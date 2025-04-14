صانع فيديوهات تذكارية لرسائل وداع مؤثرة

حوّل صورك المفضلة إلى فيديو تأبيني مؤثر خلال دقائق. لا تحتاج إلى مهارات مونتاج فيديو ولا إلى كاميرات. حرّك الصورة الشخصية برفق، وأضف تعليقًا صوتيًا ومقطعًا موسيقيًا، وأنشئ تذكارًا تأبينيًا يمكن لعائلتك بأكملها الاحتفاظ به وتقديره.

١٤٧٬٨٥٦٬٨٨٧فيديوهات تم إنشاؤها
١٢٢٬٩٩٥٬٨٣٨أفاتار تم إنشاؤها
٢٠٬٤٥٧٬١٤١فيديوهات تمت ترجمتها
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ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.
أيقونة سيارة بيضاء بأسلوب فني على خلفية زرقاء.الميزات الرئيسية

مزايا صانع فيديو الذكرى

حركة ناعمة لصورة عزيزة

حمّل صورة شخصية واحدة وسيقوم أداة تحويل الصورة إلى فيديو بإضافة ابتسامة خفيفة أو إمالة بسيطة للرأس، بحيث تبدو الصورة الثابتة كأنها لحظة حية. إنها طريقة لطيفة لإضفاء الحيوية على قصتهم دون أن يبدو الناتج غريبًا أو غير مريح.

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A single framed portrait gaining a soft, gentle motion in a warm memorial video editor.

ادمج الصور ومقاطع الفيديو

اسحب وأفلت الصور واللقطات التي جمعتها، وسيقوم HeyGen بدمج الصور ومقاطع الفيديو في فيديو عرض شرائح سلس مع تولّي الانتقالات وتوقيت العرض نيابةً عنك. أعد ترتيب المشاهد أو استبدل أي صورة من خلال محرر بسيط يعتمد على النص.

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Cherished photos and short clips arranged into a flowing memorial slideshow timeline.

تحية روائية من كلماتك

اكتب بضع جمل عن حياة من تحب، وسيقوم محرك تحويل النص إلى فيديو بتحويلها إلى سرد منطوق بصوت طبيعي. تتحول المرثية أو القصيدة إلى تعليق صوتي دافئ، وطريقة بسيطة لتكريم من تحب وصنع فيديو يليق بهذا اليوم.

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A written tribute being turned into a warm, gentle spoken narration for a memorial video.

التسميات والأسماء والتواريخ على الشاشة

خصّص كل شريحة بالأسماء، وتواريخ الحياة، والاقتباسات، أو عبارة مفضلة كنص واضح على الشاشة يمكن للجميع قراءته. اكتب الكلمات مرة واحدة وضعها على أي شريحة. اجعل التكريم شخصيًا بالكلمات التي كانت الأهم.

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A memorial slide showing a name, life dates, and a favorite saying as clean on-screen text.

فيديو تأبيني بأكثر من 175 لغة

Families are rarely in one place anymore. Generate the finished video in more than 175 languages with lip-synced narration, so relatives overseas can hear the same loving words in a language they grew up speaking.

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A memorial tribute offered in many languages so family overseas can hear the same words.
أيقونة صندوق هدايا أخضر.حالات الاستخدام

حالات استخدام صانع فيديو الذكرى

عرض شرائح منظم لحفل تأبيني باستخدام صور العائلة، جاهز للتصدير كملف MP4.

مقاطع فيديو الجنازات وخدمات التأبين

إعداد عرض شرائح لجنازة يدويًا في أسبوع المراسم مهمة مرهقة. أداة إنشاء عروض الشرائح لدينا تحوّل صورك إلى عرض تذكاري منسّق يروي قصتهم، تكريم مؤثر جاهز للتصدير كملف MP4 وتسليمه إلى دار الجنازة.

فيديو مميز دافئ للاحتفاء بحياة الراحل، مُنسَّق على أنغام أغنية مبهجة مع صور مليئة بالفرح.

