو جاهز للمشاركة.

الخطوة 1

أدخل تفاصيل الحدث أو الصق النص الخاص بك

أضف الأسماء، التاريخ، الوقت، الموقع، رابط تأكيد الحضور، وأي ملاحظات أخرى. HeyGen يحلل النص، يحدد العناصر ذات الأولوية، ويجهز مبدئيًا

الخطوة 2

اختر نمطًا بصريًا وصوتًا

اختر قالباً قابلاً للتخصيص، ونظام ألوان، وموسيقى خلفية لدعواتك. اختر صوتاً للإعلانات أو حمّل مقطعاً قصيراً لإنشاء استنساخ صوت مخصص.

الخطوة 3

ضبط دقيق للمشاهد والتخصيص

حرّر النص، واستبدل الصور، أو أضف متغيرات الضيوف لإنشاء نسخ مخصّصة. اضبط التوقيت، أو شدة الحركة، أو أنماط الترجمة النصية باستخدام عناصر تحكم بسيطة.

الخطوة 4

أنشئ وصدّر ووزّع

أنشئ ملفات مُحسّنة لوسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وصفحات الفعاليات باستخدام أداة مجانية لصناعة الدعوات. استخدم الوضع الدفعي أو واجهة API لإنشاء آلاف الدعوات المخصصة وتفعيل إرسالها عبر Webhooks أو عمليات التكامل.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو مُنشئ الدعوات بالذكاء الاصطناعي، وكيف يختلف عن محرر القوالب؟

أداة إنشاء الدعوات بالذكاء الاصطناعي تحوّل نص الدعوة الخاص بفعاليّتك أو صورك أو الروابط التي تضيفها إلى فيديو مكتمل الإنتاج باستخدام عناصر بصرية توليدية، وتصميم حركي، وتعليق صوتي، وأتمتة للتوقيت. على عكس محررات القوالب الثابتة، تقوم HeyGen بإنشاء مشاهد متحركة، وتطبيق إيقاع تلقائي، وإنتاج صيغ فيديو جاهزة للمشاركة دون الحاجة إلى ضبط الإطارات يدويًا أو استخدام أدوات مونتاج معقّدة.

هل يمكنني تخصيص تصاميم الدعوات والحفاظ عليها متوافقة مع هوية علامتي التجارية؟

نعم. يدعم HeyGen مجموعات الهوية البصرية للعلامة التجارية التي تطبّق تلقائياً الألوان والخطوط والشعارات وقواعد التخطيط على كل دعوة. يمكنك ضبط منحنيات الحركة وأنماط الترجمة النصية وتكوين المشهد بدقة لضمان توافق كل نسخة مع معايير علامتك التجارية.

كيف تعمل ميزة التخصيص والدعوات الموجّهة لكل ضيف؟

حمّل جدول بيانات يحتوي على متغيّرات الضيوف مثل الأسماء وروابط الصور أو عبارات التحية، وسيقوم HeyGen بإنشاء دعوات مخصّصة على دفعات. يمكن أن يتضمّن كل ملف سطر صوتي أو صورة مخصّصة، مما يتيح تواصلاً شخصيًا قابلًا للتوسّع دون الحاجة إلى تعديل يدوي.

هل يتم دعم الدعوات متعددة اللغات؟

نعم. استخدم مولّد الدعوات المجانية بالذكاء الاصطناعي المدمج لتبسيط عملية التصميم لديك. مترجم الفيديو لإنشاء نسخ محلية. تقوم HeyGen بترجمة نصوص السكربت، وإنشاء تعليقات صوتية طبيعية، وضبط الترجمة النصية ومزامنة الشفاه مع الصوت المترجم بحيث تصل الرسائل بشكل طبيعي إلى الضيوف الدوليين.

هل يمكنني استخدام موسيقاي الخاصة أو اختيار مقاطع موسيقية خالية من حقوق الملكية؟

يمكنك تحميل المقاطع الموسيقية المرخَّصة أو الاختيار من مكتبة HeyGen التي تضم موسيقى مصرحاً باستخدامها. يقوم المحرك بمواءمة الموسيقى مع إيقاع الفيديو، ويمكنه ضبط التعديلات تلقائياً لتتزامن مع الإشارات الموسيقية للحصول على نتيجة احترافية.

ما هي صيغ التصدير وإعدادات المنصات المتاحة؟

صدّر ملفات MP4 محسّنة للبريد الإلكتروني، أو لصفحات التواصل الاجتماعي والفعاليات، أو المقاطع العمودية لـ Instagram وTikTok، أو صور GIF متكررة للرسائل السريعة. تضمن الإعدادات المسبقة نسب العرض إلى الارتفاع الصحيحة، ومعدلات البت المناسبة، وتضمين الترجمات لكل وجهة.

كم يستغرق إنشاء فيديو الدعوة؟

يتم إنشاء معظم مقاطع الفيديو الخاصة بالدعوات خلال دقائق، وذلك بحسب طولها ومستوى تعقيدها. تتزايد مدة إنشاء الدفعات مع حجمها، وتدعم واجهات API وwebhooks التسليم غير المتزامن للفهرسات الكبيرة.

من يملك مقاطع الفيديو وهل هي آمنة؟

تحتفظ بالملكية الكاملة لجميع الدعوات التي يتم إنشاؤها. تخزّن HeyGen البيانات وتنقلها بشكل آمن مع ضوابط على مستوى المؤسسات. للفعاليات الحساسة، استخدم تكاملات التخزين الخاصة والتحكم في الوصول القائم على الأدوار لإدارة عملية التوزيع.

هل يمكنني تعديل الدعوة بعد إنشائها؟

نعم. عدّل النص، واستبدل العناصر البصرية، أو غيّر إعدادات الصوت ثم أعد إنشاء الفيديو. يقوم HeyGen بتحديث المشاهد التي تم تعديلها فقط، مما يجعل التعديلات المتكررة سريعة وفعّالة دون الحاجة إلى إعادة إنشاء الفيديو بالكامل.

هل يتكامل HeyGen مع أنظمة RSVP أو أنظمة البريد الإلكتروني؟

يدعم HeyGen روابط مشاركة قابلة للتصدير وتنزيل الملفات لأي منصة بريد إلكتروني أو RSVP، ويمكنه الاتصال عبر واجهات API لأتمتة الإرسال إلى أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) أو أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني أو أدوات إدارة الفعاليات.

