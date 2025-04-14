أنشئ فيديو أنيقًا لإعلان موعد الفعالية بالانطلاق من نص مكتوب أو صورة أو حتى فكرة بسيطة. لا حاجة إلى كاميرا أو فريق تصوير أو خبرة في المونتاج. اختر الأسلوب، أضف رسالتك، وHeyGen يحوّل فيديوك إلى مقطع جاهز للمشاركة خلال دقائق.
لماذا تختار العلامات التجارية أداة HeyGen لإنشاء فيديوهات حفظ التاريخ
أنشئ مقاطع فيديو من نص حدثك
اكتب تفاصيل فعاليتك، واختر قالب فيديو لحفظ التاريخ، وابدأ مشروع الفيديو الخاص بك. يقوم المنصّة بإنشاء حركة مكتملة مع التعليق الصوتي والانتقالات وتوقيت المشاهد تلقائياً. تتولى أدوات الذكاء الاصطناعي ضبط الإيقاع وترتيب المشاهد بحيث تصبح دعوتك جاهزة فوراً. سواء كنت تعلن عن حفل زفاف أو عيد ميلاد مميز، فإن تحويل النص إلى فيديو يحوّل النص الذي تكتبه إلى مقطع مصقول دون الحاجة إلى أي تعديل.
صمّم قالب فيديو حفظ التاريخ لحفل زفافك
اختر قالباً أنيقاً مستوحى من حفلات الزفاف أو تصفّح التصاميم المناسبة لكل المناسبات. يتضمن كل قالب فيديو لحفظ تاريخ المناسبة عناصر رسومية منسّقة مسبقاً، وانتقالات، وخيارات تخطيط يمكنك تعديلها لتناسب ثيمك. يسهُل استخدام محرر السحب والإفلات البديهي للمبتدئين ولا يتطلب أي خلفية في التصميم. ابدأ من الصفر أو طوّر على نمط جاهز.فيديو بالذكاء الاصطناعييمنحك وصولاً فورياً إلى مكتبة القوالب الكاملة.
سرد صوتي بصوت يشبه صوتك
سجّل عيّنة صوتية قصيرة، وسيقوم النظام باستنساخها لتقديم رسالة مؤثرة بنبرة صوتك أنت. سيبدو كل لفظ في إعلانك الرومانسي طبيعيًا لأن الصوت يطابق صوتك وأسلوبك تمامًا. سيتمكن ضيوفك من سماعك، حتى إن لم تسجّل النص النهائي بنفسك. أو يمكنك بدلًا من ذلك الاختيار من بين عشرات الأصوات المدمجة للعثور على الصوت الأنسب لفعاليتك. استخدم استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي لإضافة صوتك إلى كل بطاقة حفظ تاريخ.
حوّل الصور واللقطات إلى فيديو متحرك
حمّل لقطاتك الخاصة أو اسحب من مكتبة الفيديوهات الجاهزة لإنشاء إعلان متعدد المشاهد. حرّك الصور باستخدام انتقالات، واقصّ العناصر البصرية لتناسب أي إطار، واقطع المشاهد إلى الطول المناسب من دون الحاجة إلى برامج مونتاج معقّدة. جلسات التصوير، ولقطات الموقع، أو الفيديوهات الجاهزة تتحول جميعها تلقائياً إلى محتوى فيديو مصقول.أداة تحويل الصورة إلى فيديوتتولى أداة تحويل الصورة إلى فيديو بناء المشاهد، وضبط التوقيت البصري، وإخراج الفيديو بحيث تحصل على مقطع جاهز من دون أي تعديل يدوي.
حرّر وأنشئ الترجمة وشارك بأي تنسيق
يتم تصدير الفيديو النهائي بدقة HD، وجاهز لأي قناة: رسالة نصية، بريد إلكتروني، Instagram، WhatsApp، أو تنزيل مباشر. استخدم الأدوات الأساسية في محرر الفيديو عبر الإنترنت لضبط الترجمة بدقة، وتعديل التوقيت، والتعاون مع شريكك أو منسق الحفل قبل الإقرار بالنسخة النهائية. تتولى أدوات التحرير إنشاء الترجمات تلقائياً بحيث يكون إعلانك قابلاً للقراءة حتى بدون صوت. استخدم مولّد الترجمات لإضافة ترجمات دقيقة خلال ثوانٍ، أو لترجمتها للضيوف في بلدان مختلفة.