مقاطع فيديو مميزة للاحتفاء بحياة الراحلين

ليست المونتاجات الكئيبة مناسبة للجميع. استخدم صوراً دافئة مع أغنية مرِحة يعرفها أصدقاؤهم، وامزج بينها وبين مقاطع قصيرة من الضحك، واصنع تكريماً مؤثراً يترك الحاضرين يبتسمون عند المغادرة بدلاً من الاكتفاء بالحزن.

قراءة هادئة لسيرة حياة تكريمية، تُلقى فيها المرثية المكتوبة بصوت طبيعي وهادئ.

فيديو تكريمي يروي قصة حياة

عندما لا يستطيع أحد إلقاء كلمة التأبين بصوت عالٍ، يقوم مولّد الصوت بالذكاء الاصطناعي بإلقاء كلماتك المكتوبة بصوت هادئ، حتى تتمكن من تكريمهم دون أن ينهار أي شخص.

A tender pet memorial video gathering photos from early days to quiet later afternoons.

مقاطع فيديو تذكارية وتكريمية للحيوانات الأليفة

Losing a pet deserves the same care. Add photos from puppy days to the last quiet afternoons, set them to a gentle track, and commemorate a friend who was family.

A memorial tribute rebuilt in another language with matched lip movement for family overseas.

Tribute Videos for Family Overseas

Relatives who could not travel still deserve to take part. The AI video translator rebuilds the whole video tribute in their language with matched lip movement, so distance never keeps anyone from saying goodbye.

An anniversary remembrance keepsake reopened each year and refreshed with new family photos.

تذكارات إحياء ذكرى الذكرى السنوية

في كل ذكرى سنوية، أعد فتح المشروع وأضف بسهولة الصور التي يرسلها أحد الأقارب، ثم أعد إنشاء الفيديو خلال دقائق. يتحول بذلك إلى فيديو إرث يحفظ ذكراهم حيّة من خلال عرض تذكاري يمكن للعائلة أن تعتز به إلى الأبد، بدلاً من ملف مجمّد على وحدة تخزين قديمة.

أيقونة مستند أبيض ضبابي مع زر تشغيل على خلفية زرقاء فاتحة.How it works

كيف يعمل صانع فيديوهات التأبين

أداة إنشاء عروض الشرائح التذكارية لدينا تساعدك على إنشاء فيديو تأبيني في 3 إلى 4 خطوات قصيرة فقط، من مجلد صور إلى فيديو جاهز للمشاركة. يتيح لك صانع الفيديو التأبيني إنشاء عرض شرائح تذكاري ومشاركة الفيديو خلال دقائق، دون الحاجة للتعامل مع جداول زمنية معقدة.

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الخطوة 1: أضف صورك

حمّل الصور واللقطات الشخصية والمقاطع القصيرة. يكاد أي تنسيق أن يكون مناسبًا، ويمكنك إضافة المزيد لاحقًا.

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Step 2: Choose a style

اختر من مجموعة متنوعة من القوالب واستكشف المزيد من أنماط الفيديو، ثم خصّص الخلفية والخط. يمكن تعديل كل قالب فيديو، بحيث يمكنك اختيار قالب عرض شرائح تذكاري جميل يناسب خدمات التأبين والجنازات على حد سواء.

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الخطوة 3: أضف الموسيقى والنص

اختر أو حمّل أغنية لإنشاء فيديو مع موسيقى، ثم أضف الأسماء والتواريخ والتعليقات التوضيحية، وسرداً صوتياً اختيارياً بصوت طبيعي.

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الخطوة 4: التصدير والمشاركة

قم بإخراج الفيديو بدقة HD أو 4K، ثم حمّل فيديو التأبين بصيغة MP4 وقدّم نسخة لدار الجنازة أو أرسل رابطًا خاصًا.

Memorial video maker FAQs (Frequently Asked Questions)

What is a memorial video maker and how does it work?

A memorial video maker is a tool that helps you create a memorial slideshow from photos, video clips, music, and text. You upload your images, choose a template, and it builds a memorial tribute in minutes. Many families use it to create a tribute video for a service or a lasting keepsake.

