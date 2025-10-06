يمنح تكامل HeyGen مع Sora 2 صنّاع المحتوى والمعلمين ورواد الأعمال والشركات القدرة على إنشاء لقطات B-roll سينمائية ومشاهد ومرئيات مباشرة ضمن سير عملهم. يجعل هذا التكامل سرد القصص أسرع وأكثر إبداعًا وتأثيرًا دون إضافة خطوات إضافية.
إطلاق العنان للإبداع
يمكنك إنشاء لقطات B-roll ومشاهد ومرئيات فورًا باستخدام موجّه بسيط. هذا يوسّع النطاق الإبداعي لكل مشروع فيديو، ويسمح لك بالانتقال من فكرة إلى مرئيات داعمة خلال ثوانٍ باستخدام مولّد لقطات B-roll بالذكاء الاصطناعي المدمج في HeyGen.
انسيابي ضمن سير العمل
لا حاجة للتنقّل بين التطبيقات أو إجراء عمليات تصدير أو استخدام أدوات إضافية. كل شيء يتم داخل HeyGen، حيث ينشئ المستخدمون محتواهم بالفعل. هذا يبقي سير العمل بسيطًا مع جعل كل فيديو أكثر تفاعلية وحيوية.
مرئيات وتخطيطات عالية الجودة
استخدم العناصر البصرية المدمجة أو حمّل لقطات الشاشة أو التسجيلات أو أصول العلامة التجارية الخاصة بك. تحافظ HeyGen على تنسيقات نظيفة، ومواضع نصوص سهلة القراءة، وتباعد متّسق بحيث يظل المشاهدون مركّزين على الشرح بدلاً من الفوضى البصرية. يتم تحسين كل مشهد لتحقيق أقصى قدر من الوضوح ودعم التعلّم., normal
قيمة للتواصل
يمكنك إضافة مزيد من الوضوح باستخدام عناصر بصرية سياقية تدعم رسالتك، مما يجعل التواصل أكثر فعالية وتأثيرًا. وفي الوقت نفسه، تقلل من وقت الإنتاج دون التضحية بالإبداع.
مدعوم من OpenAI Sora 2
OpenAI Sora 2 هو نموذج متقدّم لإنشاء الفيديو والصوت يدعم مزايا السرد القصصي الجديدة في HeyGen. يقدّم مستوى عالياً من الواقعية، وفيزياء دقيقة، وحوارات طبيعية، وإمكانية تحكم عبر لقطات متعددة في التسلسل الواحد. يبرع Sora 2 في إنتاج مشاهد بصرية بالذكاء الاصطناعي واقعية أو بأسلوب الأنمي أو سينمائية، مع مؤثرات صوتية متزامنة.
مع HeyGen، أصبحت هذه الإمكانات متاحة الآن مباشرة داخل سير عملك، ومن خلال تطبيق سطح المكتب الجديد Sora 2 للمستخدمين المتقدّمين.
كيفية إنشاء مقاطع فيديو Sora باستخدام الذكاء الاصطناعي
إنشاء مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي سريع وبسيط. مع HeyGen، يمكنك تحويل الخطوات المكتوبة إلى فيديو تعليمي متكامل باستخدام سير عمل موجّه مصمم للسرعة وسهولة التحديث.
حدّد جمهورك والمنصة ونتيجة التعلّم المستهدفة. قرّر ما الذي ينبغي للمشاهد أن يفهمه أو ينجزه بعد المشاهدة.
الصق خطواتك أو اكتب وصفًا قصيرًا. HeyGen ينشئ تلقائيًا فيديو تعليميًا متكاملًا.
حرّر النص، وغيّر أساليب التعليق الصوتي، واضبط العناصر البصرية، أو ترجم الفيديو إلى لغات إضافية.
حمّل فيديو الشرح الخاص بك وانشره في أي مكان. يمكنك تحديثه في أي وقت عبر تعديل النص وإعادة إنشائه.
هو تكامل نموذج الفيديو Sora 2 من OpenAI مع HeyGen، مما يتيح إنشاء لقطات B-roll ومشاهد ومرئيات فورًا داخل المنصة. لفترة محدودة، يمكنك إنشاء أي عدد من مقاطع الفيديو بدون علامة Sora المائية.
OpenAI Sora هو نموذج متقدّم من الجيل التالي بالذكاء الاصطناعي لإنشاء الفيديو والصوت. يستخدم تطبيق Sora هذه التقنية لإنشاء مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي، وإعادة مزجها، ومشاركتها بدرجة عالية من الواقعية، ودقة في محاكاة الفيزياء، وصوت أصلي مدمج.
يوفّر Sora 2 مستوى عالياً من الواقعية، وفيزياء دقيقة، وحوارات طبيعية، مع إمكانية التحكّم في تسلسلات متعددة اللقطات.
لا. كل شيء يتم داخل HeyGen دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات أو تصدير الملفات. تطبيق سطح المكتب Sora 2 مثالي للمبدعين الذين يريدون أداة قوية لإنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي مع صوت متزامن.
نعم. بما أن سير العمل يعتمد على النص، يمكنك تعديل خطوة، أو استبدال مشهد، أو تحديث المصطلحات وإعادة إنتاج الفيديو بسرعة. هذا مثالي للفرق السريعة التي تحتاج إلى شروحات محدثة دون إعادة التسجيل في كل مرة يتغير فيها واجهة المستخدم أو السياسات.
تحتفظ بحقوق المحتوى الذي تنشئه، بما في ذلك النصوص المكتوبة ومقاطع الفيديو المصدَّرة. تعتمد إعدادات الأمان والتحكم في الوصول على خطتك وإعدادات مساحة العمل لديك. بالنسبة للتدريب الحساس، اتبع السياسات الداخلية وقيّد الوصول على الفرق التي تحتاج فعلياً إلى هذه الأصول فقط.