حالات استخدام أداة إنشاء فيديو حفظ التاريخ
Skip the printed card and create a personalized save the date that arrives as a polished wedding save the date video in every guest's inbox. Write your details, choose a style that fits your wedding theme, and produce an announcement that feels as special as your big day. Guests open it, watch it, and remember the date. The invitation video format drives faster RSVPs than a save the date invitation sent by mail.
Planning an engagement party on a short timeline means every communication counts. Whether you want to start from scratch or build from a template, drop in the event details, add music, and produce a polished clip in minutes. Filming a proper announcement takes too much time for a spontaneous celebration. Use the AI video editor to fine-tune pacing and style before sharing with your guests.
Organizing a 40th, 50th, or 60th birthday means coordinating guests months in advance. Craft a video save the date that sets the tone, makes the event feel unforgettable, and leaves guests counting down to your special day. Add photos, venue details, and a heartfelt note so every guest knows what to expect. The birthday video format turns a simple announcement into something truly memorable.
A calendar invite or PDF flyer for a corporate event gets lost in overloaded inboxes. If you want to create genuine anticipation before launch, a video communicates the event value, agenda highlights, and date in a format that stuns your audience. Produce a branded announcement with your company's tone and messaging in minutes. Use a promo video to build pre-event excitement and drive registrations.
Sharing baby news deserves a gorgeous, timeless moment that feels bigger than a group text. A video announcement created from a single photo delivers the excitement with music, narration, and the parents' voice. Upload your photo and create a talking announcement using AI photo avatar so guests receive something personal without any filming required. Ready in minutes to share with family and friends.
When guests are spread across countries, a destination wedding requires communication that feels exciting and urgent. A video save the date shows the venue, conveys the mood, and makes the trip worth booking. Use our video tools to produce an announcement with endless customization options. For multilingual guest lists, the AI video translator localizes your clip into 175+ languages automatically.
كيف يعمل مُنشئ فيديو حفظ التاريخ
أنشئ فيديو حفظ التاريخ الخاص بك في أربع خطوات واضحة، من اختيار النمط إلى إرساله إلى كل ضيف في قائمتك.
تصفّح قوالب الفعاليات واختر الأسلوب الذي يناسب طابع وموضوع احتفالك.
اكتب اسم الحدث وتاريخه وموقعه وأي تفاصيل تريد من الضيوف تذكّرها.
أضف صوتك، واضبط العناصر المرئية، وحمّل أي صور لتخصيص الفيديو.
حمّل الفيديو وأرسله عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي إلى قائمة ضيوفك.
يتيح لك صانع فيديو حفظ التاريخ إنشاء فيديو إعلان دون الحاجة إلى تصوير أو تحرير. اكتب تفاصيل الحدث، واختر قالب فيديو حفظ التاريخ، وأضف التعليق الصوتي، وستقوم المنصة بإنشاء فيديو جاهز نهائيًا. استخدم من النص إلى الفيديو لتحويل رسالة مكتوبة إلى مقطع جاهز للمشاركة خلال دقائق. أرسله عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي إلى قائمة ضيوفك كاملة.
نعم. إعلان فيديو يتضمّن صورك وأصواتك وتفاصيل الحدث يكون أكثر شخصية من بطاقة مطبوعة. عند إنشاء فيديو حفظ تاريخ حفل زفافك، يمكنك التحكّم في كل عنصر: الصور، والتعليق الصوتي، والموسيقى، والرسالة.استبدال الوجه بالذكاء الاصطناعييضع صورك في أي إطار. أضف صوتك الخاص ليبدو مطابقًا تمامًا لك.
سجّل عيّنة صوتية قصيرة، وسيقوم النظام باستنساخها لرواية الفيديو بنبرة صوتك الخاصة. يتم تطبيق روايتك تلقائياً على جميع المشاهد. إذا كنت تفضّل عدم التسجيل، فاستخدم مولّد الصوت بالذكاء الاصطناعي لاختيار أصوات طبيعية جاهزة بدلاً من ذلك. في كلتا الحالتين، سيبدو الفيديو النهائي شخصياً من دون أي عمل إضافي بعد الإنتاج.
يُفضَّل أن يتضمّن الفيديو اسم المناسبة، وتاريخها، وموقعها، ورابط تأكيد الحضور (RSVP) أو موقع حفل الزفاف. كما يساعد تضمين رسالة شخصية قصيرة، وصور للعروسين أو للمكان، وذكر طابع المناسبة أو نظام اللباس المطلوب.PPT To video لتحويله مباشرة إلى فيديو. احرص على أن يكون طول الفيديو النهائي أقل من 60 ثانية.