How many photos should a memorial slideshow have, and how long should it be?

Most families use 60 to 100 photos in a memorial photo slideshow, each shown for three to five seconds, which fills a five to ten minute video. For a looping reception video, ten to fifteen minutes works. Match the length to your songs so the music and photos end together.

Will an AI-animated photo of my loved one look respectful?

Yes, when the motion stays subtle. HeyGen's Avatar IV model adds a soft smile or gentle head turn rather than exaggerated movement, so a still portrait feels like a touching memorial rather than something uncanny. You control how much it moves.

كيف أحوّل الصور المطبوعة القديمة إلى عرض شرائح تذكاري؟

امسح كل صورة مطبوعة بدقة 300 DPI أو التقط لها صورة وهي مسطّحة في إضاءة جيدة، ثم حمّل الملفات. HeyGen يدعم ملفات JPG وPNG وHEIC، ويُحسّن حدة كل صورة ويضعها في عرض الشرائح الخاص بالجنازة. إنها طريقة بسيطة لإنشاء فيديو تأبيني من صندوق مليء بالصور المطبوعة.

ما نوع الموسيقى التي يمكنني استخدامها في فيديو تأبيني؟

For a private service you can use almost any meaningful song. For anything posted publicly online, choose royalty-free or licensed tracks so it is not muted or removed. One or two songs suits most funeral slideshows.

لماذا تستخدم HeyGen بدلًا من صانعي فيديوهات التكريم الآخرين؟

Most tribute video makers stop at a photo slideshow. HeyGen also animates a portrait, narrates your written words, and rebuilds the whole video in 175+ languages. That mix lets you create a beautiful tribute video in minutes for both the service and family far away.

Can I edit the memorial video after I make it?

نعم. HeyGen يعمل أيضًا كمحرر فيديو عبر الإنترنت. افتح المشروع في محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي لاستبدال صورة أو تصحيح الترجمة أو تغيير الأغنية، ثم أعد إنشاء الفيديو خلال دقائق. لا توجد أي برامج تحرير منفصلة تحتاج إلى تعلّمها ولا حاجة لإعادة بناء أي شيء من الصفر.

كيف يمكنني تشغيل فيديو الذكرى التذكاري ومشاركته خلال مراسم الجنازة؟

صدّر الفيديو بصيغة MP4 بدقة HD أو 4K، وهي الصيغة التي تفضّلها معظم الكنائس، وأرسِل فيديو الجنازة إلى مدير المراسم قبل ما لا يقل عن 48 ساعة حتى يتمكن من اختباره. كما يتيح الرابط الخاص لفيديو تأبين الجنازة أن يصل إلى أي شخص لم يتمكن من الحضور.

هل يمكنني إنشاء فيديو تكريمي دون أي خبرة في المونتاج؟

نعم، هذه العملية مصممة خصيصًا للمبتدئين، ولا تحتاج إلى أي خبرة سابقة في المونتاج. حتى المبدعون الذين لم يعملوا من قبل في الاستوديو يجدون السهولة نفسها: المعلّمAnton Voroniukأفاد بأنه وفّر 15.5 ساعة أسبوعيًا، وأن تكلفة الإنتاج أصبحت أقل بما يصل إلى 40 مرة. إذا كان بإمكانه إنشاء فيديو بسرعة، فيمكن لعائلة مفجوعة أن تفعل ذلك أيضًا.

هل يوجد صانع فيديو تأبيني مجاني، وكم تبلغ تكلفته؟

نعم. يتيح لك صانع فيديوهات التأبين المجاني هذا البدء وإنشاء فيديو تكريمي كامل دون دفع مقدمًا. تبدأ الخطط المدفوعة من 24 دولارًا شهريًا وتمنحك إمكانية إنشاء فيديوهات أطول، وتصدير بجودة HD و4K، والمزيد من اللغات. كأداة مجانية لصناعة فيديوهات التأبين، تكون خطة البداية غالبًا كافية لفيديو واحد لمراسم التأبين.

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