نعم، هذه العملية مصممة خصيصًا للمبتدئين، ولا تحتاج إلى أي خبرة سابقة في المونتاج. حتى المبدعون الذين لم يعملوا من قبل في الاستوديو يجدون السهولة نفسها: المعلّمAnton Voroniukأفاد بأنه وفّر 15.5 ساعة أسبوعيًا، وأن تكلفة الإنتاج أصبحت أقل بما يصل إلى 40 مرة. إذا كان بإمكانه إنشاء فيديو بسرعة، فيمكن لعائلة مفجوعة أن تفعل ذلك أيضًا.