نعم. يتم تصدير الفيديو النهائي بصيغة MP4 القياسية، والتي تعمل على أي جهاز ويمكن إرسالها عبر WhatsApp وiMessage والبريد الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي. يمكنك أيضًا إنشاء نسخة قصيرة عمودية لـ Reels أو Stories باستخدام reel generator. كل صيغة تكون محسّنة للهواتف المحمولة حتى يتمكن الضيوف من فتحها وحفظ موعد المناسبة دون الحاجة لتبديل الأجهزة.
لا يوجد حد لعدد الأشخاص الذين يمكنك مشاركة الفيديو معهم. بمجرد أن يكون جاهزًا، قم بتنزيل ملف MP4 وأرسله إلى قائمة الضيوف كاملة عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو أي منصة مراسلة. لقوائم الضيوف الكبيرة، يمكنك لصق الرابط في رسالة جماعية أو بريد إلكتروني جماعي. يمكنك أيضًا استخدام url to video لإنشاء نسخة مستضافة ومشاركة رابط بدلًا من ملف.
يقدّم الفيديو المعلومات بصيغة يكون الناس أكثر استعدادًا لفتحها وتذكّرها مقارنةً ببطاقة أو صفحة ويب. فهو يجمع بين العناصر البصرية، والتعليق الصوتي، والموسيقى، والحركة في تجربة قصيرة تخلق حماسًا حقيقيًا قبل الحدث. وعلى عكس موقع الويب، يمكن تشغيل الفيديو في أي تطبيق مراسلة.مزامنة الشفاه بالذكاء الاصطناعيتضمن أن يتطابق التعليق الصوتي مع التوقيت البصري بدقة للحصول على نتيجة احترافية.
يمكنك إنشاء فيديو مجاني لإشعار حفظ التاريخ دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان. تتيح لك الخطة المجانية إنشاء الفيديو الخاص بك عبر الإنترنت مجانًا، ومعاينة النتيجة، وتصديره قبل الترقية. تفتح الخطط المدفوعة التي تبدأ من 24$ شهريًا إمكانية استنساخ الصوت، وأطوال فيديو أطول، والوصول إلى مكتبة الأنماط الكاملة. ابدأ بفيديو مجاني ثم قم بالترقية عندما تكون مستعدًا.
نعم. حمّل صور خطوبتك وسيقوم النظام بإنشاء فيديو متعدد المشاهد باستخدام صورك، مع انتقالات وسرد موسيقي وصوتي تلقائياً. رتّب الصور بأي ترتيب تريد وأضف تسميات توضيحية أو تفاصيل الحدث لكل مشهد. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في صياغة الرسالة، استخدم مولّد نص الفيديو لصياغة إعلانك قبل إضافته إلى الفيديو.
نعم. يُعد تنسيق عرض الشرائح خيارًا شائعًا لمقاطع فيديو حفظ التاريخ، خاصة عند العمل من جلسة تصوير الخطوبة. تتحول كل صورة إلى مشهد مع انتقالات سلسة، وسرد صوتي، وموسيقى. استخدم slideshow maker لإنشاء عرض شرائح صور احترافي دون أي خبرة في التصميم. يتم تصدير النتيجة النهائية كملف MP4 جاهز للمشاركة عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.
نعم. يمكنك تصدير بطاقة حفظ التاريخ كملف GIF أو كملف فيديو قياسي. تعمل صور GIF المتحركة في البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي حيث قد لا يعمل التشغيل التلقائي. أنشئ حلقة قصيرة متحركة من مقطع إعلانك باستخدام أدوات التحرير المدمجة. تُشغَّل ملفات GIF تلقائياً في معظم برامج البريد الإلكتروني، مما يجعلها صيغة شائعة لبطاقات حفظ التاريخ. صدّرها بصيغة GIF أو MP4 وفقاً للمنصّة التي تخطط لمشاركتها عليها.
لا تحتاج إلى أي مهارات مسبقة. المنصة سهلة الاستخدام من أول تجربة، مع قوالب وأدوات تحرير تتولى التصميم تلقائياً. أحضر إبداعك ودع الأدوات تتكفّل بالباقي. اختر الأسلوب الذي تفضّله، واملأ التفاصيل، ثم أنشئ إعلاناً مصقولاً أو بطاقة دعوة بسيطة عبر خطوات إرشادية. معظم المستخدمين ينهون أول فيديو save the date في أقل من عشر دقائق دون أي خبرة سابقة في المونتاج.
